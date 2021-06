Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"227853ca-78fb-4e23-91c7-de004e9b023f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német juhászkutya teljesen meg fog süketülni a bántalmazások miatt, a boxer-keveréknek pedig annyira tönkrement a mája, hogy egész életében kezelésre lesz szüksége.

","shortLead":"A német juhászkutya teljesen meg fog süketülni a bántalmazások miatt, a boxer-keveréknek pedig annyira tönkrement...","id":"20210607_maradando_karosodas_kutya_allatkinzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=227853ca-78fb-4e23-91c7-de004e9b023f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92eccd34-5167-4d07-88ef-613bf47a33ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_maradando_karosodas_kutya_allatkinzas","timestamp":"2021. június. 07. 10:45","title":"Egy életre megnyomorított két kutyát egy állatkínzó Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecb55c3-5190-47a2-8613-e2a811aeaaf4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár napja kapott sztrókot. ","shortLead":"Pár napja kapott sztrókot. ","id":"20210606_Elhunyt_a_legendas_magyar_basszusgitaros_Szappanos_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ecb55c3-5190-47a2-8613-e2a811aeaaf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cf2d2a-57ee-4f17-864e-d9579f46c29f","keywords":null,"link":"/kultura/20210606_Elhunyt_a_legendas_magyar_basszusgitaros_Szappanos_Gyorgy","timestamp":"2021. június. 06. 11:52","title":"Elhunyt a legendás magyar basszusgitáros, Szappanos György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök szerint a kormány kommunikációja erőszakot is szülhet. ","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint a kormány kommunikációja erőszakot is szülhet. ","id":"20210607_gyurcsany_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f758b400-0e95-477a-8971-9ab2213d2ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_gyurcsany_parlament","timestamp":"2021. június. 07. 15:13","title":"„Hideg polgárháború” kirobbantásától óvta a Fideszt a parlamentben Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e17832c-2be5-4261-9776-e5757e0653e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, nem fogadta el a meghívást az orosz elnök.","shortLead":"Úgy tűnik, nem fogadta el a meghívást az orosz elnök.","id":"20210607_putyin_cselgancs_budapest_kkm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e17832c-2be5-4261-9776-e5757e0653e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c32c43-cb1f-4c49-b0f6-e8669d155a7a","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_putyin_cselgancs_budapest_kkm","timestamp":"2021. június. 07. 17:41","title":"Nem tud róla a külügy, hogy Putyin ellátogatna a budapesti cselgáncs vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c4ecaf-15d4-4093-9eb2-8171a75ecc37","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok nem találják az állatot.","shortLead":"A hatóságok nem találják az állatot.","id":"20210607_eedve_naples_florida","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36c4ecaf-15d4-4093-9eb2-8171a75ecc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec22063-e67b-4009-90e6-90c414a01a8a","keywords":null,"link":"/elet/20210607_eedve_naples_florida","timestamp":"2021. június. 07. 11:43","title":"Medve kóborol egy floridai városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280d9faa-62d1-410f-8a6c-0ce8d68c0113","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnökét parlamenti felszólalásában hetek óta először nem szakította félbe Kövér László házelnök. ","shortLead":"A Jobbik elnökét parlamenti felszólalásában hetek óta először nem szakította félbe Kövér László házelnök. ","id":"20210607_Jakab_Peter_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=280d9faa-62d1-410f-8a6c-0ce8d68c0113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510f5d96-b13c-43c6-9d18-5b8d26065386","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Jakab_Peter_parlament","timestamp":"2021. június. 07. 14:51","title":"Jakab Péter: Nincs a magyar embereken több lehúzható bőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A balatoni strandok nagyrésze védettségi igazolvány nélkül is látogatható.","shortLead":"A balatoni strandok nagyrésze védettségi igazolvány nélkül is látogatható.","id":"20210606_Hetvegen_6_ezer_forint_a_belepo_a_legdragabb_balatoni_strandra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da78e6e-9a57-4d49-a78c-501cb8b07616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Hetvegen_6_ezer_forint_a_belepo_a_legdragabb_balatoni_strandra","timestamp":"2021. június. 06. 10:31","title":"Hétvégén 6 ezer forint a belépő a legdrágább balatoni strandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6593ce91-5460-4693-9691-a1cc990a6eea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szivárogtató szerint a Microsoft június végén tartandó eseményén nem egy szimpla Windows-frissítésről hull le a lepel. A Windows 11-et fogják bemutatni.","shortLead":"Több szivárogtató szerint a Microsoft június végén tartandó eseményén nem egy szimpla Windows-frissítésről hull le...","id":"20210607_microsoft_windows_10_windows_11_operacios_rendszer_windows_frissites_sun_valley","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6593ce91-5460-4693-9691-a1cc990a6eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7a220a-fefe-489e-a3d4-a7dddb5f08db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_microsoft_windows_10_windows_11_operacios_rendszer_windows_frissites_sun_valley","timestamp":"2021. június. 07. 08:33","title":"Egyre biztosabb, hogy a Microsoft a Windows 11 kiadására készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]