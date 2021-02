Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar középpályás csapata a Puskás Arénában játszik a Liverpool ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A magyar középpályás csapata a Puskás Arénában játszik a Liverpool ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.","id":"20210210_Szoboszlai_Dominik_Leipzig_Bundesliga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366e79ec-28f8-4a65-a478-7e5fcee24c01","keywords":null,"link":"/sport/20210210_Szoboszlai_Dominik_Leipzig_Bundesliga","timestamp":"2021. február. 10. 17:42","title":"Szoboszlai már edz, de Budapesten még nem láthatjuk játszani jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f079b8-aa73-4b9e-a00b-0027406ebbda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy palackot vágott a garázdaság miatt korábban már elítélt labdarúgó a szurkoló fejéhez.","shortLead":"Egy palackot vágott a garázdaság miatt korábban már elítélt labdarúgó a szurkoló fejéhez.","id":"20210210_szemkidobas_foci_somogy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08f079b8-aa73-4b9e-a00b-0027406ebbda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebbf8d1-8c82-4fa1-a65b-2be830a7b9e1","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_szemkidobas_foci_somogy","timestamp":"2021. február. 10. 12:06","title":"Három évet is kaphat a szurkolót fél szemére megvakító somogyvári focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51ab253-9e6d-4952-9d59-62a6182b753d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint fél év telt el az eset óta, a rendőrség most fogta el a 27 éves elkövetőt.","shortLead":"Több mint fél év telt el az eset óta, a rendőrség most fogta el a 27 éves elkövetőt.","id":"20210209_debrecen_jarokelo_bantalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c51ab253-9e6d-4952-9d59-62a6182b753d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0ceca2-edc4-47e3-87d1-7bb12186f4ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_debrecen_jarokelo_bantalmazas","timestamp":"2021. február. 09. 10:15","title":"Rendőrkézre került a férfi, aki tavaly júliusban agyonvert egy járókelőt Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abf24e0-26f9-40fc-aab6-d45b6e34266d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Művészeti performansznak is erős volt a youtuber akciója. ","shortLead":"Művészeti performansznak is erős volt a youtuber akciója. ","id":"20210209_Athajtott_egy_Porsche_kereskedes_ablakan_egy_Youtuber_a_kattintasokert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3abf24e0-26f9-40fc-aab6-d45b6e34266d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4af990-a1f9-43b9-b308-25bf0909f367","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_Athajtott_egy_Porsche_kereskedes_ablakan_egy_Youtuber_a_kattintasokert","timestamp":"2021. február. 09. 17:10","title":"Áthajtott egy Porsche-kereskedés ablakán a lájkokért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44a36fc-9b84-4f5f-a4c6-5cfb2adcce3a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes állatfajok akár hetven százalékkal messzebbre is kénytelenek elvándorolni az emberi tevékenységek miatt. ","shortLead":"Egyes állatfajok akár hetven százalékkal messzebbre is kénytelenek elvándorolni az emberi tevékenységek miatt. ","id":"20210209_Rosszabb_hatassal_lehetnek_a_turazok_az_allatok_elohelyeire_mint_a_fakivagas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f44a36fc-9b84-4f5f-a4c6-5cfb2adcce3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f4460c-7718-4c94-976d-88295752494b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_Rosszabb_hatassal_lehetnek_a_turazok_az_allatok_elohelyeire_mint_a_fakivagas","timestamp":"2021. február. 09. 09:45","title":"Rosszabb hatással lehetnek a túrázók az állatok élőhelyeire, mint a fakivágás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltással kapcsolatos téves információkat is megpróbálja visszaszorítani a legnagyobb közösségi oldal.","shortLead":"Az oltással kapcsolatos téves információkat is megpróbálja visszaszorítani a legnagyobb közösségi oldal.","id":"20210209_oltasellenesek_vakcina_koronavirus_oltas_kamuhir_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d251a9f-301f-4fe4-8a2e-599ad6bb559a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_oltasellenesek_vakcina_koronavirus_oltas_kamuhir_facebook","timestamp":"2021. február. 09. 09:33","title":"Szigorít a Facebook, minden oltásellenes bejegyzést törölni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beaa6dc6-ddd9-4270-914d-cd764ef4b258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eugénia hercegnő egy kisfiúnak adott életet.","shortLead":"Eugénia hercegnő egy kisfiúnak adott életet.","id":"20210209_Megszuletett_Erzsebet_kiralyno_kilencedik_dedunokaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beaa6dc6-ddd9-4270-914d-cd764ef4b258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0aa18f3-ec15-4995-9d87-528c8ce6ca37","keywords":null,"link":"/elet/20210209_Megszuletett_Erzsebet_kiralyno_kilencedik_dedunokaja","timestamp":"2021. február. 09. 18:21","title":"Megszületett Erzsébet királynő kilencedik dédunokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államfő szerint így a nyár ismét sikeres lehet az idegenforgalomban.","shortLead":"Az államfő szerint így a nyár ismét sikeres lehet az idegenforgalomban.","id":"20210210_ader_janos_koronavirus_jarvany_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25f521a-b4dc-43cb-8ad1-7069e61aca65","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_ader_janos_koronavirus_jarvany_oltas","timestamp":"2021. február. 10. 18:50","title":"Áder: Ha jól halad az oltás, májusban remélhetőleg lazítani lehet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]