Oknyomozó újságírós film készül a Harvey Weinstein zaklatási ügyeit leleplező New York Times munkatársairól.

Carey Mulligan és Zoe Kazan fogják játszani a főszerepeket a She Said (Azt mondta) című mozifilmben, amely a New York Times két oknyomozó újságírójáról szól. A Universal Pictures gyártásában készülő film Megan Twohey és Jodi Kantor munkáját viszi vászonra, a két újságíró göngyölítette fel a Harvey Weinstein-ügyet.

Carey Mulligan az idei Oscar-díjátadón az Ígéretes fiatal nő című, tagadhatatlan MeToo-filmjével szerepelt © CHRIS PIZZELLO / POOL / AFP

Mint ismert, az amerikai producer, filmmogul évtizedeken át zaklatott, bántalmazott és hallgattatott el nőket, köztük híres színészeket is, ám a New York Times cikksorozatában, Twohey és Kantor munkájának köszönhetően, a férfit az érintett nők vallomásai alapján leleplezték. Weinsteint később 23 év börtönbüntetésre ítélték.

A két újságíró által kirobbantott ügy hatalmas hullámokat vert gyakorlatilag az egész világon, elindították ugyanis a MeToo mozgalmat, melynek keretében sok országban, így Magyarországon is, a Weinsteinhez hasonló szexuális ragadozók tettei kerültek nyilvánosságra. Megan Twohey és Jodi Kantor a munkájukról könyvet is írtak, ennek készül most el a filmes adaptációja.

A She Said rendezője Maria Schrader lesz, aki a Netflix Emmy-díjas Unorthodox című sorozatát is készítette, a forgatókönyvet az Oscar-díjas író, Rebecca Lenkiewicz (Ida, Kis fejsze) jegyzi. A forgatást idén nyáron kezdik.

