[{"available":true,"c_guid":"72f59b7f-b1d7-4f30-9e92-a206cc6357e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár nem számít veszélyeztetett fajnak a gyurgyalag, a homokbányászat gyakran veszélybe sodorja a fészkeiket és tojásaikat. ","shortLead":"Bár nem számít veszélyeztetett fajnak a gyurgyalag, a homokbányászat gyakran veszélybe sodorja a fészkeiket és...","id":"20210606_Rovarokon_osztozkodo_gyurgyalagokat_kaptak_lencsevegre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72f59b7f-b1d7-4f30-9e92-a206cc6357e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d77e09b-4e44-4cab-9e74-99d6b56a84ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Rovarokon_osztozkodo_gyurgyalagokat_kaptak_lencsevegre","timestamp":"2021. június. 06. 16:00","title":"Egymást etető, gyönyörű gyurgyalagpárt kaptak lencsevégre Nagykanizsa mellett (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint nyár végére akár el is tűnhet a járvány.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint nyár végére akár el is tűnhet a járvány.","id":"20210606_Merkely_Bela_szerint_megusztuk_a_negyedik_hullamot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403a67a4-c9b9-4244-abd6-a0ef59128b98","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Merkely_Bela_szerint_megusztuk_a_negyedik_hullamot","timestamp":"2021. június. 06. 09:55","title":"Merkely Béla szerint megúsztuk a negyedik hullámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A ciprusi letelepedési kötvények az elmúlt években közkedveltek voltak az oroszok, az ukránok, a kínaiak és a kambodzsaiak körében.","shortLead":"A ciprusi letelepedési kötvények az elmúlt években közkedveltek voltak az oroszok, az ukránok, a kínaiak és...","id":"20210607_ciprus_arany_utlevel_program_unios_allampolgarsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8d47b3-abb9-4ea8-8e56-ee16aa21aef9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_ciprus_arany_utlevel_program_unios_allampolgarsag","timestamp":"2021. június. 07. 16:09","title":"Illegálisan adták ki a ciprusi aranyútlevelek több mint felét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb51b573-c87b-4ce4-98e2-700ff566da66","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ingatlanokat kezelő nonprofit társaság a Magyar Máltai és a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány tulajdonába került.\r

","shortLead":"Az ingatlanokat kezelő nonprofit társaság a Magyar Máltai és a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány...","id":"202122_mr_kozossegi_lakasalap_felallami_szocialis_halo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb51b573-c87b-4ce4-98e2-700ff566da66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157c888c-8a75-41d9-8f8e-4f088c46ff55","keywords":null,"link":"/360/202122_mr_kozossegi_lakasalap_felallami_szocialis_halo","timestamp":"2021. június. 06. 11:10","title":"Létrejött a szociális lakásalap, amelyet majdnem tönkrevágtak a bérlakástörvénnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72da5b51-5907-444d-ad40-2320f3dfd462","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiverte a biztosítékot a hirdetőknél, no meg persze a Facebooknál is az Apple nemrég bevezetett Alkalmazáskövetés átláthatósága funkciója. A legnagyobb közösségi oldal tulajdonosa még fizetni is hajlandó azért, hogy bizonyítsa, az Apple valójában csak magának kedvez ezzel.","shortLead":"Kiverte a biztosítékot a hirdetőknél, no meg persze a Facebooknál is az Apple nemrég bevezetett Alkalmazáskövetés...","id":"20210607_facebook_szponzoralt_tanulmany_apple_alkalmazaskovetes_atlathatosaga_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72da5b51-5907-444d-ad40-2320f3dfd462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973f76a2-16a8-4878-b1c8-e26a76da8ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_facebook_szponzoralt_tanulmany_apple_alkalmazaskovetes_atlathatosaga_funkcio","timestamp":"2021. június. 07. 12:03","title":"Fizet a Facebook, hogy bizonyítsa az Apple rossz szándékait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közép- és Kelet-Európában, valamint Izraelben a Medison Pharma hozhatja forgalomba az oltóanyagot.","shortLead":"Közép- és Kelet-Európában, valamint Izraelben a Medison Pharma hozhatja forgalomba az oltóanyagot.","id":"20210607_moderna_vakcina_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73e73e3-bdf1-43ae-8b4a-7d31a4b43072","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_moderna_vakcina_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 07. 14:43","title":"Kereskedelmi forgalomba kerülhet a Moderna vakcinája Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2fa4f7-8ab6-45cc-ba5c-5ddc14a6e716","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Könyörtelen módszerekkel irányítja Eritreát Isaias Afwerki, aki marxista titkos szervezet élén kerítette hatalmába az országot.","shortLead":"Könyörtelen módszerekkel irányítja Eritreát Isaias Afwerki, aki marxista titkos szervezet élén kerítette hatalmába...","id":"202122_isaias_afwerki_eritrea_rejtelyesdiktatora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df2fa4f7-8ab6-45cc-ba5c-5ddc14a6e716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b768ba58-c284-4737-a47e-90495a5fb009","keywords":null,"link":"/360/202122_isaias_afwerki_eritrea_rejtelyesdiktatora","timestamp":"2021. június. 07. 14:00","title":"Eritrea diktátora, aki a mérgezéstől félve tányért cserél vendégeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ 17. legjobban fizetett modellje jelenleg a magyar Palvin Barbara. ","shortLead":"A világ 17. legjobban fizetett modellje jelenleg a magyar Palvin Barbara. ","id":"20210606_Meg_sem_kozeliti_Meszaros_Lorincet_de_egyre_csak_novekszik_Palvin_Barbara_vagyona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f0708-83fb-430e-b869-558748bfb01f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Meg_sem_kozeliti_Meszaros_Lorincet_de_egyre_csak_novekszik_Palvin_Barbara_vagyona","timestamp":"2021. június. 06. 08:35","title":"Meg sem közelíti Mészáros Lőrincét, de egyre csak növekszik Palvin Barbara vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]