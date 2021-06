A Frida című Frida Kahlo-életrajzi film főszerepéért Oscarra jelölt mexikói-amerikai színész, Salma Hayek változatos karrierjében 2017-ben csak egy kis kitérőnek tűnt a Sokkal több mint testőr című, korhatáros, morbid akcióvígjáték apró mellékszerepe. A filmben a Deadpool szerepével világhírűvé vált Ryan Reynolds egy testőrt alakított, akinek meglepő módon egy elvetemült bérgyilkost (Samuel L. Jackson) kellett megvédenie, hogy az emberi jogi bíróságon vallomást tehessen pár még elvetemültebb gyilkos ellen. A bérgyilkos – nem túl meglepő módon szintén elvetemült – feleségét játszotta Hayek pár rövid jelenetben. Ami viszont annyira bejött a nézőknek és az alkotóknak, hogy forgattak egy folytatást a filmhez, ami már a nő karakterére épül: az eredeti cím, a Hitman’s Wife’s Bodyguard nem árul zsákbamacskát, igaz, a magyar fordításban (Sokkal több mint testőr 2.) ez elveszett.

A film forgatásán a hvg.hu újságírója is ott lehetett még 2019 elején Triesztben, ahol többedmagával együtt faggathatta Salma Hayeket (az interjú a jelen lévő kollégák kérdéseit is tartalmazza). Akkor úgy volt, majd valamikor 2020 nyarán mutatják be a filmet, de hát ma már mind tudjuk, amire akkor még senki nem számított. Mindenesetre június 17-én végre tényleg be tudták mutatni a folytatást a magyar mozikban is. A filmről, de aktivistaként végzett munkájáról is kérdeztük Salma Hayeket.

Salma Hayek a Sokkal több mint testőr 2-ben © DAVID APPLEBY / Collection ChristopheL via AFP

A Sokkal több mint testőr 2-ben egy meglehetősen furcsa család egyik tagját alakítja. A forgatáson mennyire családias a hangulat a három főszereplő között?

Eléggé, pedig az első részben összesen talán ha két percem volt. De most rengeteget vagyunk együtt, és nagyon jó köztünk a kémia, tényleg jól kijövünk egymással. Pedig egy családi összejövetel még nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ember jól is érzi magát! Lehet, hogy a családod tagjai vesznek körül, de ez azért nem mindig olyan kellemes. Most viszont szerencsénk van: jó kis család ez.

A legutóbb összesen két forgatási napja volt…

…most meg mindig itt vagyok. Szinte nincsenek is szabadnapjaim!

Hát, most már ön a film sztárja, az eredeti cím (A bérgyilkos feleségének testőre) is az ön karakterére épül.

Igen, bár nem tudom, meghagyják-e ezt a címet, nem ártana lobbizni érte a producernél. A folytatás sztorija szerint a férjem, Darius (őt játssza Samuel L. Jackson – K. B.) bajba kerül, úgyhogy én összeszedem Bryce-t (Ryan Reynolds), hogy segítsen neki, de persze csak még nagyobb bajba kerülünk. Így viszont már mindhárman próbálunk menekülni, de ehelyett mindig csak még több gondba ütközünk.

Gondolta volna az első rész idején, hogy ennyire emlékezetes lesz a nyúlfarknyi szerepe, és előléptetik főszereplővé?

Nem gondoltam, de nagyon örülök neki. Úgy kerültem be a filmbe, hogy valaki, aki az első részen még dolgozott – a másodikon már nem –, és aki nagyon jól ismer engem, mivel sokat dolgoztunk együtt, felhívott. Azt mondta: „Lenne neked egy szerep, és tudom, hogy nem olyasmi, mint amiket csinálni szoktál, ez csak egy kis apróság, de vállald el szívességből! Ráadásul nem kell elhagynod miatta Londont sem, még repülőre sem kell ülnöd. Tényleg nem nagy szerep,

viszont ha ez a nő nem lesz feledhetetlen, akkor az egész film nem fog működni.

A forgatókönyv szerint egy ír nőről van szó, de ha akarod, átírhatod az egészet. Sőt, pont azt szeretném, hogy találj ki nekem egy figurát!” És igaza volt, nagyon szórakoztató volt az egész. Amit tőlem vártak, az sokkal több volt, mint hogy tanuljam meg és mondjam fel a soraimat: a kreatív közreműködésemet kérték. Úgyhogy előálltam az ötleteimmel, Patrick (Hughes, a rendező) szerette őket. És ez nagyon boldoggá tett.

Salma Hayek Patrick Hughes rendezővel a forgatáson © DAVID APPLEBY / Collection ChristopheL via AFP

Mi volt az, amit ön talált ki?

Már nem emlékszem mindenre, de arra igen, hogy az utolsó utáni pillanatban azt mondtam Patricknak: lehetne mellettem még valaki a cellámban? Visszakérdezett: „Minek? Neki is akarsz írni egy szerepet?” „Nem, ő meg se fog szólalni.” „Akkor meg minek?” „Mert így viccesebb lesz.” „De mi lesz vicces? Mit fog csinálni?” Úgyhogy elmondtam neki, mennyire nehéz megteremteni egy kemény, erős karaktert, ha az illető nem csinál mást, csak egyedül üldögél egy börtön cellájában. Akkor legfeljebb kiabálni tud. Kell valami cselekmény két ember között, amivel meg lehet mutatni a hatalmát, az őrültségét – ehhez a másiknak meg sem kell szólalnia. Így már beleegyezett.

Viszont a film folytatásához már nem maradhatott Londonban: a második részt nagyrészt Horvátországban forgatták, mi meg Olaszországban beszélgetünk épp.

Azért forgattunk Londonban is! Számomra az a lényeg, hogy ne kelljen túl messzire mennem a családomtól; igyekszem úgy megválasztani a munkáimat, hogy ne legyek két hétnél tovább távol tőlük. Ez erősen meghatározza, mennyit dolgozom, és milyen projektekre mondok igent, de nekem így jó. Most viszont hosszabb volt a forgatás, mint két hét, úgyhogy velem jött a családom is. (Salma Hayek férje 2007 óta a francia milliárdos cégtulajdonos François-Henri Pinault, akivel közös kislánya a forgatás idején 12 éves volt – K. B.)

Ráadásul imádtam Horvátországot, még engem is meglepett, mennyire, pedig számítottam rá, hogy tetszeni fog: az egy boldog hely, tele emberséggel. És még a kaja is jó. Mindenki büszke a kultúrájára, minden gyönyörű, és az állatokra is odafigyelnek, így nem láttam háromszáz kóbor kutyát, hogy minden sarkon sírva kelljen fakadnom. Vagy megint hazahoznom az egyiket. Elég sok helyen forgattam már, és elárulom: a legtöbbször egy-egy új állattal térek haza.

Az utóbbi években egyre több olyan film készül, amelyekben fontos szerepe jut nőknek, és női rendezők is valamivel nagyobb arányban jelentek meg Hollywoodban. Mit gondol, hozzájárult ehhez a #metoo-mozgalom, amelynek ön is az egyik első szószólója volt? (Hayek a New York Timesban írta meg egy cikkben, hogyan zaklatta és fenyegette meg halálosan Harvey Weinstein, és azóta is rengetegszer szólalt fel a nők elleni erőszak ellen, többek között Oprah Winfrey műsorában is.)

Jó pár évvel ezelőtt, amikor ez az egész elkezdődött, mondtam pár dolgot, és már bocsánat, de azóta jó néhányan átvették az én szavaimat. Azt mondtam, nem akarom elhinni, hogy ezek ott a filmiparban ennyire hülyék. Mindenki tudja, milyen kevés a fontos női szerep, és nyilvánvaló, hogy a jó szívükre hallgatva ezen nem is fognak változtatni. Nem: ez üzleti kérdés.

De épp az üzlet az, amihez hülyék!

Nem fogják fel, mennyi pénz lenne ebben, csak ki kéne használniuk a lehetőséget. A mozgalmak főként arról szólnak – és fontos folytatnunk is ezeket –, hogy bánjanak jobban a nőkkel, na meg adjanak nekünk is ugyanakkora fizetést, mint a férfiaknak. De valójában nem a mozgalom vagy a tüntetések miatt fognak megváltozni a dolgok, hanem azért, mert a női közönség hatalmas piacot jelent.

Salma Hayek a 82 nő által szervezett, az egyenlő bérekért tüntető felvonuláson a 2018-as Cannes-i Filmfesztiválon © Asatur Yesayants / Sputnik / Sputnik via AFP

Hogy milyen távol álltak eleinte attól, hogy egyáltalán megértsék, mit is szeretnénk mi, női nézők, jól megmutatja, hogy reflexből megcsinálták ugyanazokat a filmeket, amelyek működtek férfi főszereplőkkel, csak épp lecserélték a színészeket nőkre. A következő lépés az lenne, hogy egy kicsit mélyebben beleássák magukat a témába, és nemcsak a pénzügyi részébe, hanem a közönségigényekbe is. Olyan régóta nem törődtek velünk, hogy még csak az se derülhetett ki, egyáltalán milyen igényei lennének ennek a közönségrétegnek. Izgalmas idők ezek, mert nemcsak ezt kell kitalálni, de azt is, hogyan működhetnének közre ebben a folyamatban a nők, akár a férfiak oldalán is, és hogyan lehetne másmilyen nézőpontból is elmondani a történeteket. Egyre több film készül egy kaptafára, és egyáltalán, egyre nagyobb a szórakoztatóipar: fontos lenne, ha megjelenhetne a női nézőpont is. Még akkor is, ha férfiak az alkotók: legalább kérdezzenek meg a témáról egy nőt is! Attól egyszerűen más lesz a dolgok dinamikája. Jó lenne egyre több ilyen filmet látni a mozikban.

A Sokkal több mint testőr 2. ilyen lesz?

Van egy csomó minden, amiben ez a film sem fog eltérni a többi akciófilmtől. De azért próbáltam behozni egy-két olyan dolgot is, ami más, átrendezni kicsit az arányokat. Például

az a puszta tény, hogy én, egy 52 éves nő játszom egy akciófilm főszerepét, önmagában is állásfoglalás.

És van pár mondatom benne a menopauzáról – az például az én ötletem volt. És szuper, hogy bekerülhetett.

Missziónak tartja, hogy ilyesmikről is beszéljen a filmben?

Nem, csak egy jó ötletnek. Vicces, szokatlan, igaz, mert ez is az élet része. De azért nem ez az új ügy, ami mögé odaállok. De az tény, hogy az emberek nagyon keveset tudnak róla, pedig összetett téma: a különféle stádiumai akár tíz évig is eltarthatnak.

Ryan Reynolds, Salma Hayek és Samuel L. Jackson a Sokkal több mint testőr 2-ben © outnow.ch

Ebben a filmben is annyit káromkodik, mint az első részben?

Nem, még többet!

Melyik szófordulat a kedvence? Samuel L. Jackson legendás „motherfucker”-ezése mellett gondolom, ön sem maradhatott le.

Sőt, a feleségeként nekem is muszáj „motherfucker”-eznem. Az első részben úgy kellett felépítenem a karakterem házasságát, hogy a nézők nem is láttak a férjemmel együtt a vásznon. De mivel Sam Jacksonról van szó, azt látatlanban is tudtam, hogy elég sokszor fog elhangzani a motherfucker. Úgyhogy én is ezt mondtam, csak én spanyolul. És tényleg működött!

Ezúttal is saját maga csinálta meg a kaszkadőrmutatványokat? Robert Rodriguez azt mondta, az ő filmjeiben kötelező volt önnek csinálni mindet.

Az hazugság volt, de én elhittem, és mindig bűntudatom volt, ha valamit nem én csináltam. De mindmáig sokszor kaszkadőr nélkül dolgozom. Nem mindig, egész egyszerűen azért, mert ha még ragaszkodnék is valamihez, annyira sűrű a forgatás időbeosztása, hogy nincs idő rá: van, amit muszáj a háttérstábnak felvennie. Amíg nekem még a sminkemet csinálják, a dublőrök már forgatják azokat a jeleneteket, amelyekben csak hátulról látszunk. Üldözik a fényt: ha lemegy a nap, már nem lehetne felvenni ezeket. Ja, és még aludnunk is kell néha.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: