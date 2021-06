Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb adatok szerint bár a gyermekek körében továbbra is ritka a koronavírus-fertőzés miatti elhalálozás, az egyre biztosabbnak látszik, hogy a betegség komolyabb gondokat okoz, mint a szezonális influenza.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint bár a gyermekek körében továbbra is ritka a koronavírus-fertőzés miatti elhalálozás...","id":"20210608_koronavirus_influenza_gyerekek_tunetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e457db-1278-412b-aacd-67b0f3757b8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_koronavirus_influenza_gyerekek_tunetek","timestamp":"2021. június. 08. 18:28","title":"Kutatók szerint a koronavírus többféle tünetet okoz a gyerekeknél, mint az influenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d07a32-2229-4762-bc25-d6c4b8aac91b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem valószínű, hogy a sportlövő részt vehet a jövő hónapban kezdődő olimpián.","shortLead":"Nem valószínű, hogy a sportlövő részt vehet a jövő hónapban kezdődő olimpián.","id":"20210609_eltiltas_sidi_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71d07a32-2229-4762-bc25-d6c4b8aac91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f185158a-7f5d-493a-b969-1f1e5ecdfb61","keywords":null,"link":"/sport/20210609_eltiltas_sidi_peter","timestamp":"2021. június. 09. 15:36","title":"Egy évre tiltotta el Sidi Pétert a sportlövő szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a7525a-f911-486c-898b-0002ed1028bc","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A fociban is hódít a big data, amely nemcsak azt tárja fel, miért maradt ki egy gól, hanem azt is, mitől lehet sikeres egy nemzeti válogatott. ","shortLead":"A fociban is hódít a big data, amely nemcsak azt tárja fel, miért maradt ki egy gól, hanem azt is, mitől lehet sikeres...","id":"20210608_foci_eb_big_data_Expected_Goal_Metrica_Footovision","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08a7525a-f911-486c-898b-0002ed1028bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e615d90-dc0b-451f-9cbf-659aab42bba3","keywords":null,"link":"/360/20210608_foci_eb_big_data_Expected_Goal_Metrica_Footovision","timestamp":"2021. június. 08. 19:00","title":"A válogatottban nem villogni kell – ez a tudományos tétel a foci-Eb-n is érvényes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b4f041-77c9-4395-96d1-e5b8138403f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Easttowni rejtélyek színésze úgy véli, Hollywood végre kezd egyenrangú partnerként bánni a nőkkel, és jobbnál jobb szerepeket oszt a 40-es korosztályra. ","shortLead":"Az Easttowni rejtélyek színésze úgy véli, Hollywood végre kezd egyenrangú partnerként bánni a nőkkel, és jobbnál jobb...","id":"20210608_Kate_Winsletet_eleteben_eloszor_megkerdeztek_arrol_hogy_komfortosan_erzie_magat_egy_szexjelenetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9b4f041-77c9-4395-96d1-e5b8138403f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49ebf33-578f-4bc0-8490-3f1f5c3322b7","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_Kate_Winsletet_eleteben_eloszor_megkerdeztek_arrol_hogy_komfortosan_erzie_magat_egy_szexjelenetben","timestamp":"2021. június. 08. 13:32","title":"Kate Winsletet életében először megkérdezték, komfortosan érzi-e magát egy szexjelenetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11ff742-6d46-401c-b2ff-331fc5b2f551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"16 év után külön folytatják. ","shortLead":"16 év után külön folytatják. ","id":"20210610_Az_Exatlon_forgatasan_dontott_Marsi_Aniko_es_Palik_Laszlo_a_valasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f11ff742-6d46-401c-b2ff-331fc5b2f551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35434f9f-c13f-4b7c-b7aa-701b1fcd85cd","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Az_Exatlon_forgatasan_dontott_Marsi_Aniko_es_Palik_Laszlo_a_valasrol","timestamp":"2021. június. 10. 10:28","title":"Az Exatlon forgatásán döntött Marsi Anikó és Palik László a válásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az amerikai szupergazdagok alig fizetnek jövedelemadót, sok százmilliós áfacsalás gyanújával tartóztatták le Tóth Csabát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az amerikai szupergazdagok alig fizetnek jövedelemadót, sok százmilliós áfacsalás gyanújával tartóztatták le Tóth...","id":"20210610_Radar360_Orban_nagy_adovisszateritesi_terve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5621072-b652-49c4-a3d8-edf04a979eee","keywords":null,"link":"/360/20210610_Radar360_Orban_nagy_adovisszateritesi_terve","timestamp":"2021. június. 10. 08:00","title":"Radar360: Orbán nagy adóvisszatérítési terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A biztató járványadatok és a megnyíló határok sok családot sarkallhatnak arra, hogy külföldön nyaraljanak. Bár korábban is meglehetősen pórul járhatott az az utazó, aki utasbiztosítás nélkül indult külföldre, a járvány miatt még több olyan helyzettel találhatja szemben magát, amikor jó, ha az előre nem várt költségeit nem zsebből kell kifizetni. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni, mielőtt utasbiztosítást köt egy külföldi nyaralás előtt.","shortLead":"A biztató járványadatok és a megnyíló határok sok családot sarkallhatnak arra, hogy külföldön nyaraljanak. Bár korábban...","id":"20210609_51_szempont_amit_mindig_gondoljon_vegig_mielott_utasbiztositast_kot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f14569c-1be9-4729-a4f1-ba5b43aed510","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_51_szempont_amit_mindig_gondoljon_vegig_mielott_utasbiztositast_kot","timestamp":"2021. június. 09. 11:42","title":"5+1 szempont, amit mindig gondoljon végig, mielőtt utasbiztosítást köt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9ba84a-e153-4fed-8b95-9af69556d8b4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Megfélemlítés és felbujtó retorika kíséri a Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő eltávolítását kívánó új koalíció megalakulását, melyben a legkülönfélébb pártok vesznek részt.","shortLead":"Megfélemlítés és felbujtó retorika kíséri a Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő eltávolítását kívánó új koalíció...","id":"20210609_A_valtozas_kormanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf9ba84a-e153-4fed-8b95-9af69556d8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76224935-bfbe-41cc-a30a-5438912c2cb3","keywords":null,"link":"/360/20210609_A_valtozas_kormanya","timestamp":"2021. június. 09. 13:00","title":"Izraelben most eldőlhet, képes-e megbuktatni Netanjahut az ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]