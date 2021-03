Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f0e8cbf-372c-4507-98a5-761a6dbc084b","c_author":"hvg.hu","category":"eurologus","description":"Felmérnék, hogy a lakosság szerint az EU működésében, szerkezetében, tevékenységében milyen változásokra van szükség, mivel elégedetlenek a polgárok, és mi az, amiben tovább lehet és kell erősíteni az integrációt. ","shortLead":"Felmérnék, hogy a lakosság szerint az EU működésében, szerkezetében, tevékenységében milyen változásokra van szükség...","id":"20210310_Utjara_indult_az_Europa_jovojerol_szolo_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f0e8cbf-372c-4507-98a5-761a6dbc084b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4029d75b-df49-4717-bc92-832a924df929","keywords":null,"link":"/eurologus/20210310_Utjara_indult_az_Europa_jovojerol_szolo_konferencia","timestamp":"2021. március. 10. 16:56","title":"Vita indult arról, hogyan reformálják meg az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere levélben ajánlotta fel a főváros közterületeit a tömeges oltáshoz, de a kormány nem élt a lehetőséggel, Gulyás helyettese pedig kétoldalnyi sikerpropaganda mellett szidta az ellenzéket. Karácsony nem érti, mi ez a kivagyiság.","shortLead":"Budapest főpolgármestere levélben ajánlotta fel a főváros közterületeit a tömeges oltáshoz, de a kormány nem élt...","id":"20210311_Karacsony_fovarosi_oltopont_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a94895d-7e64-45df-bc9e-40f08b565e04","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Karacsony_fovarosi_oltopont_kormany","timestamp":"2021. március. 11. 15:50","title":"Karácsony: A kormánynak nem kellenek a fővárosi oltópontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268c7475-88ea-46f0-a1da-da4c0b838315","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kezdeményezők szerint, ha lenne egy végső dátum, onnantól csak a megoldásra lehetne koncentrálni.","shortLead":"A kezdeményezők szerint, ha lenne egy végső dátum, onnantól csak a megoldásra lehetne koncentrálni.","id":"20210310_Nyolc_orszag_vegso_datumot_kert_az_EUtol_a_hagyomanyos_motoru_autok_kitiltasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=268c7475-88ea-46f0-a1da-da4c0b838315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32c2b2f-8aa9-4187-afea-6939d5b1f0cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_Nyolc_orszag_vegso_datumot_kert_az_EUtol_a_hagyomanyos_motoru_autok_kitiltasara","timestamp":"2021. március. 10. 15:48","title":"Kilenc ország végső dátumot kért az EU-tól a hagyományos motorú autók kitiltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6a7be1-b95d-4dfb-9792-9e9221e1944e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bíróság egy több mint tíz éve elfogadott magyar jogszabályról mondta ki, hogy sérti a közösségi jogot. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek értékesítési áraira vonatkozó törvény ugyanis szembemegy az áruk szabad mozgásának elvével.","shortLead":"Az Európai Bíróság egy több mint tíz éve elfogadott magyar jogszabályról mondta ki, hogy sérti a közösségi jogot...","id":"20210311_Unios_jogot_sertett_a_Bajnaikormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6a7be1-b95d-4dfb-9792-9e9221e1944e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe56ae17-c18b-4908-b4dc-83d763935fe9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210311_Unios_jogot_sertett_a_Bajnaikormany","timestamp":"2021. március. 11. 12:35","title":"Most derült ki, hogy uniós jogot sértett a Bajnai-kormány, pedig még Orbánék is kardoskodtak mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület majd csak azután árulja el, hogyan döntött a szerdai ülésén, hogy a Klubrádió is megkapja a határozatot. A csatornához estig nem érkezett erről értesítés.","shortLead":"A testület majd csak azután árulja el, hogyan döntött a szerdai ülésén, hogy a Klubrádió is megkapja a határozatot...","id":"20210310_klubradio_mediatanacs_frekvenciapalyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609c51c9-ff44-402b-861f-b837eed1309f","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_klubradio_mediatanacs_frekvenciapalyazat","timestamp":"2021. március. 10. 19:43","title":"Eldőlhetett a Klubrádió sorsa, de még csak a Médiatanács tudja, mi lesz vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs köze az AstraZeneca vakcinájának az ausztriai megbetegedésekhez, jobban teljesít az egészségügy Merkely Béla szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nincs köze az AstraZeneca vakcinájának az ausztriai megbetegedésekhez, jobban teljesít az egészségügy Merkely Béla...","id":"20210311_Radar360_Oltasi_igazolvanyokat_es_lelegeztetogepeket_is_postazott_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d4b23b-d27d-4a89-a19d-a66c2db356f8","keywords":null,"link":"/360/20210311_Radar360_Oltasi_igazolvanyokat_es_lelegeztetogepeket_is_postazott_a_kormany","timestamp":"2021. március. 11. 07:56","title":"Radar360: Oltási igazolványokat és lélegeztetőgépeket is postázott a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor lelassította a Twitteren a fotó- és videoanyagok terjesztését, a szöveges üzenetek küldése viszont elvileg továbbra is működik.","shortLead":"Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor lelassította a Twitteren a fotó- és videoanyagok...","id":"20210310_oroszorszag_twitter_lassitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ede498c-7902-4658-8e9e-6a7a3d23e22a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_oroszorszag_twitter_lassitasa","timestamp":"2021. március. 10. 12:25","title":"Lelassították a Twitter adatforgalmát Oroszországban, mert nem törölt elég hatékonyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358779db-b84b-47c0-a475-63c664867404","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eredetileg úgy volt, hogy már 2021. január 1-jétől csak közel nulla energiaigényű épületre lehet használatba vételi engedélyt kiadni, most már másodszor ad a kormány haladékot az építtetőknek.","shortLead":"Eredetileg úgy volt, hogy már 2021. január 1-jétől csak közel nulla energiaigényű épületre lehet használatba vételi...","id":"20210311_lakas_energia_haladek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=358779db-b84b-47c0-a475-63c664867404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ce3dfa-6ceb-4437-b7a0-9af526256a2d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_lakas_energia_haladek","timestamp":"2021. március. 11. 07:27","title":"Még egy év haladékot adott a kormány az új lakásenergetikai szabályok bevezetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]