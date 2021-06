A háromrészes sorozat egyelőre a Disney+ felületén lesz elérhető, november végétől. A The Beatles: Get Back címet viselő dokumentumfilm(folyam) elkészítése három évig tartott: a rendező, Peter Jackson elképesztő mennyiségű anyagból válogatott.

A dokumentumfilm eddig soha nem látott anyagokat vonultat fel, többek között olyan stúdiófelvételeket, amelyek később a könnyűzene mérföldkövévé váltak. Peter Jackson volt az utóbbi 50 évben az első, aki hozzáférhetett a több mint 150 órányi, eddig sosem hallott audiófelvételhez és több mint 60 órányi, a nagyközönség számára elérhetetlen filmfelvételhez. Az ezekből összeállt The Beatles: Get Back bemutatja, hogyan készült John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr első koncertjére több mint két év után, hogyan zajlottak annak a 14 dalnak a próbái, amelyekből eredetileg egy élő albumot szerettek volna készíteni.

„Michael Lindsay-Hogg elképesztő felvételei több történetszálat is bemutatnak. Barátokat és egyéniségeket, esendőséget és isteni kollaborációkat, nem beszélve a kreatív folyamat részletes ábrázolásáról és arról, hogyan születtek a zenekarra nehezedő óriási nyomás alatt is ikonikus dalok – 1969-ben. A Get Back azonban mégsem nosztalgikus, sokkal inkább nyers, őszinte és emberi. Ez alatt a hat óra alatt a nézők olyan bensőséges viszonyba kerülhetnek a The Beatlesszel, mint még soha” – mondja Jackson.

A dokumentumfilmben a nézők láthatják a The Beatles utolsó olyan élő fellépését, amelyen mind a négyen részt vettek, valamint a legendás tetőkoncertet a londoni Savile Row tetején, és más felvételeket is, amelyek a zenekar két utolsó albumán, az Abbey Roadon és a Let It Ben szerepelnek.

A film megjelenése előtt, októberben az Apple Corps Ltd. kiad egy, a Get Back-hez kapcsolódó könyvet is, amelyben beszélgetések leiratai találhatók majd, több száz exkluzív, eddig soha nem látott fotó társaságában, amelyek a stúdiófelvételek közben készültek. A kiadványt Magyarországon a Helikon Kiadó forgalmazza majd.

