83 éves korában, természetes okokból meghalt a Hálózat című Sidney Lumet-film mellékszerepéért Oscar-díjra jelölt Ned Beatty – erősítette meg a Variety információját a színész ügynöke.

Beatty a hetvenes évek amerikai filmjének egyik kiemelkedő színésze volt, négy olyan filmben is játszott az évtizedben, amelyet jelöltek a legjobb film Oscar-díjára: a Hálózaton kívül a Gyilkos túrában, a Nashville-ben és Az elnök embereiben. De ő volt a szintén Oscarra jelölt Toy Story 3. egyik szinkronhangja is, és játszott a klasszikus Superman-filmben is, a főgonosz Lex Luthor segédje, Otis szerepében.

Beatty megfordult sok híres sorozatban is, köztük a M.A.S.H.-ben, a Hawaii Five-O-ban, a Gyilkos sorokban, a Váratlan utazásban, a Helyszínelőkben és az Esküdt ellenségekben is.

Beatty Louisville-ben született, és tízéves korában már gospelegyüttesekben énekelt, majd filmes pályája előtt színpadi színészként mutatkozott be; még 2003-ban is játszott a Macska a forró bádogtetőn színházi előadásának egyik fontos szerepében.

Címlapi kép: Ned Beatty a Taxisofőr és a Dühöngő bika írója, Paul Schrader A kísérő című filmjében. Fotó: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

