Kiss Tibi tavaly terápiás céllal elvonult a nyilvánosság elől az alkoholfüggősége miatt, erről mi is írtunk többször is. A terápiája eddig teljesen elkülönülten zajlott, a zenésztársai sem találkozhattak vele. Februárban annyit árultak el, hogy jól halad, „Tibi már gitározási szakaszban van”, ám egyelőre a koncerteken helyettesíteni kell.

A zenekar most egy friss Facebook-bejegyzésben árult el részleteket a fejleményekről:

„A Quimby zenekar rendkívül nehéz időszakot tudhat a háta mögött, de ahogy a világunk egy része a világjárvány elcsendesülésével párhuzamosan ébredezik, úgy mi is egyre bizakodóbban tekintünk előre.

Ez nagyban köszönhető Nektek is, köszönjük a rengeteg támogatást és pozitív energiát, ami töretlenül áramlik felénk Tőletek!

Tibi terápiája már nem izolációban folytatódik, így újra kapcsolatba kerültünk egymással. Van alkalmunk személyesen találkozni, hosszú idő után megölelhettük mi is egymást. Ez mindenképpen egy fontos mérföldkő, de nem jelenti az út végét, amelyhez a feltétlen támogatásunkról biztosítottuk Tibit.

A csupa jó hír mellett sajnos a július 15-ére meghirdetett Alterába Fesztiválra ígért Plusz-Mínusz koncertünket technikai okokból kénytelenek vagyunk lemondani. Elnézést kérünk azoktól, akiknek ezzel csalódást okozunk. A 'Quimby Plusz-Mínusz' formációval legközelebb július 30-án a 30. Művészetek Völgyében találkozhattok.

Külön szeretnénk kérni a sajtó munkatársait, hogy a fent leírtakkal összhangban ne zavarják meg Tibit a felépülésére koncentráló törekvéseiben” – olvasható a zenekar Facebook-oldalán.

2019 őszén Kiss Tibi mesélt a hvg.hu-nak az előző, 2003-2004-es rehabilitációs időszakát megelőző éveiről is: „Az életet kétpofára faltuk, tele voltunk energiával, és annak ellenére, hogy persze voltak negatív dolgok, éreztük, hogy ez most egy megismételhetetlen időszak, ilyen nem lesz később. Akkoriban adtuk a legtöbb koncertet. Elmentünk a határainkig, nem sokkal később szét is estünk. … jött a Káosz amigos című lemezünk, ami már a széthullás terméke volt, ez logikusan következett az előzményekből… végül valóban mint zenekar is széthullottunk. És én személyesen is. De nincs olyan, hogy csak egy oka van egy zenekar széthullásának. Sok nagy zenekar fel is oszlik 7-8 év után, mert ha rendesen csinálják, elég keményen igénybe veszi ez az embert.”

Még több Élet + Stílus a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: