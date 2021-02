Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jegybankelnöknek Bangóné Borbély Ildikó tett fel írásbeli kérdést.","shortLead":"A jegybankelnöknek Bangóné Borbély Ildikó tett fel írásbeli kérdést.","id":"20210210_matolcsy_gyorgy_bangone_borbely_ildiko_varga_judit_falusi_csok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b1e754-60a6-4a1c-9995-75fc4177819e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210210_matolcsy_gyorgy_bangone_borbely_ildiko_varga_judit_falusi_csok","timestamp":"2021. február. 10. 06:27","title":"Matolcsy szerint banktitok, hogy vizsgálják-e Varga Juditék ingatlanhitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1cf8e87-da17-4572-893f-13bcc97b42a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Emberélet is múlhat rajta, így nem meglepő, hogy az okosóráktól kezdve a mobilokon át a polcra helyezhető biztonsági kamerákig egyre több készülék képes érzékelni, ha használója elesik. A Nobi belga startup a mennyezeti lámpában látta meg a fantáziát. ","shortLead":"Emberélet is múlhat rajta, így nem meglepő, hogy az okosóráktól kezdve a mobilokon át a polcra helyezhető biztonsági...","id":"202105_eseserzekelo_csillar_veszvilagitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1cf8e87-da17-4572-893f-13bcc97b42a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2bb903-b85d-478f-a897-14d68b235ec3","keywords":null,"link":"/360/202105_eseserzekelo_csillar_veszvilagitas","timestamp":"2021. február. 10. 12:00","title":"Ez a csillár érzi, ha elesik valaki a szobában – és intézkedik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy többséggel választotta meg a szövetség a fideszes képviselőt.","shortLead":"Nagy többséggel választotta meg a szövetség a fideszes képviselőt.","id":"20210210_triatlonszovetseg_tisztujitas_szabo_zsolt_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5564e9b5-05f3-4278-a00c-6e782d167002","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_triatlonszovetseg_tisztujitas_szabo_zsolt_nyomozas","timestamp":"2021. február. 10. 10:29","title":"Az a Szabó Zsolt lett a triatlonszövetség elnöke, aki érintett egy offshore-számlás nyomozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d664d28-1aea-42f3-a32e-996a798260db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk politikusa szerint észszerűtlen, hogy még futni sem lehet kimenni este nyolc óra után.\r

","shortLead":"A Mi Hazánk politikusa szerint észszerűtlen, hogy még futni sem lehet kimenni este nyolc óra után.\r

","id":"20210209_duro_dora_onfeljelentes_kijarasi_tilalom_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d664d28-1aea-42f3-a32e-996a798260db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ffe2e-5a43-48dd-a868-fbc6352298e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_duro_dora_onfeljelentes_kijarasi_tilalom_birsag","timestamp":"2021. február. 09. 08:42","title":"Harmincezer forintra bírságolták az önmagát feljelentő Dúró Dórát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Célzott kibertámadás érte a játékvilág egyik legismertebb fejlesztőcsapatát.","shortLead":"Célzott kibertámadás érte a játékvilág egyik legismertebb fejlesztőcsapatát.","id":"20210209_zsarolovirus_cd_projekt_red_cyberpunk_2077","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a267c4e-d4ca-494a-be6c-82481027c9c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_zsarolovirus_cd_projekt_red_cyberpunk_2077","timestamp":"2021. február. 09. 11:33","title":"Zsarolóvírussal zárolták a Cyberpunk 2077 fejlesztőinek számítógépeit, fizetniük kell, ha használni akarják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b886ad27-fa9e-4c81-8dc7-cae910e29d84","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Brüsszel jóváhagyása nélkül nem jutnak forrásokhoz a tagállamok a helyreállítási alapból, ezért már most komoly egyeztetések folynak a fővárosok és az Európai Bizottság között. A kifizetéseknél szerepet fognak játszani az úgynevezett országspecifikus ajánlások, amelyek Magyarország esetében sok kritikát fogalmaznak meg a korrupció és a közbeszerzések átláthatatlansága miatt.","shortLead":"Brüsszel jóváhagyása nélkül nem jutnak forrásokhoz a tagállamok a helyreállítási alapból, ezért már most komoly...","id":"20210209_korrupcio_kozbeszerzes_RFF","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b886ad27-fa9e-4c81-8dc7-cae910e29d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a086cf7-1fa6-4938-81e0-fb8074f13c39","keywords":null,"link":"/eurologus/20210209_korrupcio_kozbeszerzes_RFF","timestamp":"2021. február. 09. 15:55","title":"Bizottsági levél ugyan nem volt a magyar közbeszerzések kritikájáról, de a probléma nagyon is létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mozgalmas lesz az időjárás.","shortLead":"Mozgalmas lesz az időjárás.","id":"20210210_idojaras_meteorologia_elorejelzes_ho_szel_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7658c9e2-91ce-4c8c-8753-57d69691bf7f","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_idojaras_meteorologia_elorejelzes_ho_szel_eso","timestamp":"2021. február. 10. 05:08","title":"Eső, ónos eső, havazás, hófúvás – szerdán mindent bevet a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megváltozna az eddigi gyakorlat, miszerint egyes tengerentúli piacokon a Daciákat Renault-ként árusították.","shortLead":"Megváltozna az eddigi gyakorlat, miszerint egyes tengerentúli piacokon a Daciákat Renault-ként árusították.","id":"20210210_Vilagmarkat_csinalnak_a_Daciabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0107c3-347b-44d0-bf09-1c8624b81d81","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_Vilagmarkat_csinalnak_a_Daciabol","timestamp":"2021. február. 10. 09:57","title":"Világmárkát csinálnak a Daciából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]