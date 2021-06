Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Általában június közepénél tovább tart a parlamenti ülésszak, most azonban felpörgött a Ház és a Fidesz-frakció is a kontinenstorna előtt. ","shortLead":"Általában június közepénél tovább tart a parlamenti ülésszak, most azonban felpörgött a Ház és a Fidesz-frakció is...","id":"20210531_europa_bajnoksag_parlamenti_ulesrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19984ebe-2776-4272-9933-1d83491cce7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_europa_bajnoksag_parlamenti_ulesrend","timestamp":"2021. május. 31. 13:10","title":"Népszava: A foci-Eb-hez igazították a parlamenti ülésrendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is UV-B sugárzásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Továbbra is UV-B sugárzásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20210602_Sok_napsutessel_indit_a_nyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9d4992-6384-48bf-8a97-49a30f14a58b","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Sok_napsutessel_indit_a_nyar","timestamp":"2021. június. 02. 05:59","title":"Sok napsütéssel indít a nyár, akár 24 fok is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075add4-b3bb-4d44-848d-4eaa4b97bc87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnöknek szól a nóta.","shortLead":"A miniszterelnöknek szól a nóta.","id":"20210531_Fasy_Adam_Orban_Viktor_szuletesnap_duett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6075add4-b3bb-4d44-848d-4eaa4b97bc87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2819bf9-8185-480f-9199-24891a3e8ef2","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Fasy_Adam_Orban_Viktor_szuletesnap_duett","timestamp":"2021. május. 31. 16:18","title":"Fásy Ádám egy lányával közös duettel köszöntötte fel Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter kérte, hogy állítsák össze a tiltott szavak jegyzékét.","shortLead":"Jakab Péter kérte, hogy állítsák össze a tiltott szavak jegyzékét.","id":"20210602_jakab_peter_buntetes_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33da7b4c-d5fc-432a-abd6-5cbc50feee88","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_jakab_peter_buntetes_birsag","timestamp":"2021. június. 02. 11:59","title":"Nem fogadták el Jakab fellebbezését, marad a közel 10 millió büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rendesen átalakítja az amerikai adórendszert Joe Biden elnök.","shortLead":"Rendesen átalakítja az amerikai adórendszert Joe Biden elnök.","id":"20210531_Biden_a_gazdagok_es_a_vilagcegek_megadoztatasabol_akarja_finanszirozni_elkepzeleseit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2d9830-73de-462b-a3f6-e1b26d4e71cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_Biden_a_gazdagok_es_a_vilagcegek_megadoztatasabol_akarja_finanszirozni_elkepzeleseit","timestamp":"2021. május. 31. 14:09","title":"Biden a gazdagok és a világcégek megadóztatásából akarja finanszírozni elképzeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A hétfő esti balesetben ketten megsérültek.\r

","shortLead":"A hétfő esti balesetben ketten megsérültek.\r

","id":"20210601_kamion_vonat_utkozes_satoraljaujhely_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac2312e-3bb4-4e0e-8ae2-5c7d6cd03931","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_kamion_vonat_utkozes_satoraljaujhely_baleset","timestamp":"2021. június. 01. 05:13","title":"Kamionnal ütközött, kettészakadt egy vonat Sátoraljaújhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72a4fb7-3f03-4fdb-b87c-412c9052f449","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maranellói márka két fontos újdonsága is felvonult a minap a pesti Belvárosban.","shortLead":"A maranellói márka két fontos újdonsága is felvonult a minap a pesti Belvárosban.","id":"20210531_Az_1000_loeros_hibrid_Ferrari_es_Portofino_is_megmutatta_magat_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b72a4fb7-3f03-4fdb-b87c-412c9052f449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5ad853-0243-4cf6-96ca-b313bd53d11f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_Az_1000_loeros_hibrid_Ferrari_es_Portofino_is_megmutatta_magat_Budapesten","timestamp":"2021. május. 31. 12:41","title":"Az 1000 lóerős hibrid Ferrari és a Portofino is megmutatta magát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Dagad a dán-amerikai kémbotrány, vészesen nő a tüdőrákos nők aránya, görög betűket kapnak a koronavírus variánsainak nevei. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Dagad a dán-amerikai kémbotrány, vészesen nő a tüdőrákos nők aránya, görög betűket kapnak a koronavírus variánsainak...","id":"20210601_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c88ab0-7c36-442f-91d4-999f13a45496","keywords":null,"link":"/360/20210601_Radar360","timestamp":"2021. június. 01. 08:00","title":"Radar360: Orbán Viktor már látja a következő 20 évet, kiderítették, meddig élhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]