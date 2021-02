Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd180cd0-4ade-4faa-b7e9-168a9c7d90fa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az állatok boncolása során kiderült, hogy a kölykök súlyos fertőzésben szenvedtek, tüdejük és légcsövők szokatlan mértékben károsodott. ","shortLead":"Az állatok boncolása során kiderült, hogy a kölykök súlyos fertőzésben szenvedtek, tüdejük és légcsövők szokatlan...","id":"20210213_Koronavirus_fehertigris_pakisztan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd180cd0-4ade-4faa-b7e9-168a9c7d90fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c51d7f1-21f1-44b2-8f42-0180b63276a9","keywords":null,"link":"/zhvg/20210213_Koronavirus_fehertigris_pakisztan","timestamp":"2021. február. 13. 18:28","title":"Koronavírus miatt pusztulhatott el két fehértigris Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d00ea7-d29e-4fad-ba4b-09e6cc0faa73","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szóvivő korábban azzal fenyegetett meg egy újságírónőt, hogy megsemmisíti. A Fehér Ház már korábban is elfogadhatatlannak tartotta T.J. Ducklo viselkedését. ","shortLead":"A szóvivő korábban azzal fenyegetett meg egy újságírónőt, hogy megsemmisíti. A Fehér Ház már korábban is...","id":"20210214_Lemondott_a_Feher_Haz_helyettes_szovivoje_akit_egy_ujsagirono_megfelemlitesevel_vadoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2d00ea7-d29e-4fad-ba4b-09e6cc0faa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f8e9a2-edcf-4efa-9e42-0329b2dd5fc2","keywords":null,"link":"/elet/20210214_Lemondott_a_Feher_Haz_helyettes_szovivoje_akit_egy_ujsagirono_megfelemlitesevel_vadoltak","timestamp":"2021. február. 14. 11:12","title":"Lemondott a Fehér Ház helyettes szóvivője, akit egy újságírónő megfélemlítésével vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548faa0d-0384-487c-b0dc-52cd9f40466c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A beadásától számítva igen rövid idő alatt kapott nyilvánosságot egy Xiaomi-szabadalom, ami egy 3D-s fotók készítésére alkalmas telefonnal kapcsolatos.","shortLead":"A beadásától számítva igen rövid idő alatt kapott nyilvánosságot egy Xiaomi-szabadalom, ami egy 3D-s fotók készítésére...","id":"20210213_xiaomi_szabadalom_3d_fenykepek_mobilkamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=548faa0d-0384-487c-b0dc-52cd9f40466c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e041d4-e2c8-4c56-a269-68243ad29b49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_xiaomi_szabadalom_3d_fenykepek_mobilkamera","timestamp":"2021. február. 13. 08:03","title":"Különlegességre készül a Xiaomi: egy telefon, amely kapásból 3D-s fotókat készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője szerint novemberben épp Magyarország részéről hangzott el, hogy április-május környékén kezdődhet a tömeges oltás. ","shortLead":"Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője szerint novemberben épp Magyarország részéről hangzott el...","id":"20210213_Zupko_Gabor_vakcina_europai_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fb42ca-4385-44a1-a4e7-6ecd77bd5649","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Zupko_Gabor_vakcina_europai_bizottsag","timestamp":"2021. február. 13. 16:29","title":"Zupkó Gábor: A magyar kormány tisztában volt vele, hogy kevesebb vakcina érkezik márciusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57693c1-942a-4a1e-b4f0-e202f2da01a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak nincs más eszköze, mint egy nyilvános jelentés arra, hogy nem tett eleget a felszólításuknak a Magyar Turisztikai Ügynökség. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak nincs más eszköze, mint egy nyilvános jelentés arra, hogy nem...","id":"20210214_Meg_az_adatvedelmi_hatosagnak_sem_arulja_el_a_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_kik_biraljak_el_a_milliardos_palyazatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f57693c1-942a-4a1e-b4f0-e202f2da01a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058d16ce-fa12-4f63-ad0b-9ecafcb7bcf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Meg_az_adatvedelmi_hatosagnak_sem_arulja_el_a_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_kik_biraljak_el_a_milliardos_palyazatokat","timestamp":"2021. február. 14. 14:10","title":"Még az adatvédelmi hatóságnak sem árulja el a Magyar Turisztikai Ügynökség, kik bírálják el a milliárdos pályázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e0be4c-594a-44a8-9591-762e2e04ba58","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar szakembernek három meccs kellett az első döntetlenéhez, amit a Stuttgart ellen szerzett meg.","shortLead":"A magyar szakembernek három meccs kellett az első döntetlenéhez, amit a Stuttgart ellen szerzett meg.","id":"20210213_hertha_stuttgart_bundesliga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70e0be4c-594a-44a8-9591-762e2e04ba58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57478e4-b561-4ed2-8463-ea817f835a14","keywords":null,"link":"/sport/20210213_hertha_stuttgart_bundesliga","timestamp":"2021. február. 13. 19:59","title":"Megszerezte első pontját a Hertha Dárdai Pállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f842630f-8b3c-4ff0-8019-8bc1446accad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több teljesítménytesztet is lefuttattak a Samsung Galaxy S21 Ultra kétféle változatával, hogy választ találjanak kérdésre: melyik processzorral szerelt telefon az erősebb? A sok teszt ellenére a válasz nem lett egyértelmű.","shortLead":"Több teljesítménytesztet is lefuttattak a Samsung Galaxy S21 Ultra kétféle változatával, hogy választ találjanak...","id":"20210214_samsung_galaxy_s21_ultra_exynos_2100_qualcomm_snaprdagon_888_teljesitmeny_benchmark_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f842630f-8b3c-4ff0-8019-8bc1446accad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13753051-e68c-41e4-9a2e-c2e444ba5189","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_samsung_galaxy_s21_ultra_exynos_2100_qualcomm_snaprdagon_888_teljesitmeny_benchmark_teszt","timestamp":"2021. február. 14. 16:03","title":"Melyik processzorral erősebb a Samsung Galaxy S21 Ultra? Exynos 2100 vagy Snapdragon 888?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05f9967-60e0-4119-81b6-5c8f6df16b61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végre megszűnik az azzal járó stressz, hogy a kutyus kabátkája nem illik a gazdiéhoz, és oda az összhang.","shortLead":"Végre megszűnik az azzal járó stressz, hogy a kutyus kabátkája nem illik a gazdiéhoz, és oda az összhang.","id":"20210213_Mar_a_kisallatainknak_is_vehetunk_ruhakat_az_egyik_nagy_divatcegtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c05f9967-60e0-4119-81b6-5c8f6df16b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9759e4-ede0-4075-ade9-883cda243fd3","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Mar_a_kisallatainknak_is_vehetunk_ruhakat_az_egyik_nagy_divatcegtol","timestamp":"2021. február. 13. 13:30","title":"Már a kisállatainknak is vehetünk ruhákat az egyik nagy divatcégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]