Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1ec2f229-ef7d-48f4-9109-be0cf1221b0e","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ha kellő erővel és kitartóan egy irányból fúj a szél, akkor lehet igazán sárkányt repíteni. Akinek egyszer is sikerült, sohasem felejti el: a sárkány folyamatos emelkedéssel felszáll a magasba, a fejünk fölé, és ott – ha ügyesek vagyunk – egy idő után megáll a levegőben. Kezünkben a kötél végét tartjuk, és azon, akár egy köldökzsinóron keresztül, érezzük a sárkányt, mint egy élőlényt. Bármeddig maradnánk vele így, együtt – mintha mi is lebegnénk.","shortLead":"Ha kellő erővel és kitartóan egy irányból fúj a szél, akkor lehet igazán sárkányt repíteni. Akinek egyszer is sikerült...","id":"20210419_Jo_sarkanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ec2f229-ef7d-48f4-9109-be0cf1221b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444662a2-d481-44d7-9b34-08c8adf3aeee","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210419_Jo_sarkanyok","timestamp":"2021. április. 19. 11:37","title":"Jó sárkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három helyet rontottunk egy év alatt.","shortLead":"Három helyet rontottunk egy év alatt.","id":"20210420_magyarorszag_riporterek_hatarok_nelkul_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b122da-5743-4339-9781-4821df7faef4","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_magyarorszag_riporterek_hatarok_nelkul_lista","timestamp":"2021. április. 20. 07:53","title":"Magyarország már csak a 92. a Riporterek Határok Nélkül listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a8ab01-c970-4919-8071-65dc44370e43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Napokig eltarthat, amíg döntenek az esküdtek. Az ügy bírája a tárgyalási nap végén arra kérte őket, hogy alaposan gondolják át, amit láttak és hallottak, és ne vonjanak le következtetéseket személyes szimpátia vagy ellenszenv alapján. ","shortLead":"Napokig eltarthat, amíg döntenek az esküdtek. Az ügy bírája a tárgyalási nap végén arra kérte őket, hogy alaposan...","id":"20210420_george_floyd_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9a8ab01-c970-4919-8071-65dc44370e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4ae0de-9779-4de9-a378-5f06e308f8d3","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_george_floyd_targyalas","timestamp":"2021. április. 20. 06:05","title":"A záróbeszédekkel folytatódott a Floyd-ügy tárgyalása, elkezdődött az esküdtek tanácskozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218b065b-53fa-41b8-a6b1-488c3d262ce3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nincs olyan területe a Nyugat és Oroszország közötti kapcsolatoknak, amely ne lenne válságban, s az utóbbi hónapok eseményei alapján szinte teljes mértékben kizárható a javulás esélye. Ukrajna és Oroszország az újabb háború küszöbére jutott, gyorsan romlik a börtönbe zárt legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij állapota, az orosz hatóságok pedig újabb intézkedésekkel lehetetlenítik el a független médiumokat. A szembenálló felek között megszűnt a párbeszéd, tárgyalások helyett diplomaták kiutasításáról, újabb szankciókról, fegyverfejlesztésekről és egyre nyíltabb fenyegetésekről érkeznek hírek.","shortLead":"Nincs olyan területe a Nyugat és Oroszország közötti kapcsolatoknak, amely ne lenne válságban, s az utóbbi hónapok...","id":"20210418_A_teljes_osszeveszes_fele_tart_Oroszorszag_es_a_Nyugat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=218b065b-53fa-41b8-a6b1-488c3d262ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fa25b6-bd09-47c7-b215-9754aa8f4547","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_A_teljes_osszeveszes_fele_tart_Oroszorszag_es_a_Nyugat","timestamp":"2021. április. 18. 16:00","title":"A teljes összeveszés felé tart Oroszország és a Nyugat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e1809e-9297-444c-86e8-412e3763895b","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az uniós tagállamok széthúzása, a politikusok leegyszerűsítései és az emberek előítéletei miatt bevándorlási szempontból borúlátóan ítéli meg a kontinens jövőjét a kutató, Glied Viktor, aki nemrégiben könyvet írt az európai migrációról.","shortLead":"Az uniós tagállamok széthúzása, a politikusok leegyszerűsítései és az emberek előítéletei miatt bevándorlási...","id":"202115__glied_viktor__kulturak_egyutteleserol_serelmekrol__ordogi_korok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5e1809e-9297-444c-86e8-412e3763895b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ab4935-3353-435c-81f8-edb11f90dc7e","keywords":null,"link":"/360/202115__glied_viktor__kulturak_egyutteleserol_serelmekrol__ordogi_korok","timestamp":"2021. április. 19. 11:00","title":"\"Egyrészt küzdő, szabadságszerető, érzelmes nép vagyunk, másrészt megalkuvók, irigyek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kisiskolások negyede a nyitás ellenére otthon maradt, jön a BL-reform és a nagy összecsapás a szakadár sztárklubokkal, országos zivatarriasztást adtak ki. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kisiskolások negyede a nyitás ellenére otthon maradt, jön a BL-reform és a nagy összecsapás a szakadár...","id":"20210420_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16fdcd2-abd6-4f6d-8b6c-7866bc82b847","keywords":null,"link":"/360/20210420_Radar360","timestamp":"2021. április. 20. 08:00","title":"Radar360: Orvosbéremelés EU-pénzből, a kommunizmus szelleme járja be Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b17acb-abde-43c1-80fa-f8de78bd685d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora kihívás az európai futball vezetői előtt, mint most, amikor tizenkét nagy klub vezetői bejelentették, hogy saját bajnokságot hoznak létre. De elmennek-e a szakadárok a falig, és hagyják, hogy az UEFA kizárja a részt vevő játékosokat a válogatottból, a klubokat pedig a saját hazájuk bajnokságából? Vagy csak minden eddiginél komolyabban szemléltetik, hogy nagyobb beleszólást akarnak a pénzügyekbe? Jönnének-e közvetítési bevételek, ha minden évben csak ugyanaz a pár elitcsapat játszana egymással, és mi várhatna egy kisebb liga, például a magyar bajnokság szurkolóira így?","shortLead":"Soha nem volt még akkora kihívás az európai futball vezetői előtt, mint most, amikor tizenkét nagy klub vezetői...","id":"20210419_foci_szuperliga_kiszakadas_bl_uefa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05b17acb-abde-43c1-80fa-f8de78bd685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cf028d-a9ad-4ba1-8882-4f0d502f1ddf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_foci_szuperliga_kiszakadas_bl_uefa","timestamp":"2021. április. 19. 14:30","title":"Minden idők egyik legnagyobb zsarolását látjuk, vagy a futball teljes reformját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sofőrnek jogosítványa sem volt, és még a kijárási korlátozást is megsértették.","shortLead":"A sofőrnek jogosítványa sem volt, és még a kijárási korlátozást is megsértették.","id":"20210420_menekules_baleset_serult_gyerek_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06288ad0-46db-4f3c-ad81-e0b11cd9d0c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_menekules_baleset_serult_gyerek_vademeles","timestamp":"2021. április. 20. 11:27","title":"Sérült gyereket hátrahagyva menekültek a rendőrök elől a balesetező fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]