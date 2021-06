Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0470d82f-9258-4e1d-b073-cd023aa02c8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik laptopszerviz egy olyan kérdőívet tett közzé a weboldalán, amely segít felmérni, hogy mi lehet a baja a számítógépünknek, és tanácsot is ad, hogy miként lehet azt házilag orvosolni, ha valójában nem is igazán hiba a hiba.","shortLead":"Az egyik laptopszerviz egy olyan kérdőívet tett közzé a weboldalán, amely segít felmérni, hogy mi lehet a baja...","id":"20210614_szamitogep_lapop_laptopszerviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0470d82f-9258-4e1d-b073-cd023aa02c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1cdcf0-de22-4970-bda7-b958da8428d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_szamitogep_lapop_laptopszerviz","timestamp":"2021. június. 14. 08:03","title":"Valami gond van a számítógépével? Ezen az oldalon megtudhatja, mi lehet a baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8edb35-df45-49eb-9a2f-88bd123b0585","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 260 lóerős német sportkocsiból egykoron kevesebb, mint 3 ezer példány hagyta el a gyártósort. ","shortLead":"A 260 lóerős német sportkocsiból egykoron kevesebb, mint 3 ezer példány hagyta el a gyártósort. ","id":"20210613_vissza_a_70es_evekbe_elado_az_elso_porsche_911_turbo_sorozat_egy_peldanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a8edb35-df45-49eb-9a2f-88bd123b0585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380e2cf3-8084-4315-b865-a524cf2fc108","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_vissza_a_70es_evekbe_elado_az_elso_porsche_911_turbo_sorozat_egy_peldanya","timestamp":"2021. június. 13. 06:41","title":"Vissza a 70-es évekbe: eladó az első Porsche 911 Turbo egyik remek példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a4bb40-79b0-449d-b2ef-2033cbfbfa92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A természettudós szerint feltétlenül szükséges felgyorsítani a klímavédelmi intézkedéseket.","shortLead":"A természettudós szerint feltétlenül szükséges felgyorsítani a klímavédelmi intézkedéseket.","id":"20210613_Sir_David_Attenborough_G7_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a4bb40-79b0-449d-b2ef-2033cbfbfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06596d52-7025-492b-a772-e8056903c481","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_Sir_David_Attenborough_G7_klimavaltozas","timestamp":"2021. június. 13. 22:24","title":"Sir David Attenborough is üzent a G7-vezetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A dánok 29 éves támadója váratlanul összeesett a finnek elleni meccsen. Negyed órán át élesztették újra, végül hordágyon vitték le. A meccs félbeszakadt, később fejezték be. Sajtóhírek szerint társaival is tudott pár szót váltani a folytatás előtt.","shortLead":"A dánok 29 éves támadója váratlanul összeesett a finnek elleni meccsen. Negyed órán át élesztették újra, végül...","id":"20210612_Osszeesett_a_palyan_Christian_Eriksen_az_eleteert_kuzdenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f62847-ec7f-4d50-8b24-d5c24dcd4f0f","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Osszeesett_a_palyan_Christian_Eriksen_az_eleteert_kuzdenek","timestamp":"2021. június. 12. 18:50","title":"Összeesett a pályán Christian Eriksen, újraélesztették, állapota stabil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28689e42-add1-4ebe-b3e6-428831aa1043","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Régészek több mint 400 kilogramm római kori leletet találtak Augsburgban, ez több mint 100 év legjelentősebb római kori felfedezése Németország egyik legrégibb városában. ","shortLead":"Régészek több mint 400 kilogramm római kori leletet találtak Augsburgban, ez több mint 100 év legjelentősebb római kori...","id":"20210612_romai_kori_regeszeti_lelet_augsburg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28689e42-add1-4ebe-b3e6-428831aa1043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2f1f5c-78d2-47ee-bf2f-05114760ca90","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_romai_kori_regeszeti_lelet_augsburg","timestamp":"2021. június. 12. 16:03","title":"400 kilónyi római kori leletet találtak, ez az elmúlt 100 év legjelentősebb felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b166ee-31f7-4690-a50b-74083ba0c500","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyfelől jó hír, hogy a Samsung és a Google együttműködése érezteti hatását a dél-koreai gyártó okosóráin, az viszont már kevésbé kedvező, hogy valamit kénytelenek lesznek majd mellőzni az új okosórák tulajdonosai.","shortLead":"Egyfelől jó hír, hogy a Samsung és a Google együttműködése érezteti hatását a dél-koreai gyártó okosóráin, az viszont...","id":"20210612_samsung_galaxy_watch_4_okosora_melle_tolto_dobozban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b166ee-31f7-4690-a50b-74083ba0c500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced71d10-f0f5-41d7-a053-2142fc868211","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_samsung_galaxy_watch_4_okosora_melle_tolto_dobozban","timestamp":"2021. június. 12. 14:03","title":"Kaptunk egy jó és egy rossz hírt a Samsung új óráiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b0887a-57c5-411e-ab5c-017d5f760fc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kit érdekel egy kihagyott tizenegyes egy megmentett élethez képest?","shortLead":"Kit érdekel egy kihagyott tizenegyes egy megmentett élethez képest?","id":"20210612_Finnorszag_nyert_de_kit_erdekel_amikor_Eriksen_tulelte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90b0887a-57c5-411e-ab5c-017d5f760fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55af8ec6-1af2-4026-a489-e5a2a9b7b6bc","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Finnorszag_nyert_de_kit_erdekel_amikor_Eriksen_tulelte","timestamp":"2021. június. 12. 21:38","title":"Finnország nyert, de kit érdekel, amikor Eriksen túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három budapesti helyszínen lehet hozzájutni a karszalagokhoz a védettségi igazolás, illetve az érvényes személyi igazolvány vagy útlevél felmutatása után.","shortLead":"Három budapesti helyszínen lehet hozzájutni a karszalagokhoz a védettségi igazolás, illetve az érvényes személyi...","id":"20210613_Karszalag_is_kell_a_jegy_melle_a_belepeshez_a_Puskas_Arenaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436cf1af-e077-46c9-9526-81953b7ee1aa","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Karszalag_is_kell_a_jegy_melle_a_belepeshez_a_Puskas_Arenaban","timestamp":"2021. június. 13. 12:40","title":"Karszalag is kell a jegy mellé a belépéshez a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]