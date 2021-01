Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"983e6ce5-7eb9-428d-bc8c-f656fa26ff82","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság javaslata szerint a különösen fertőzött területekről érkezőknek a negatív teszt birtokában is karanténba kell vonulniuk. A magyar külügyminiszter szerint pedig Magyarországnak saját döntéseket kell hozni a brüsszeli késlekedés miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság javaslata szerint a különösen fertőzött területekről érkezőknek a negatív teszt birtokában is...","id":"20210125_Utazasi_szigoritasokat_tervez_az_EU__Szijjarto_nem_var_Brusszelre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=983e6ce5-7eb9-428d-bc8c-f656fa26ff82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd6d2c6-dcd2-4158-9d58-1b05214b4faf","keywords":null,"link":"/eurologus/20210125_Utazasi_szigoritasokat_tervez_az_EU__Szijjarto_nem_var_Brusszelre","timestamp":"2021. január. 25. 14:58","title":"Utazási szigorításokat tervez az EU – Szijjártó nem vár Brüsszelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3301b11-6a97-4814-8109-08cfb0093612","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orgazdaság miatt emelnek vádat ellene.","shortLead":"Orgazdaság miatt emelnek vádat ellene.","id":"20210124_Nyolc_es_fel_millionyi_regeszeti_lelettel_bukott_le_egy_csempesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3301b11-6a97-4814-8109-08cfb0093612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1bf967-a539-4f47-86a4-1596579fe2b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Nyolc_es_fel_millionyi_regeszeti_lelettel_bukott_le_egy_csempesz","timestamp":"2021. január. 24. 10:57","title":"Nyolc és fél milliónyi régészeti lelettel bukott le egy csempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00001f34-9ee7-4959-a1df-493f480bbe3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egyik dallasi biztonságikamera-szolgáltató cég volt technikusa éveken át nézegette, hogyan szeretkeznek az általa telepített kamerákat használó nők és partnerük. ","shortLead":"Az egyik dallasi biztonságikamera-szolgáltató cég volt technikusa éveken át nézegette, hogyan szeretkeznek az általa...","id":"20210123_Eveken_at_kukkolta_ugyfeleit_egy_dallasi_technikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00001f34-9ee7-4959-a1df-493f480bbe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740fe6d8-008f-4641-99cc-23372eea69b3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210123_Eveken_at_kukkolta_ugyfeleit_egy_dallasi_technikus","timestamp":"2021. január. 23. 21:01","title":"Éveken át saját lakásukban kukkolta ügyfeleit egy dallasi bizonságikamera-technikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f124c0f3-b834-4ef2-8129-c0d5c17eeed4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Más bűncselekmények viszont visszaestek a korlátozásnak köszönhetően.","shortLead":"Más bűncselekmények viszont visszaestek a korlátozásnak köszönhetően.","id":"20210124_Kedvez_az_autofeltoreseknek_a_kijarasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f124c0f3-b834-4ef2-8129-c0d5c17eeed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd80773-e5d2-44a4-b217-a760217e70dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_Kedvez_az_autofeltoreseknek_a_kijarasi_tilalom","timestamp":"2021. január. 24. 11:29","title":"Kedvez az autófeltöréseknek a kijárási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c429508a-df17-4826-a3ca-b1b5fbfb24bd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Annak ellenére is, hogy eközben világszerte majdnem felére csökkent a tőkebefektetések mennyisége.","shortLead":"Annak ellenére is, hogy eközben világszerte majdnem felére csökkent a tőkebefektetések mennyisége.","id":"20210125_kina_legtobb_mukodotokebefektetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c429508a-df17-4826-a3ca-b1b5fbfb24bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b28068a-8f94-4981-8257-2bbc03389323","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_kina_legtobb_mukodotokebefektetes","timestamp":"2021. január. 25. 13:25","title":"Kínába irányult a legtöbb külföldi működőtőke-befektetés 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32e1392-9685-496d-8cf5-00c3978f5da7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A washingtoni Tacomában szombat este több tüntetőt is elütött egy rendőr, vasárnap többen tüntettek az eset miatt. ","shortLead":"A washingtoni Tacomában szombat este több tüntetőt is elütött egy rendőr, vasárnap többen tüntettek az eset miatt. ","id":"20210125_rendor_tacoma_gazolas_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c32e1392-9685-496d-8cf5-00c3978f5da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfd41d8-a03e-4c21-8a40-fbea8e690b6e","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_rendor_tacoma_gazolas_tuntetes","timestamp":"2021. január. 25. 12:36","title":"Rendőr hajtott autóval a tüntetők közé az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0a8eea-49eb-4835-9857-ef53484db6eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szervezők arra kérték a független filmes mustra közönségét, hogy idén a koronavírus-járvány miatt \"cseréljék a hócsizmájukat papucsra\", mivel a fesztivált túlnyomórészt a virtuális térben rendezik meg.



","shortLead":"A szervezők arra kérték a független filmes mustra közönségét, hogy idén a koronavírus-járvány miatt \"cseréljék...","id":"20210125_Csutortokon_kezdodik_a_Sundance_Filmfesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e0a8eea-49eb-4835-9857-ef53484db6eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf1a6ac-c00c-41e2-a7ff-6d0f76ef3584","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Csutortokon_kezdodik_a_Sundance_Filmfesztival","timestamp":"2021. január. 25. 10:00","title":"Csütörtökön kezdődik a Sundance Filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki: ","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki: ","id":"20210123_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ae610a-a8ae-451a-9666-bc0f490e04b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. január. 23. 20:01","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]