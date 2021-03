Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4098902-d3ac-48b4-9a68-0272b12a4d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új jogviszony miatt több helyen felmondtak vagy leállt az ellátás. A szakszervezet úgy látja: hozzá kell nyúlni a törvényhez.","shortLead":"Az új jogviszony miatt több helyen felmondtak vagy leállt az ellátás. A szakszervezet úgy látja: hozzá kell nyúlni...","id":"20210302_egeszsegugy_jogviszony_torveny_szakszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4098902-d3ac-48b4-9a68-0272b12a4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a5bdf1-8b27-4bbc-8984-9aad77012a38","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_egeszsegugy_jogviszony_torveny_szakszervezet","timestamp":"2021. március. 02. 14:22","title":"A szakszervezet szerint módosítani kell az egészségügyi dolgozókra vonatkozó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1730bf45-851b-40cd-8b48-00e354be280a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Turisztikai újítások menedzselésére hozott létre céget az állami támogatásokban bővelkedő Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány. \r

","shortLead":"Turisztikai újítások menedzselésére hozott létre céget az állami támogatásokban bővelkedő Magyar Turisztikai Szövetség...","id":"202108_checkinn_turisztikai_innovaciomenedzsment_otletvadaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1730bf45-851b-40cd-8b48-00e354be280a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c306d2-1fa5-4a8a-b7a4-a62cc10a8443","keywords":null,"link":"/360/202108_checkinn_turisztikai_innovaciomenedzsment_otletvadaszat","timestamp":"2021. március. 01. 12:00","title":"Vízi mozit álmodnak a városligeti csónakázótóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok három ügyben vizsgálódnak, miután az ellenzéket követően a település kormánypárti polgármestere is feljelentést tett az előző vezetés által szignózott szerződések miatt.","shortLead":"A hatóságok három ügyben vizsgálódnak, miután az ellenzéket követően a település kormánypárti polgármestere is...","id":"20210302_olaf_vizsgalat_keszthely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a238b1dc-0fde-40e1-adf9-6fc50fdb985a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_olaf_vizsgalat_keszthely","timestamp":"2021. március. 02. 13:17","title":"Uniós beruházásokat vizsgál az OLAF és a rendőrség Keszthelyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint az egyik gyermek esetében biztosan a kórokozó vezetett halálhoz.","shortLead":"A szakemberek szerint az egyik gyermek esetében biztosan a kórokozó vezetett halálhoz.","id":"20210302_halvaszuletes_koronavirus_csecsemo_izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc70e72-15b7-4309-a729-41ac127e5842","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_halvaszuletes_koronavirus_csecsemo_izrael","timestamp":"2021. március. 02. 14:03","title":"Halva született csecsemőknek lett pozitív a koronavírustesztjük Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az illatszerboltokban érte meg igazán dolgozni, míg zöldségesnek lenni nem volt különösebben kifizetődő.","shortLead":"Az illatszerboltokban érte meg igazán dolgozni, míg zöldségesnek lenni nem volt különösebben kifizetődő.","id":"20210302_Kevesebb_elado_tobbet_keresett_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8eabf3-e593-4c26-9530-f86dadde15ad","keywords":null,"link":"/kkv/20210302_Kevesebb_elado_tobbet_keresett_tavaly","timestamp":"2021. március. 02. 16:29","title":"Kevesebb eladó többet keresett tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly év végén lekerült a Netflixről, most az HBO GO-n láthatják újra a rajongók. ","shortLead":"Tavaly év végén lekerült a Netflixről, most az HBO GO-n láthatják újra a rajongók. ","id":"20210302_Jobaratok_streaming_HBO_Go","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f1a71b-d226-44c4-9256-24b83108b421","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Jobaratok_streaming_HBO_Go","timestamp":"2021. március. 02. 11:53","title":"Újra lehet darálni a Jóbarátokat, visszatér egy itthon is elérhető streaming-szolgáltatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e535f3e-5b36-4fc2-be68-98c8b839fd52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 28 tonna régi műanyagot használt fel az áruházlánc az új termékek gyártásához. ","shortLead":"Több mint 28 tonna régi műanyagot használt fel az áruházlánc az új termékek gyártásához. ","id":"20210301_Ujrahasznositott_muanyag_haztartasi_termekekkel_rukkolt_elo_a_Lidl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e535f3e-5b36-4fc2-be68-98c8b839fd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc4e7e3-ae28-4322-a0ff-9f5715a22ebf","keywords":null,"link":"/zhvg/20210301_Ujrahasznositott_muanyag_haztartasi_termekekkel_rukkolt_elo_a_Lidl","timestamp":"2021. március. 01. 14:20","title":"Újrahasznosított háztartási termékekkel jön a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c34f2c-5c51-424c-870c-509fd2d60545","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tűnik úgy, mintha engednének az EPP képviselői, miután Orbán Viktor belengette a Fidesz távozását. A Politico szerint ironikus, hogy egy bürokratikus döntés vezet végül a Fidesz néppárti távozásához.","shortLead":"Nem tűnik úgy, mintha engednének az EPP képviselői, miután Orbán Viktor belengette a Fidesz távozását. A Politico...","id":"20210301_fidesz_epp_alapszabaly_kommentek_politico","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4c34f2c-5c51-424c-870c-509fd2d60545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7394f30-43d1-49f8-8876-28215193a2a7","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_fidesz_epp_alapszabaly_kommentek_politico","timestamp":"2021. március. 01. 10:49","title":"Néppárti képviselők a Fidesz kilépéséről: Nem engedjük Orbánnak, hogy megzsaroljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]