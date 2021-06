Éjjel egy, Trieszt, Miramare-kastély: Ferenc József és Sissi császárné egykori nyaralójában a turistaözön helyett épp egy géppisztolyos, motorcsónakkal menekülős akciófilm-jelenetet készítenek elő. Az év 2019, a koronavírus szót akkor még nem is ismertük, az újságírók épp azt várják, hogy megjelenjen Samuel L. Jackson és Ryan Reynolds, mielőtt elkezdenék felvenni a Sokkal több mint testőr 2. soron következő jeleneteit; a filmét, amelyet 2020 nyarán terveztek bemutatni, de végül csak ezen a héten került a mozikba.

Ezen a napon volt jelen a hvg.hu újságírója is a váratlanul sikeres, morbid, fekete humorú, korhatáros akcióvígjáték folytatásának forgatásán. A Sokkal több mint testőr erősen épített generációjuk talán legnépszerűbb színészeire, a minden hájjal megkent bérgyilkost játszó, a Ponyvaregényért Oscarra jelölt Samuel L. Jacksonra, pénzügyi értelemben a világ legsikeresebb színészére, és a Deadpool főszerepével egy csapásra világhírűvé vált Ryan Reynoldsra, akit a filmben a Jackson által játszott bűnöző testőréül jelöltek ki, hogy biztonságban eljuttassa őt az emberi jogi bíróságra. A második részben viszont már egy új főszereplő is nagy szerepet kap: a bérgyilkos feleségét alakító Salma Hayek, akivel szintén beszélgethettünk a forgatás egy korábbi pontján; vele készült interjúnk ide kattintva olvasható.

És bár elvileg a több országból érkező újságírók külön-külön beszélgethettek volna Reynoldsszal és Jacksonnal, amikor Jackson is kijött a sminkből, szó nélkül odahúzott egy széket Reynolds mellé, és onnantól ő is beszállt a beszélgetésbe a filmről, a két színész közötti összhangról, a beskatulyázásról és Samuel L. Jackson kedvenc szaváról. (Az interjú az összes jelenlévő újságíró kérdéseit is tartalmazza.)

© Prorom

Ryan, ki lehet jelenteni, hogy ma Hollywoodban ön az egyik legtapasztaltabb színész, ha arról a fajta morbid, abszurd humorral teli, korhatáros akcióvígjátékokról van szó, mint amilyen a Sokkal több mint testőr is. Ilyen az ízlése, vagy másért alakult így?

Ryan Reynolds: Az igaz, hogy szeretem az abszurdot, és úgy gondolom, a humor jó útja annak, hogy egy kicsit kiszabaduljunk a való világból – főleg abból, amiben ma élünk. És világ életemben szerettem, ha ez a humor eltér a szokásostól; már gyerekként is szerettem röhögni saját magamon. Talán innen jön ez az egész.

Nem tart attól, hogy beskatulyázzák? A Deadpool és a többi hasonló filmje után el tudja képzelni, hogy felkérik, játssza el, teszem azt, Hamletet?

R. R.: Nem igazán vágyom Hamlet szerepére, de nem is hiszem, hogy valaki ezzel keresne meg. Nézze, imádom az ilyen munkákat, imádom, hogy kedvemre ugrálhatok a műfajok és különböző földrészek között. Őrülten jól érzem magam ebben a szerepben, és ez mindig is így volt, azonnal éreztem, hogy ez nekem való. Szeretem, amit csinálok, és szerencsésnek tartom magam, hogy ez adatott meg nekem.

A film első részében Amszterdamot, a másodikban Triesztet robbantják fel vagy lövik szét. Melyik a szórakoztatóbb?

R. R.: Ó, anyám, én már nem akarok felrobbantani semmit! Nem akarom még több drága európai barátomat felbosszantani. Szóval nem tudom; tény, hogy Amszterdam és a mostani horvát és olasz forgatási helyszínek is elég látványosak. Jó kis mellékhatása ez a munkámnak: ilyen gyönyörű helyeken rohangálhatok fel-alá folyton, csak közben úgy kell tennem, mintha ez egy munka lenne.

Szinte az egész filmben vérfoltokkal és sebekkel tarkítva játszik, most is így ül itt. Az öné a piszkos munka a filmben?

R. R.: Hát igen, úgy nézek ki, mint aki most próbált meg szexelni egy fűnyíróval. Nem tudom, miért, de minden egyes jelenetben valami borzasztó dolog történik velem.

© Prorom

Salma Hayek beszélt arról, hogy a színészeknek megvolt a lehetősége a kedvükre alakítani a karaktereiket. Ön hogyan nyúlt hozzá ahhoz, amit a forgatókönyvben olvasott Bryce, a testőr karakteréről?

R. R.: Hát, az esetemben az ilyen kérdések mindig egyfelé mutatnak: a humor és az abszurd jelenetek felé. Nekem ezek jönnek a legtermészetesebben. Számomra ez a film a kötődési problémákról szól (a filmben felbukkan Ryan Reynolds karakterének sokat emlegetett apja – K. B.). Ez végül is egy szerelmes film, mármint minden film a szerelemről szól, nem? Meg kellett teremtenünk egyfajta szép kötődést a három főszereplő között, ami Sam és köztem megvolt az első részben is, attól a pillanattól fogva, hogy először találkoztunk a vásznon, de Salma most jóval nagyobb szeletet kap a tortából. Ő most az igazi főszereplő, körülötte forog minden, és tényleg ő a film titkos fegyvere. Benne megvan minden: hihetetlenül okos, és olyan gyors, mint egy ostorcsapás. Hihetetlenül jó és őrületesen dinamikus karakter az övé.

És milyen ez a bizonyos kötődés ön és Samuel L. Jackson között?

R. R.: Ez szerencse kérdése: ha elsőre stimmel a dolog, akkor megvan a kötődés, ha nem, akkor nem. De attól a perctől fogva, hogy először találkoztam ezzel a fickóval, volt valami feszültség köztünk, ami néha ki is robban. Az ilyesmire nem lehet biztosan számítani, de nekünk tényleg nem is kell semmit csinálnunk, csak odalépnünk a kamerák elé, és csinálni a saját marhaságainkat.

Samuel L. Jackson: Szeretjük a jó filmeket, szeretjük a humort, és tudjuk is, mikor működik jól. Emellett látni akarjuk, hogyan működünk mi magunk a vásznon – ez sokakra nem igaz, a legtöbben nem nézik vissza a saját filmjeiket. Én viszont igen. Ahogy másokat is megnézek, és

sokszor mondom azt, hogy ez a csávó nagyon jó, én is szeretnék valami hasonlót csinálni.

És fontos, hogy a megfelelő ember legyen ott mellettünk; olyan, akiben megvan a kellő érzékenység, aki érzi a ritmust, aki érti a komédia szabályait, és hogy te mire készülsz éppen. Azt akarjuk, hogy a közönség tényleg élvezze, amit adunk neki, átérezze, és tudjon is kapcsolódni hozzá, nem csak felszínesen. A férfiak mindig keményebbnek akarnak tűnni, mint amilyenek valójában, és mi azt is tudjuk, hogy ezt a tulajdonságot hogyan használjuk fel a cél érdekében, miközben nem félünk saját magunkat is kinevettetni.

R. R.: Én azért mindig próbálom elérni, hogy kevesebbszer kelljen meztelen felsőtesttel játszani.

© Prorom

Meglepődtek, hogy Salma Hayek ennyire könnyedén beilleszkedik önök közé?

R. R.: A legkevésbé sem.

S. L. J.: Él róla egy bizonyos kép a legtöbb férfi fejében, és él egy egész másik kép a szakmabeliekéken, akik tényleg ismerik is őt.

R. R.: Tényleg nagyon szép szerelmi történet ez Sam és Salma karakterei között. Már az első filmben is magával ragadott ez a szál: itt ez a fickó, egy totálisan tébolyodott, elvetemült bérgyilkos, és mégis ő az, aki tökéletesen átlátja, mennyire fontos is a szerelem, a kapcsolata a feleségével. És a szeretet kérdése egy kicsit az én karakterem kapcsán is felvetődik, bár ezt a szálat azért nem bontottuk ki igazán. Szóval, mondom: ez egy szerelmesfilm. Minden film az.

S. L. J.: Az én karakterem nem igazán érti, hogy is működik egy család, Ryan meg csak annyit tud, hogy vágyik egy szerető családra, mert az ő családja minden lehetséges módon el van cseszve – de attól még vágyik rá. Épp azt akartuk megmutatni, hogy mindennek ellenére mindannyian családot szeretnénk, Ryan a saját rossz tapasztalatai ellenére, én úgy, hogy nem is nagyon tudom, mi az, Salma pedig mindenáron anya szeretne lenni. Mindennél jobban vágyik egy babára, és nem is fél attól, hogy ezt kimondja. Ennyiről szól a film. Oké, egy kicsit zajos a folyamat, ahogy eljutunk idáig, de akkor is.

Samuel L. Jackson, Antonio Banderas, Salma Hayek és Ryan Reynolds a Sokkal több mint testőr 2-ben © Prorom

Mi jól szórakozunk a filmen, de önöknek is annyira jó buli az egész? A megfeszített tempójú, sokszor egész éjjel tartó forgatásért kárpótol az adrenalin?

R. R.: Ember, én Sam Jacksonnal dolgozhatok együtt! Baromi szerencsés fickó vagyok.

Ő azért elég jól nyomja, úgy értem, mindent tud, amit mások is, csak jobban.

Ez nem munka, nekünk tényleg csak oda kell állnunk a kamera elé, oda kell figyelnünk egymásra, és úgy kell együttműködnünk, mintha valami saját, közös nyelvet beszélnénk, ahogy azt már az első filmben is tettük. Oké, lehet, hogy ez hajnali kettőkor vagy háromkor történik, de annyi baj legyen.

S. L. J.: Én amúgy is elaludtam reggel. Nem panaszkodom. De amúgy is: pontosan tudjuk, mire vállalkozunk, megvan az időbeosztás. Legfeljebb Ryannek nehezebb a dolga, mert vele le akarnak állni dumálni az emberek.

R. R.: Lehet, hogy azért, mert én nem vagyok olyan neurotikus, nem?

Valóban, itt a forgatáson is mindenkivel leállt szelfizni, aki megszólította, senkit nem küldött el. Hollywoodi sztároktól azért ezt nem feltétlenül várná el az ember.

R. R.: Az a kérdés, miért nem vagyok egy szörnyeteg?

S. L. J.: Amikor reggel kijöttünk a szállodából, én beugrottam az autóba, és kész. Ryan jött mögöttem, de mire hátranéztem, már leállt dumálni valakivel.

R. R.: Én szeretem azt gondolni, hogy az embereknek a showbusinessben sem kell borzasztó alakoknak lenniük. Soha életemben nem éreztem úgy, hogy valakivel, akivel épp együtt dolgozom, ne lógnék néha együtt szívesen. Itt mindenki szakmabeli, és mindenki szerencsés, hogy ez a munkája, vagy hogy egyáltalán van munkája. Összetartunk.

S. L. J.: Láttam az összes filmedet, tudom, kikkel játszottál együtt, és ember, azért volt köztük pár, aki velem kifejezetten bunkó volt!

R. R.: Komolyan? Na vajon miért?

Sam, az első rész után elmondta, hogy bár több mint száz filmben játszott már, Salma Hayek mindössze az ötödik nő volt, akivel a vásznon csókolózott. Hogyhogy így alakult?

S. L. J.: Gondolom, a forgatókönyvírók nem feltételezik rólam, hogy szoktam nőkkel csókolózni. Ez nem az én műfajom. Ha az ember csinál valamit, azt csinálja igazán jól – én más dolgokat csinálok igazán jól. Ennyi, nem kell túlgondolni. Úgyis van, akit bármikor megcsókolhatok. (Jackson 1980 óta él együtt feleségével, LaTanya Richardson színésznővel – K. B.)

© Prorom

Sam, a vásznon nemigen mondaná meg önről senki, hogy több ötven évesnél. (Samuel L. Jackson valójában 72 éves.) Ön is annyinak érzi magát?

S. L. J.: Úgy érti, mennyi ideig tart reggel kikászálódnom az ágyból? Szerencsére elég jól érzem magam ahhoz, hogy ne kelljen semmiért azonnal kipattannom belőle az éjszaka közepén, mert lehet, hogy nem menne csak úgy.

Valójában inkább az akciójelenetek forgatására gondoltam.

S. L. J.: Á, nem gondolkodom ilyesmin. Járok edzeni, megteszem, amit kell, hogy fizikailag formában legyek ahhoz, amit csinálnom kell. És ha majd úgy érzem, eljutottam addig a pontig, amikor már nem vagyok rá képes, majd elkezdek másmilyen filmeket vállalni.

Korábban még komoly lapok is újságcikket szenteltek annak, hogy megállapítsák, hányszor mondta ki az eddigi filmjeiben a „motherfucker” szót: 2014-ben tartott 171-nél. Összeszámolta, ebben a filmben hányszor motherfuckerezik?

S. L. J.: Sose számolom, hány motherfucker jön ki a számon. Egész nap ezt ismételgetem!

R. R.: Nekem is lenne egy komoly kérdésem. A Guiness Rekordok Könyve nem adott még emiatt valami jutalmat?

S. L. J.: Az embernek, aki a legtöbbször mondta ki, hogy motherfucker? Azért nem, viszont tényleg kapok tőlük minden évben egy kis oklevelet a filmjeim bevétele miatt. (Samuel L. Jackson 2009-ben került be a rekordok könyvébe, mivel az addigi filmjei 7,42 milliárd dollárnyi bevételt hoztak; persze a szám azóta jelentősen nőtt – K. B.)

A horvátországi forgatás során megtanulta, hogy mondják horvátul a motherfuckert?

S. L. J.: Nem. Már rég rájöttem, hogy nincs egyetlen egy olyan horvát szó sem, amit valaha is sikerülne jól kiejtenem.

Salma Hayek a hvg.hu újságírójának: „Nem akarom elhinni, hogy ezek ott ennyire hülyék!" Az Oscar-jelölt Salma Hayek, a Desperado, az Alkonyattól pirkadatig vagy a Dogma sztárja mellékszereplőből főszereplővé vált a Sokkal több mint testőr 2. című filmben, Samuel L. Jackson feleségeként. A film forgatásán, még a járvány előtt beszélgethettünk vele.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: