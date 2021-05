Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2b0b967-da25-47ad-8549-67a652ee9980","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiterjesztett valóságra építkezve valósítja meg új szolgáltatását a Chaos Karts nevű gokartpálya. Azt ígérik, hogy a versenyzők soha nem látott élményben részesülhetnek.","shortLead":"A kiterjesztett valóságra építkezve valósítja meg új szolgáltatását a Chaos Karts nevű gokartpálya. Azt ígérik...","id":"20210519_chaos_karts_london_gokart_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2b0b967-da25-47ad-8549-67a652ee9980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac653838-f064-434d-bb15-1081483a819c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_chaos_karts_london_gokart_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2021. május. 19. 13:05","title":"Félig játék, félig valóság: újfajta gokartélmény lesz kipróbálható Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a084a039-ce32-4269-991c-83ff58d9dbaf","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Három évvel ezelőtt egy férfiakból és nőkből álló társaság egy horvát kisváros kikötőjéből kihajózott az Adriára. Másfél évvel később egy egész ország azokról a nyilvánosságra került szexfelvételekről beszélt, amiket a társaságból valaki titokban készített a hajón. A szexbotrányba az ügy egyik főszereplője, az akkor még Győr polgármestereként tündöklő Borkai Zsolt belebukott, de megsínylette a kalandot a buli többi résztvevője, közvetve pedig a Fidesz–KDNP is. És ha ez még nem lenne elég, az érintett férfiakat tízmillió forintra húzták le alvilági figurák. De hogyan kerültek a lányok a hajóra és mi történt azon a bizonyos estén? Hónapokkal a buli után kik és hogyan húztak hasznot a felvételekből? Milyen ukázt adott ki Orbán Viktor Kubatov Gábor pártigazgatónak és mi történt azután, hogy a szexképek nyilvánosságra kerültek? A hvg360 – az eddig megszerzett információk és dokumentumok, köztük a zsarolási ügyben tett tanúvallomások alapján – cikksorozatban tárja fel a 2019-es önkormányzati választás kampányát meghatározó botrány eddig ismeretlen részleteit is. 2. rész. ","shortLead":"Három évvel ezelőtt egy férfiakból és nőkből álló társaság egy horvát kisváros kikötőjéből kihajózott az Adriára...","id":"20210518_a_Borkaisztori_2_resz_szexbotrany_Borkai_Zsolt_zsarolas_Rakosfalvy_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a084a039-ce32-4269-991c-83ff58d9dbaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017e3329-7999-4645-8d1c-647ccdab0450","keywords":null,"link":"/360/20210518_a_Borkaisztori_2_resz_szexbotrany_Borkai_Zsolt_zsarolas_Rakosfalvy_Zoltan","timestamp":"2021. május. 18. 06:30","title":"\"Mi ezt el akartuk tussolni, mert féltünk a következményektől\" – a Borkai-sztori eddig ismeretlen részletei – 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az állami milliárdokból indult médiaképzésnek nézett utána a Szabad Európa Rádió. A képzésben részt vevők maguk is tisztában vannak vele, hogy a programban kormánylapok és a közmédia számára nevelnének utánpótlást, de legalább jól fizetnek.","shortLead":"Az állami milliárdokból indult médiaképzésnek nézett utána a Szabad Európa Rádió. A képzésben részt vevők maguk is...","id":"20210517_nemzeti_tehetseggondozo_nonprofit_kft_mediakepzes_progapandistakepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e42208c-c318-4741-8b82-ca233f9fd299","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_nemzeti_tehetseggondozo_nonprofit_kft_mediakepzes_progapandistakepzes","timestamp":"2021. május. 17. 16:52","title":"\"Azt is elmondták, nem baj, ha nem igaz, amit írunk\" – diákok nyilatkoztak az állami médiaképzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184cc354-b8fb-4bc2-b748-17da4f367261","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadidő-autó új LED-es fényszórókat kap, amelyeket a Dacia Logan és a Sandero vezetett be. A forgalmazás kezdete idén ősszel várható. ","shortLead":"A szabadidő-autó új LED-es fényszórókat kap, amelyeket a Dacia Logan és a Sandero vezetett be. A forgalmazás kezdete...","id":"20210518_Kepeken_a_frissitett_Dacia_Duster","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=184cc354-b8fb-4bc2-b748-17da4f367261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24747518-d852-4246-a8f2-31dbbdbc9bce","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Kepeken_a_frissitett_Dacia_Duster","timestamp":"2021. május. 18. 07:16","title":"Képeken a nyár elején érkező, frissített Dacia Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42681424-bcf2-4d83-81cd-103c2600f986","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamivel több mint egy hónappal az indítása után olyan rendszerfrissítést kapott a Xiaomi első összehajtható telefonja, amely zseb PC-t varázsol az eszközből.","shortLead":"Valamivel több mint egy hónappal az indítása után olyan rendszerfrissítést kapott a Xiaomi első összehajtható...","id":"20210518_xiaomi_mi_mix_fold_frissites_pocket_pc_funkcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42681424-bcf2-4d83-81cd-103c2600f986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20ac865-bb79-4e96-8d00-b449666a135a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_xiaomi_mi_mix_fold_frissites_pocket_pc_funkcio","timestamp":"2021. május. 18. 11:03","title":"Így lesz számítógép a Xiaomi összehajtható telefonjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók egy kamu Elon Musk-profillal azt ígérték, hogy ha valaki küld nekik bitcoint, megduplázva kapja vissza.","shortLead":"A csalók egy kamu Elon Musk-profillal azt ígérték, hogy ha valaki küld nekik bitcoint, megduplázva kapja vissza.","id":"20210518_elon_musk_kriptopenz_kriptovaluta_atveres_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4d8314-77ff-4055-a31d-81dd3b1a04f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_elon_musk_kriptopenz_kriptovaluta_atveres_csalas","timestamp":"2021. május. 18. 15:03","title":"A világ legegyszerűbb átverésével kaszáltak milliárdokat a csalók a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19bdf61-6f91-41cd-84b6-a218ca8ab3e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tréning a végéhez közelít, de a résztvevő fiataloknak nehezükre esik a közelmúltjukról beszélni. Sokuk külföldre menekülne, pedig olyan is van közöttük, aki kétes tapasztalatokat szerzett Svájcban. Csak családról ne, harmadik, befejező rész. ","shortLead":"A tréning a végéhez közelít, de a résztvevő fiataloknak nehezükre esik a közelmúltjukról beszélni. Sokuk külföldre...","id":"20210518_Doku360_Csak_csaladrol_ne_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f19bdf61-6f91-41cd-84b6-a218ca8ab3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722057f1-c456-4a3d-820d-0cc319d9d3cc","keywords":null,"link":"/360/20210518_Doku360_Csak_csaladrol_ne_harmadik_resz","timestamp":"2021. május. 18. 19:00","title":"Doku360: Gyerekszobám sem volt, nemhogy gyerekkorom ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae411805-dd12-4685-996f-f9f8e4a5b1b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan elfogy viszont a Szputnyik V vakcina az oltópontokról. ","shortLead":"Hamarosan elfogy viszont a Szputnyik V vakcina az oltópontokról. ","id":"20210519_optorzs_20210519","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae411805-dd12-4685-996f-f9f8e4a5b1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3c9822-b9c5-4ede-a5e7-2e6bae8de125","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_optorzs_20210519","timestamp":"2021. május. 19. 13:01","title":"Operatív törzs: Újabb 199 ezer Pfizer-oltásra lehet időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]