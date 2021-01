Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c038f48-a090-40d2-9bc0-7deac0e7db23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyermeki kíváncsiságnak köszönhetően bukkant egy eddig ismeretlen baktériumtípusra a Szent István Egyetem kutatója.","shortLead":"A gyermeki kíváncsiságnak köszönhetően bukkant egy eddig ismeretlen baktériumtípusra a Szent István Egyetem kutatója.","id":"20210128_szivoszal_gorogorszag_szent_istvan_egyetem_bakteriumfaj_bakteriumok_magyar_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c038f48-a090-40d2-9bc0-7deac0e7db23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8662c43d-c268-4de7-8f5c-f895fc568f01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_szivoszal_gorogorszag_szent_istvan_egyetem_bakteriumfaj_bakteriumok_magyar_kutatok","timestamp":"2021. január. 28. 16:03","title":"Ismeretlen baktériumfajt fedezett fel egy magyar kutató egy szívószálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c56090-7ac2-4901-951b-fb9ae023b4f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legközelebb február második felében vizsgálják felül a járványügyi védelmi intézkedések fenntartását, március 1-ig érvényben maradnak – derült ki a kormányinfón. Gulyás Gergely miniszter szerint felgyorsítják a vendéglátósok által igényelt bértámogatások kifizetését, és bejelentette, hogy 45 milliárdos kerettel új program indul a falusi kisboltok támogatására.","shortLead":"Legközelebb február második felében vizsgálják felül a járványügyi védelmi intézkedések fenntartását, március 1-ig...","id":"20210128_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64c56090-7ac2-4901-951b-fb9ae023b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e908627-d419-41e7-9a61-e98c0b45ee6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany","timestamp":"2021. január. 28. 10:57","title":"Gulyás Gergely: Március 1-ig maradnak a járványügyi korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az orosz hatóságok házkutatást tartanak a 30 napos fogságra ítélt Alekszej Navalnij lakásában és a legismertebb orosz ellenzéki munkatársainál, valamint a blogger munkáját segítő stúdióban. Most éppen a járványhelyzetben érvényes szabályok megsértésével vádolják őket. Közben Navalnijék elmondták, mit gondolnak arról, ahogyan Vlagyimir Putyin elnök tagadja, hogy övé lenne a Fekete-tenger partján épített 400 milliárd forintos \"minikirályság”.","shortLead":"Az orosz hatóságok házkutatást tartanak a 30 napos fogságra ítélt Alekszej Navalnij lakásában és a legismertebb orosz...","id":"20210127_Hazkutatast_tartanak_Navalnijnal_es_munkatarsainal_most_eppen_a_jarvanyhelyzeti_szabalyokmegsertese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3843d93d-9683-428e-b32b-db55395ef1a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Hazkutatast_tartanak_Navalnijnal_es_munkatarsainal_most_eppen_a_jarvanyhelyzeti_szabalyokmegsertese_miatt","timestamp":"2021. január. 27. 18:17","title":"Házkutatást tartanak Navalnijnál és munkatársainál, most éppen a járványszabályok megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó szerint ő nem kritizálta Joe Bident és a fiát, de amikor jelöltként a kampányban arról beszélt, hogy Magyarország autokratikus ország, az a tisztelet és a bizalom hiányát mutatja.","shortLead":"Szijjártó szerint ő nem kritizálta Joe Bident és a fiát, de amikor jelöltként a kampányban arról beszélt...","id":"20210128_szijjarto_orban_biden_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9922b7f1-1c61-4944-8a46-ca1fc9f869ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_szijjarto_orban_biden_egyesult_allamok","timestamp":"2021. január. 28. 10:49","title":"Szijjártó: Nem tudok Orbán Viktornál demokratikusabb politikust elképzelni jelenleg Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eb0e4a-a06a-40a6-b8d1-17f6b196df1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb forgalmú villamosvonalakon és a földalattin kezdik el a testkamerák tesztjét.","shortLead":"A legnagyobb forgalmú villamosvonalakon és a földalattin kezdik el a testkamerák tesztjét.","id":"20210127_bkk_kamera_ellenor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8eb0e4a-a06a-40a6-b8d1-17f6b196df1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65174397-fa6e-4273-9dbd-68db338541ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_bkk_kamera_ellenor","timestamp":"2021. január. 27. 15:37","title":"Testkamerával szereli fel a BKK az ellenőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csőd szélén táncol a katalán klub, távol vannak attól, hogy bármit is megnyerjenek a szezon végén. Argentin támadójukat most a PSG-vel hozták szóba.","shortLead":"A csőd szélén táncol a katalán klub, távol vannak attól, hogy bármit is megnyerjenek a szezon végén. Argentin...","id":"20210127_Messi_PSG","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ce7d34-668e-4d19-8ee1-7c835f7178b4","keywords":null,"link":"/sport/20210127_Messi_PSG","timestamp":"2021. január. 27. 14:32","title":"Messi a családjával beiratkozott francia nyelvtanfolyamra, és aligha passzióból teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítóját a Reuters újságírója szembesítette a róla legújabban keringő álhírekkel, összeesküvés-elméletekkel.","shortLead":"A Microsoft társalapítóját a Reuters újságírója szembesítette a róla legújabban keringő álhírekkel...","id":"20210128_bill_gates_alhirek_osszeeskuves_elmelet_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867e3460-44e3-4372-a6e9-95110e2e9c32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_bill_gates_alhirek_osszeeskuves_elmelet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 28. 08:03","title":"\"Az emberek tényleg elhiszik ezeket?” – Bill Gates nyilatkozott a koronavírusos összeesküvés-elméletekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel háromnegyedével esett vissza a korlátozások miatt a Wizz Air utasszáma és bevétele tavaly október és december között 2019 végéhez képest, így 115,9 millió euró lett a negyedéves veszteség. Úgy számolnak, hogy még két év forgalomkiesés átvészelésére is elegendőek a tartalékaik.","shortLead":"Közel háromnegyedével esett vissza a korlátozások miatt a Wizz Air utasszáma és bevétele tavaly október és december...","id":"20210128_wizz_air_veszteseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0619d20-0fc6-40d7-84a6-7e55723b9460","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_wizz_air_veszteseg","timestamp":"2021. január. 28. 16:10","title":"41 milliárd forint veszteséggel zárta a Wizz Air 2020 utolsó három hónapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]