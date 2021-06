Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c51269bb-a2bd-4793-8292-825204d64203","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202124_a_jo_arossz_es_acsuf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c51269bb-a2bd-4793-8292-825204d64203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712a045b-0bcc-4d5a-8b56-e66fea9d5dd6","keywords":null,"link":"/itthon/202124_a_jo_arossz_es_acsuf","timestamp":"2021. június. 17. 10:26","title":"Nagy Gábor: A Jó, a Rossz és a Csúf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tevek szerint a 2030-as évek közepén állhatna csatasorba az az újfajta repülőgép-hajtómű, amit a francia Safran nevű vállalattal fejleszthet ki a GE Aviation.","shortLead":"A tevek szerint a 2030-as évek közepén állhatna csatasorba az az újfajta repülőgép-hajtómű, amit a francia Safran nevű...","id":"20210616_repulogep_karosanyag_kibocsatas_kornyezetszennyezes_hajtomu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a251061d-10ef-4fb0-84ef-879e45daddd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_repulogep_karosanyag_kibocsatas_kornyezetszennyezes_hajtomu","timestamp":"2021. június. 16. 16:03","title":"Ötödével csökkentené a repülőgépek károsanyag-kibocsátását a General Electric új hajtóműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8056c6a9-e682-4737-989b-2039265aceb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak, akik elég drasztikus módon fejezik ki, hogy nem kedvelik ezeket. ","shortLead":"Vannak, akik elég drasztikus módon fejezik ki, hogy nem kedvelik ezeket. ","id":"20210616_Tobb_mint_500_elektromos_rollert_kell_kihalaszni_a_Rajnabol_Kolnnel_mert_beledobaljak_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8056c6a9-e682-4737-989b-2039265aceb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f33e88-c061-41c5-aaab-63621ad86554","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Tobb_mint_500_elektromos_rollert_kell_kihalaszni_a_Rajnabol_Kolnnel_mert_beledobaljak_oket","timestamp":"2021. június. 16. 08:05","title":"Több mint 500 elektromos rollert kell kihalászni a Rajnából Kölnnél, mert beledobálják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tavaly közel felére esett vissza az adásvételek száma Pest megyében, de átlagosan is öt százalékkal csökkentek a tranzakciók. A földár viszont felfelé kúszik, országosan egy év alatt ötszázalékos volt a drágulás, 2010 óta több mint két és félszeresére emelkedett a termőföld hektáronkénti ára. Megyénként nagyok az árkülönbségek.","shortLead":"Tavaly közel felére esett vissza az adásvételek száma Pest megyében, de átlagosan is öt százalékkal csökkentek...","id":"20210615_Kevesebben_vesznek_foldet_de_egyre_dragabban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cde039a-2d19-42c6-a09d-c23541f6d22a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_Kevesebben_vesznek_foldet_de_egyre_dragabban","timestamp":"2021. június. 15. 16:23","title":"Balatonfüreden tízszer annyiért lehet földet venni, mint Bátonyterenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fd156a-d49b-49b1-b9d7-59a2aa6b01fc","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Pillanatnyilag egy dologban van egyetértés Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között: abban, hogy a két hatalom viszonya régen volt olyan rossz, mint most. A két vezető szerdán délután Genfben, egy tóparti villában találkozik egymással és aligha várható nagy összeborulás a sokak szerint nem is igazán jól előkészített csúcson.","shortLead":"Pillanatnyilag egy dologban van egyetértés Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között: abban, hogy a két...","id":"20210616_putyin_biden_talalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11fd156a-d49b-49b1-b9d7-59a2aa6b01fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329330ef-0b7e-4c19-b0ad-a27089b587d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_putyin_biden_talalkozo","timestamp":"2021. június. 16. 11:35","title":"Moszkva olyan viszonyt szeretne Amerikával, mint Brezsnyev idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72d2fd5-9734-4a57-86cf-67a0e62d6f6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hónapja mutatkozott be a BMW i4, egy négyajtós Gran Coupé, bajorok újgenerációs elektromos limuzinja.","shortLead":"Néhány hónapja mutatkozott be a BMW i4, egy négyajtós Gran Coupé, bajorok újgenerációs elektromos limuzinja.","id":"20210616_Epphogy_20_millio_forint_alatt_nyit_itthon_az_BMW_elektromos_sportlimuzinja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c72d2fd5-9734-4a57-86cf-67a0e62d6f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d726669d-1d56-4286-b6ca-4b64e87ea666","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Epphogy_20_millio_forint_alatt_nyit_itthon_az_BMW_elektromos_sportlimuzinja","timestamp":"2021. június. 16. 07:20","title":"Épphogy 20 millió forint alatt nyit itthon az BMW elektromos sportlimuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5198476-bbf0-45b0-9506-5adb723eace3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A következő éjszaka megérkezik a budai oldalra a cölöpözőgép, emiatt a rakparton is lezárás jön.","shortLead":"A következő éjszaka megérkezik a budai oldalra a cölöpözőgép, emiatt a rakparton is lezárás jön.","id":"20210616_Lanchid_epites_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5198476-bbf0-45b0-9506-5adb723eace3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e17c759-3e0a-455d-a7c0-0773e1af0c92","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Lanchid_epites_lezaras","timestamp":"2021. június. 16. 05:55","title":"Másfél évre lezárták a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb293eb2-aafa-46c6-aeb3-8495ae31b598","c_author":"Balla Györgyi, Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az állam az egyházakra testálja az egykori devizahitelesek egy csoportjának lakásügyét, miközben legszívesebben elherdálná azokat az ingatlanokat, amelyek a társadalom széles rétegeinek segítenek.","shortLead":"Az állam az egyházakra testálja az egykori devizahitelesek egy csoportjának lakásügyét, miközben legszívesebben...","id":"202123__berlakasterv__egyhazi_alap__lakhatasi_krizis__haritasi_technika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb293eb2-aafa-46c6-aeb3-8495ae31b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdfcd26-59ad-4714-8fa1-901d1cf1cf42","keywords":null,"link":"/360/202123__berlakasterv__egyhazi_alap__lakhatasi_krizis__haritasi_technika","timestamp":"2021. június. 16. 11:00","title":"Az önkormányzatok egérutat nyertek, de a lakhatási válság marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]