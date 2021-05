Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"605e41fb-89b6-4c42-a310-86ff9374a246","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nemzetközi politikai ellentámadásra használja fel Ukrajna azt, hogy tavasszal Oroszország nagy létszámú katonaságot vont össze a két ország határán. A pozícióit erősíti, hogy Moszkva egyre több fronton kerül szembe a Nyugattal.","shortLead":"Nemzetközi politikai ellentámadásra használja fel Ukrajna azt, hogy tavasszal Oroszország nagy létszámú katonaságot...","id":"202120__aktivizalodo_ukrajna__hazaarulok__natovitak__uj_esely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=605e41fb-89b6-4c42-a310-86ff9374a246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f97b982-ef91-4365-b3c4-82eb2e25b622","keywords":null,"link":"/360/202120__aktivizalodo_ukrajna__hazaarulok__natovitak__uj_esely","timestamp":"2021. május. 23. 16:00","title":"Ukrajna szövetségesnek szeretné Bident Putyinnal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"647 ember megfertőződött szombatra virradóra.\r

","shortLead":"647 ember megfertőződött szombatra virradóra.\r

","id":"20210522_koronavirusjarvany_szamok_adatok_beoltottak_fertozottek_elhunytak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8084a646-13cb-458d-aa52-6c4fbf124ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_koronavirusjarvany_szamok_adatok_beoltottak_fertozottek_elhunytak","timestamp":"2021. május. 22. 09:26","title":"Koronavírus: 48-an elhunytak, hajszálra vagyunk az ötmillió beoltottól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b730bf-153b-491e-810f-8ad0aeb72d76","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szakértők szerint az emberi beavatkozás nélkül az élőhelyek megszűnése, az autópályák és határfalak miatt nem valószínű a jaguárok újbóli természetes megjelenése az Egyesült Államokban. Természetvédelmi szervezetek és egyetemi kutatók ezért visszatelepítenék őket az ország délnyugati részébe.","shortLead":"A szakértők szerint az emberi beavatkozás nélkül az élőhelyek megszűnése, az autópályák és határfalak miatt nem...","id":"20210522_jaguarok_visszatelepitese_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21b730bf-153b-491e-810f-8ad0aeb72d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc7aca2-0801-4d85-8819-7c1f6555acbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_jaguarok_visszatelepitese_usa","timestamp":"2021. május. 22. 14:03","title":"Visszatelepítenék a jaguárokat az USA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3fe29da-815b-4b2d-acff-72c542d94cc3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre hívta fel a figyelmet a CNN gazdasági rovata. Az elmúlt húsz évben még soha ilyen gyorsan nem emelkedtek a lakásárak világszerte - állapította meg az OECD, amelynek Magyarország is tagja.","shortLead":"Erre hívta fel a figyelmet a CNN gazdasági rovata. Az elmúlt húsz évben még soha ilyen gyorsan nem emelkedtek...","id":"20210522_Mindenki_siet_lakast_vasarolni_mert_az_arak_vilagszerte_emelkednek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3fe29da-815b-4b2d-acff-72c542d94cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224948a0-1c3e-4ab5-8d86-38e0b6c6668a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210522_Mindenki_siet_lakast_vasarolni_mert_az_arak_vilagszerte_emelkednek","timestamp":"2021. május. 22. 12:02","title":"Mindenki siet lakást vásárolni, mert az árak világszerte emelkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A bíróság ezúttal a 2012-es elnökválasztási kampány anomáliáit vizsgálja.","shortLead":"A bíróság ezúttal a 2012-es elnökválasztási kampány anomáliáit vizsgálja.","id":"20210522_Masodszor_is_bortonbuntetest_kaphat_Nicolas_Sarkozy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c1a446-b6b5-4631-a866-91aa9b65f82b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210522_Masodszor_is_bortonbuntetest_kaphat_Nicolas_Sarkozy","timestamp":"2021. május. 22. 10:23","title":"Másodszor is börtönbüntetést kaphat Nicolas Sarkozy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit az ügyészség két rendbeli gyermekpornográfia bűntettével vádolja. Akár hét és fél év szabadságvesztés is kiszabhatnak rá.","shortLead":"A férfit az ügyészség két rendbeli gyermekpornográfia bűntettével vádolja. Akár hét és fél év szabadságvesztés is...","id":"20210521_gyor_fidesz_pedofil_kepek_rejtett_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b745a54-b6ed-4924-85a5-0c69b894750a","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_gyor_fidesz_pedofil_kepek_rejtett_kamera","timestamp":"2021. május. 21. 17:47","title":"A Fidesz alkalmazásában állt a férfi, akit tavaly öltözködő lányok fotózásakor értek tetten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d2891b-587b-4465-afdb-a61fda9438bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210522_Marabu_Feknyuz_kinai_viszonylat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d2891b-587b-4465-afdb-a61fda9438bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803fd5e1-536c-402f-91ab-3d8d7dd50d39","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_Marabu_Feknyuz_kinai_viszonylat","timestamp":"2021. május. 22. 06:10","title":"Marabu Féknyúz: Kínai viszonylat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c454d73-fa4e-40d1-b8d6-55d8ab3fe283","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lili és lánya, Edit Ausztráliában élnek, de igyekeznek tartani magyarságukat. Kiderül, hogy a család súlyos terhet cipel: Lili elsőszülött lányát Magyarországon hagyta, mikor 56-ban elmenekült az országból. 60 évvel később Budapestre utaznak, hogy találkozzanak a család egy másik ágával. Lili, első rész. ","shortLead":"Lili és lánya, Edit Ausztráliában élnek, de igyekeznek tartani magyarságukat. Kiderül, hogy a család súlyos terhet...","id":"20210522_Doku360_Lili_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c454d73-fa4e-40d1-b8d6-55d8ab3fe283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb78932-822b-46eb-89dc-a3fcce4fcbed","keywords":null,"link":"/360/20210522_Doku360_Lili_elso_resz","timestamp":"2021. május. 22. 19:00","title":"Doku360: Van valakim a családban, akiről nem tudtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]