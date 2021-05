Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c6f61e1-36ae-4a0f-acc8-cc86ee2104e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy egy bolíviai törzs, a tsimanék életmódjában rejlik az agy térfogatvesztése, vagyis öregedése lassításának titka – állapította meg egy új tanulmány.","shortLead":"Lehet, hogy egy bolíviai törzs, a tsimanék életmódjában rejlik az agy térfogatvesztése, vagyis öregedése lassításának...","id":"20210528_agysorvadas_tsimane_boliviai_torzs_eletmod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c6f61e1-36ae-4a0f-acc8-cc86ee2104e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45897daa-5348-4cfd-bdc8-7b927cdb9b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_agysorvadas_tsimane_boliviai_torzs_eletmod","timestamp":"2021. május. 28. 18:03","title":"Választ találhattak a tudósok arra, miként lehetne lassítani az agysorvadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eca0931-d0d7-4841-bbf2-647b9bcd3244","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter a kormány nevében koszorút helyezett a Hősök terén a Magyar Hősök Emlékkövénél vasárnap délelőtt a magyar hősök emlékünnepén.

","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter a kormány nevében koszorút helyezett a Hősök terén a Magyar Hősök Emlékkövénél...","id":"20210530_A_magyar_hosok_emlekunnepen_koszoruzott_Benko_Tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eca0931-d0d7-4841-bbf2-647b9bcd3244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b00fe57-e92f-4977-9f45-ecee3a45d1a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_A_magyar_hosok_emlekunnepen_koszoruzott_Benko_Tibor","timestamp":"2021. május. 30. 11:25","title":"A magyar hősök emlékünnepén koszorúzott Benkő Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de1fef5-14c5-4eb4-aede-f4ecfd0f88c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az április a kitárulkozások, a május pedig már az élet újraindulásának a hónapja volt: a gyerekek az iskolába, a koncert-, mozi- és színházlátogatók lassacskán a hobbijukhoz térhettek vissza, és úgy tűnik, idén már fesztiválokban sem szenvedünk hiányt. Születésnapokat is ünnepeltünk az elmúlt, esős hetekben, de meghökkentő hírek és hősies tettek is akadtak bőségesen. Ez volt a hónap a Kultúra és az Élet+Stílus rovatban.","shortLead":"Az április a kitárulkozások, a május pedig már az élet újraindulásának a hónapja volt: a gyerekek az iskolába...","id":"20210529_Majus_havi_osszefoglalo_kultura_eletmod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2de1fef5-14c5-4eb4-aede-f4ecfd0f88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f954daee-d7ba-4c27-993b-c12df5fba16f","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Majus_havi_osszefoglalo_kultura_eletmod","timestamp":"2021. május. 29. 17:00","title":"A szabadságillúziótól a mangalicasonkáig tartott a május ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Sok napsütés, erős szél, néhol záporok, zivatarok - ilyen lesz a vasárnap.","shortLead":"Sok napsütés, erős szél, néhol záporok, zivatarok - ilyen lesz a vasárnap.","id":"20210529_Jo_ido_lesz_holnap_de_esernyot_vigyunk_magunkkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865f307a-997b-4fda-a910-765439d821e8","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Jo_ido_lesz_holnap_de_esernyot_vigyunk_magunkkal","timestamp":"2021. május. 29. 15:36","title":"Jó idő lesz holnap, de esernyőt vigyünk magunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fél perces videóban arról beszélnek, milyen rossz volt Gyurcsány alatt Magyarország, de egy kis hiba becsúszott. ","shortLead":"A fél perces videóban arról beszélnek, milyen rossz volt Gyurcsány alatt Magyarország, de egy kis hiba becsúszott. ","id":"20210528_rezsi_gyurcsany_propaganda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d1d257-2b0a-4674-ac5d-222b860c79b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_rezsi_gyurcsany_propaganda","timestamp":"2021. május. 28. 17:23","title":"Egy 2017-es számlával illusztrálták a fideszes videóban, hogy egekben voltak a rezsiárak Gyurcsány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221c43bd-cea2-41ae-a6aa-e8a5a0c5120c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valaki nem ért egyet a kormány intézkedéseivel.","shortLead":"Valaki nem ért egyet a kormány intézkedéseivel.","id":"20210530_Nincs_meg_a_rongalo_de_letakaritottak_az_allatkerti_elefantot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=221c43bd-cea2-41ae-a6aa-e8a5a0c5120c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3698fe5d-4a95-428d-ba71-fbaab52060b7","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Nincs_meg_a_rongalo_de_letakaritottak_az_allatkerti_elefantot","timestamp":"2021. május. 30. 10:48","title":"Nincs meg a rongáló, de letakarították az állatkerti elefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec3d591-df83-4b69-9a58-9f621ed6faf9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán hallgatott a brit kritikákról



","shortLead":"Orbán hallgatott a brit kritikákról



","id":"20210529_Boris_Johnsonnak_komoly_aggalyai_vannak_az_emberi_jogok_es_a_sajtoszabadsag_magyarorszagi_helyzete_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ec3d591-df83-4b69-9a58-9f621ed6faf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a74aba-cb95-4f93-bf44-f41908ba1eeb","keywords":null,"link":"/vilag/20210529_Boris_Johnsonnak_komoly_aggalyai_vannak_az_emberi_jogok_es_a_sajtoszabadsag_magyarorszagi_helyzete_miatt","timestamp":"2021. május. 29. 21:56","title":"Boris Johnsonnak komoly aggályai vannak az emberi jogok és a sajtószabadság magyarországi helyzete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az ajánlás ugyanaz: két oltást között legalább három hétnek kell eltelnie.","shortLead":"Az ajánlás ugyanaz: két oltást között legalább három hétnek kell eltelnie.","id":"20210528_A_1215_evesek_szamara_is_engedelyezi_a_Pfizervakcinat_az_Europai_EMA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06098fac-c346-438c-abdc-5737993fb8e8","keywords":null,"link":"/eurologus/20210528_A_1215_evesek_szamara_is_engedelyezi_a_Pfizervakcinat_az_Europai_EMA","timestamp":"2021. május. 28. 16:49","title":"A 12–15 évesek számára is engedélyezi a Pfizer-vakcinát az Európai Gyógyszerügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]