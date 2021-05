Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8a3ca7b3-794f-4feb-bd3f-c6a5a3b95648","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Története első fináléját simán nyerte a norvég csapat.","shortLead":"Története első fináléját simán nyerte a norvég csapat.","id":"20210530_Kezilabda_BL_iden_a_Vipers_Europa_legjobbja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a3ca7b3-794f-4feb-bd3f-c6a5a3b95648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5511bbc0-a435-4487-bc7e-6a0d1b008bb6","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Kezilabda_BL_iden_a_Vipers_Europa_legjobbja","timestamp":"2021. május. 30. 21:55","title":"Kézilabda BL: idén a Vipers Európa legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiss-B. Atilla az Operettszínház igazgatója is tagja lesz a grémiumnak.","shortLead":"Kiss-B. Atilla az Operettszínház igazgatója is tagja lesz a grémiumnak.","id":"20210529_Megvan_az_SZFE_szenatusanak_nevsora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a6e319-9a05-4646-8522-4ca37d77868d","keywords":null,"link":"/kultura/20210529_Megvan_az_SZFE_szenatusanak_nevsora","timestamp":"2021. május. 29. 18:48","title":"Megvan az SZFE szenátusának névsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árfolyamnyereség nélkül vastagon veszteséges lett volna a jegybank.","shortLead":"Az árfolyamnyereség nélkül vastagon veszteséges lett volna a jegybank.","id":"20210531_mnb_euro_gyenge_forint_arfolyameredmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7d3513-6c24-4cd4-837e-9a15889a6479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_mnb_euro_gyenge_forint_arfolyameredmeny","timestamp":"2021. május. 31. 07:56","title":"286 milliárdot keresett az MNB a gyenge forinton tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság állásfoglalását kéri a Demokratikus Koalíció arról, hogyan utazhatnak azon országok polgárai, mint például Magyarország, akiknek a kormánya titkolja, milyen vakcinát kaptak. ","shortLead":"Az Európai Bizottság állásfoglalását kéri a Demokratikus Koalíció arról, hogyan utazhatnak azon országok polgárai, mint...","id":"20210529_A_DK_az_Europai_Bizottsag_allasfoglalasat_keri_hogyan_lehet_utazni_a_magyar_vedettsegi_igazolvannyal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4f2249-4360-472b-9ace-9a0a9d42f1d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210529_A_DK_az_Europai_Bizottsag_allasfoglalasat_keri_hogyan_lehet_utazni_a_magyar_vedettsegi_igazolvannyal","timestamp":"2021. május. 29. 16:26","title":"Állásfoglalást kér az Európai Bizottságtól a DK arról, hogyan lehet utazni a magyar védettségi igazolvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ed0f91-5952-485d-b0da-c3d03ac6bdf9","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: öt kulcsszónak fel kell bukkannia a szubjektív visszatekintésben. Karafiáth Orsolyának most ezekből kellett ihletet merítenie: gatyapolitika, csávókám, listázás, kalózállam, visszatérés.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: öt kulcsszónak...","id":"20210530_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5ed0f91-5952-485d-b0da-c3d03ac6bdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091469a4-2eb0-45db-adcb-e77775ceb6dc","keywords":null,"link":"/360/20210530_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. május. 30. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolyából szörnyű emlékeket hoz elő a pedofilok listázásának terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ismert kormánykedvenc nagyvállalkozó áll az üzlet hátterében.","shortLead":"Ismert kormánykedvenc nagyvállalkozó áll az üzlet hátterében.","id":"202121_kozepeuropa_alfa_vagyonkezelo_ujabb_penznyelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19f4e7d-5f6e-4f5b-899c-d1e9b22d56a8","keywords":null,"link":"/360/202121_kozepeuropa_alfa_vagyonkezelo_ujabb_penznyelo","timestamp":"2021. május. 30. 08:30","title":"Tízmilliárdokat gondoz titokban az újabb NER-közeli vagyonkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5296ec1f-db3e-45e2-8e0c-be87c4c94b8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Keddtől a beoltott magyar és moldáv állampolgárok szabadon, azaz karantén- és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak a két ország között.","shortLead":"Keddtől a beoltott magyar és moldáv állampolgárok szabadon, azaz karantén- és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak...","id":"20210529_Moldovaba_is_szabadon_utazhatnak_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5296ec1f-db3e-45e2-8e0c-be87c4c94b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2abe6a-1868-441a-8420-8951cdc35d2c","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Moldovaba_is_szabadon_utazhatnak_a_magyarok","timestamp":"2021. május. 29. 21:34","title":"Moldovába is szabadon utazhatnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0c2333-3b97-43fc-aaae-d136d9857db1","c_author":"HVG360","category":"360","description":" A bánat és a könny mélységeiről és szépségeiről szól Jean Rondeau a Melancholy Grace című albumon.","shortLead":" A bánat és a könny mélységeiről és szépségeiről szól Jean Rondeau a Melancholy Grace című albumon.","id":"202121_cd__ferfias_konnyek_jean_rondeau_melancholy_grace","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb0c2333-3b97-43fc-aaae-d136d9857db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decc171c-8009-4fbf-aa1e-4eb0280cf96d","keywords":null,"link":"/360/202121_cd__ferfias_konnyek_jean_rondeau_melancholy_grace","timestamp":"2021. május. 30. 16:10","title":"A csembaló csodagyereke elsöprő erejű új lemezzel állt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]