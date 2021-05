Erről kikérnék a falubeliek véleményét is.

A Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő több évtizeddel ezelőtt választotta az alig négyszáz lelkes települést otthonául, ahol két éve a díszpolgári címet is megkapta.

„Szerettem és tiszteltem, büszke vagyok, hogy megtisztelt azzal, tegezhettem. Sokat beszélgettünk, állandóan Unicummal kínált, de az egész faluval közvetlen volt a viszonya. Folyamatosan viccelődött, kimondottan csintalan humora volt” – mondta a Blikknek a polgármester.

Bakos László azt tervezi, hogy a színésznő kedvenc padján szobrot állíttat, és utcát is neveznének el róla, ha a falu lakói is úgy gondolják. Felmerült az is, hogy házából múzeum lehetne.

Törőcsik Mari április 16-án halt meg 85 éves korában.

Törőcsik Mari az élet hihetetlen szeretetét adta nekünk „Azt hiszem, nagyon boldog vagyok" - ezekkel a szavakkal zárta Törőcsik Mari a 80. születésnapjára a Nemzeti Színházban megrendezett estet 2015-ben. A gálán többek között színpadra lépett (vagy, ha nem tudott elmenni, akkor kivetítették) minden rendező, aki valaha rendezte az ünnepeltet, Makk Károlytól Szabó Istvánon és Vidnyánszky Attilán át Zsótér Sándorig.

Még több Élet + Stílus a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: