[{"available":true,"c_guid":"8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég menedzsmentje rögtön a parkolóban tartott ülés után közölte, hogy szerintük nem volt határozatképes a közgyűlés.","shortLead":"A cég menedzsmentje rögtön a parkolóban tartott ülés után közölte, hogy szerintük nem volt határozatképes a közgyűlés.","id":"20210513_A_birosag_szerint_nem_volt_ervenyes_a_Dunaferr_majus_6ai_kozgyulese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74470136-49b0-4cc3-9248-616b1d07ff86","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_A_birosag_szerint_nem_volt_ervenyes_a_Dunaferr_majus_6ai_kozgyulese","timestamp":"2021. május. 13. 21:11","title":"A bíróság szerint nem volt érvényes a Dunaferr május 6-ai közgyűlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0cacb0-0536-4c4d-8401-fb34e5cb1bcf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dankó István sminktippeket ad, Keresztes Tamás gamerként hergeli magát.","shortLead":"Dankó István sminktippeket ad, Keresztes Tamás gamerként hergeli magát.","id":"20210514_Igen_az_ujjammal_dolgozom__a_Katona_szineszei_felcsaptak_influenszernek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc0cacb0-0536-4c4d-8401-fb34e5cb1bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a137b8-9d07-4588-b233-3dfa0683aff9","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Igen_az_ujjammal_dolgozom__a_Katona_szineszei_felcsaptak_influenszernek","timestamp":"2021. május. 14. 10:55","title":"\"Igen, az ujjammal dolgozom\" – a Katona színészei felcsaptak influenszernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a72ec6-7d48-42f8-8f8b-84c87a44869b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Magyar Művészeti Akadémia köztestület saját halottjának tekinti.","shortLead":"A Magyar Művészeti Akadémia köztestület saját halottjának tekinti.","id":"20210514_meghalt_Balassa_Sandor_zeneszerzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a72ec6-7d48-42f8-8f8b-84c87a44869b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0801d925-058b-478d-9ceb-d3d73ae9bf82","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_meghalt_Balassa_Sandor_zeneszerzo","timestamp":"2021. május. 14. 11:35","title":"Meghalt Balassa Sándor zeneszerző, a nemzet művésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kamatok változatlanok, de később lehet törleszteni a parlament előtt levő törvényjavaslat szerint.","shortLead":"A kamatok változatlanok, de később lehet törleszteni a parlament előtt levő törvényjavaslat szerint.","id":"20210513_Elegedett_a_kormany_a_paksi_hitelszerzodes_modositasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff80f791-3935-4ab6-ad74-8ece723637c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Elegedett_a_kormany_a_paksi_hitelszerzodes_modositasaval","timestamp":"2021. május. 13. 13:16","title":"Elégedett a kormány a paksi hitelszerződés módosításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c500749-bf9e-4e60-8af5-2349b2dfe7c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi ellen közúti veszélyeztetés miatt indulhat eljárás. ","shortLead":"A férfi ellen közúti veszélyeztetés miatt indulhat eljárás. ","id":"20210514_Csak_segiteni_indult_szembe_a_forgalommal_egy_autos_az_M3ason__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c500749-bf9e-4e60-8af5-2349b2dfe7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b024977-e2fb-484c-b9ae-223987596cbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_Csak_segiteni_indult_szembe_a_forgalommal_egy_autos_az_M3ason__video","timestamp":"2021. május. 14. 11:33","title":"Segíteni indult szembe a forgalommal egy autós az M3-ason, szigorú büntetést kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88096b96-abf4-4bb7-9dc2-a570d881d326","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején debütálhat a Samsung két új mobilja, a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip 3, utóbbinak már az árát is sejteni.","shortLead":"Augusztus elején debütálhat a Samsung két új mobilja, a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip 3, utóbbinak már az árát is...","id":"20210513_samsung_galaxy_z_flip_3_osszecsukhato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88096b96-abf4-4bb7-9dc2-a570d881d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df36649-9ff5-4dad-83d9-9647867a6ec0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_samsung_galaxy_z_flip_3_osszecsukhato_telefon","timestamp":"2021. május. 13. 16:03","title":"Lefaraghatja az árat a Samsung, olcsóbb lehet a tavalyi modellnél a Galaxy Z Flip 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd18c0ad-c35d-481c-bf0c-71b787c56ca0","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ma már csak olyan kormányváltásnak van értelme, amelyet kíméletlen elszámoltatás követ. Vélemény.","shortLead":"Ma már csak olyan kormányváltásnak van értelme, amelyet kíméletlen elszámoltatás követ. Vélemény.","id":"202119_Tota_W_hogyan_vesszuk_vissza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd18c0ad-c35d-481c-bf0c-71b787c56ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74eedbb5-1fb0-4f18-9619-c3b636d2752e","keywords":null,"link":"/360/202119_Tota_W_hogyan_vesszuk_vissza","timestamp":"2021. május. 13. 13:00","title":"Tóta W.: Hogyan vesszük vissza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megérti, hogy a gazdagabb országok miért akarják minél előbb beoltani a fialókat is, de arra kérte őket, hogy gondolják át a helyzetet.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megérti, hogy a gazdagabb országok miért akarják minél előbb beoltani...","id":"20210514_who_oltas_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78e60d8-7b0c-47f4-8e55-5b0ecb3974c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_who_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. május. 14. 19:03","title":"A WHO szerint nem a gyerekeknek kellene oltást adni, hanem a szegényebb országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]