[{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai–német fejlesztésű oltóanyag a dél-afrikai és a brit koronavírus-változat ellen is hatékony a legfrissebb kutatások szerint.","shortLead":"Az amerikai–német fejlesztésű oltóanyag a dél-afrikai és a brit koronavírus-változat ellen is hatékony a legfrissebb...","id":"20210506_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mutacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e470bd34-9b5d-4e2a-ade2-69005e987f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mutacio","timestamp":"2021. május. 06. 09:47","title":"Újabb vizsgálatok szerint a Pfizer vakcinája a mutációk ellen is jól működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az integrált OTP banka Srbija 213 fiókkal és 322 ATM-mel rendelkezik Szerbiában.","shortLead":"Az integrált OTP banka Srbija 213 fiókkal és 322 ATM-mel rendelkezik Szerbiában.","id":"20210506_otp_integracio_szerbia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6024e693-cb69-4bec-9664-ed1bfc87f4b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210506_otp_integracio_szerbia","timestamp":"2021. május. 06. 14:19","title":"Egyesült az OTP két szerbiai bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján nem ez lesz a legnyáriasabb kezdése a hétvégének.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján nem ez lesz a legnyáriasabb kezdése a hétvégének.","id":"20210507_pentek_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f54a99-70fe-46b6-bc5c-8f8bdaf82f57","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_pentek_idojaras","timestamp":"2021. május. 07. 07:11","title":"Ez egy esős péntek lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fee6d5-8584-4ec5-9973-f7a3853f5329","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eszköz a hírek szerint május 11-én debütál a holland piacon. De az, hogy az egyes országokban pontosan mikor, még kérdéses. A DxOMark szerint most ezzel a mobillal lehet a legjobb képeket csinálni.","shortLead":"Az eszköz a hírek szerint május 11-én debütál a holland piacon. De az, hogy az egyes országokban pontosan mikor, még...","id":"20210506_xiaomi_mi_11_ultra_ar_megjelenes_europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8fee6d5-8584-4ec5-9973-f7a3853f5329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abaa67c0-6377-4fd8-b03c-299708f49afa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_xiaomi_mi_11_ultra_ar_megjelenes_europa","timestamp":"2021. május. 06. 10:57","title":"Európába érkezik a legjobb kamerás mobil, a Xiaomi Mi 11 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0c9cad-b02b-4d26-9deb-8078216b136e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Fedett városi térként gondolta újra két fiatal építész az elhagyatott Nagyvásártelepet. Lesznek lebegő irodák, süllyesztett színház, a rakodórámpán vendéglők és a tetőre függesztett futókör is. Imádni fogják a kínaiak.","shortLead":"Fedett városi térként gondolta újra két fiatal építész az elhagyatott Nagyvásártelepet. Lesznek lebegő irodák...","id":"202118__megujulo_nagyvasartelep__kinai_nyomulas__fuggesztett_futopalya__legiesen_konnyed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f0c9cad-b02b-4d26-9deb-8078216b136e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d22657-0cbd-4585-b9b1-090917f4b1cf","keywords":null,"link":"/360/202118__megujulo_nagyvasartelep__kinai_nyomulas__fuggesztett_futopalya__legiesen_konnyed","timestamp":"2021. május. 06. 15:00","title":"Száz éve is grandiózus beruházás helyszíne volt a leendő Fudan Egyetem és a Diákváros területe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4470e362-d85e-4ba1-8281-220f199a2e86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A petíciót a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének szeretnék átnyújtani.","shortLead":"A petíciót a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének szeretnék átnyújtani.","id":"20210506_tokio_olimpia_peticio_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4470e362-d85e-4ba1-8281-220f199a2e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d32ff7-2f17-460a-9851-06ee9face74f","keywords":null,"link":"/sport/20210506_tokio_olimpia_peticio_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 06. 11:47","title":"Petíció indult az olimpia törléséért, egy nap alatt 50 ezren írták alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09778443-822c-4417-bf7e-af96b2c1b912","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó két új kivitellel bővítette a közelmúltban piacra dobott EQA termékpalettáját. ","shortLead":"A német gyártó két új kivitellel bővítette a közelmúltban piacra dobott EQA termékpalettáját. ","id":"20210506_mar_292_loerovel_is_kaphato_a_legkisebb_mercedes_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09778443-822c-4417-bf7e-af96b2c1b912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e8e00a-c3bd-4594-abaf-bb408a8e0549","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_mar_292_loerovel_is_kaphato_a_legkisebb_mercedes_villanyauto","timestamp":"2021. május. 06. 07:19","title":"Már 292 lóerővel is kapható a legkisebb Mercedes villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokban való maximálásával csupán feleannyit emelkedne a század végére a globális tengervízszint a jégtakarók olvadása miatt, mint azt a jelenlegi előrejelzések mutatják – derült ki egy nagyszabású tanulmányból.","shortLead":"A globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokban való maximálásával csupán feleannyit emelkedne a század végére a globális...","id":"20210506_parizsi_klimaegyezmeny_masfel_celsius_fok_globalis_felmelegedes_tengerszint_novekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481ba6a4-f8b7-41f0-8f9a-9573ee785e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_parizsi_klimaegyezmeny_masfel_celsius_fok_globalis_felmelegedes_tengerszint_novekedes","timestamp":"2021. május. 06. 20:03","title":"Kiszámolták a tudósok, mi történik, ha betartjuk a párizsi klímaegyezményt – és jó eredményre jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]