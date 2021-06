Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól megy a Mezőhegyesi Ménesbirtok szekere, amit 44 milliárd adóforintokból történt feltőkésítés is húz. Már nem az államnak, a Lázár János által felügyelt birtokot is alapítványba szervezték ki.","shortLead":"Jól megy a Mezőhegyesi Ménesbirtok szekere, amit 44 milliárd adóforintokból történt feltőkésítés is húz. Már nem...","id":"20210623_Hatalmas_nyereseg_az_adoforintokkal_kitomott_majd_kiszervezett_menesbirtokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1979d8b2-7f51-4c25-b4bb-0a660c1bc2de","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Hatalmas_nyereseg_az_adoforintokkal_kitomott_majd_kiszervezett_menesbirtokon","timestamp":"2021. június. 23. 13:11","title":"Hatalmas nyereség az adóforintokkal kitömött, majd kiszervezett ménesbirtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef08d57d-44e0-44d8-afef-4fb8164d6463","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 150 ember megsérült, a halálos áldozatok száma 10 alatt van, egyelőre nem közöltek pontos adatot. A frontrendszer Magyarország felé halad.","shortLead":"Legalább 150 ember megsérült, a halálos áldozatok száma 10 alatt van, egyelőre nem közöltek pontos adatot...","id":"20210625_tornado_csehorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef08d57d-44e0-44d8-afef-4fb8164d6463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96d3518-44cc-4ef8-b2aa-00273b1cf5be","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_tornado_csehorszag","timestamp":"2021. június. 25. 06:11","title":"Hatalmas tornádó pusztított a cseh–szlovák határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883a01e0-3054-4028-aaad-3eb322da5241","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába osztja zsákszámra a pénzt két minisztérium is az egészségipari fejlesztésekre, az összes hasznosulása kétséges.","shortLead":"Hiába osztja zsákszámra a pénzt két minisztérium is az egészségipari fejlesztésekre, az összes hasznosulása kétséges.","id":"20210623_egeszsegipar_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=883a01e0-3054-4028-aaad-3eb322da5241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a97e50-134e-4521-acac-23a2fc2c9b59","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_egeszsegipar_egeszsegugy","timestamp":"2021. június. 23. 16:13","title":"Újonc cégek jutnak milliárdokhoz az egészségipari pénzesőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228b5a5a-59bb-4bf4-a592-75d4662693c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végülis hazai pálya egy japán autót átalakítani. ","shortLead":"Végülis hazai pálya egy japán autót átalakítani. ","id":"20210623_Japanok_csinaltak_mini_Mercedes_Gosztalyt_a_Suzuki_Jimnybol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=228b5a5a-59bb-4bf4-a592-75d4662693c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc64739-b976-4f0d-8979-daa7790ee527","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_Japanok_csinaltak_mini_Mercedes_Gosztalyt_a_Suzuki_Jimnybol","timestamp":"2021. június. 25. 08:20","title":"Japánok csináltak mini Mercedes G-osztályt a Suzuki Jimnyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0064725c-3733-407f-82f7-7ecad96ffdbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert Orbánék hatvanpusztai birtokáról, amelynek milliárdos részleteiről a HVG hetilap és a hvg360 számolt be. A miniszter a sport és politika összefonódásáról, a vagyonnyilatkozatokról és a Velencei-tóról is beszélt a kormányinfón a hvg.hu kérdéseire válaszolva.\r

","shortLead":"Megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert Orbánék hatvanpusztai birtokáról, amelynek milliárdos részleteiről a HVG hetilap...","id":"20210624_hatvanpuszta_korrpucios_kockazatok_orban_gyozo_orban_viktor_gulyas_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0064725c-3733-407f-82f7-7ecad96ffdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dcf472-05ae-4098-adfb-190e8c37ebde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_hatvanpuszta_korrpucios_kockazatok_orban_gyozo_orban_viktor_gulyas_gergely","timestamp":"2021. június. 24. 14:35","title":"Megkérdeztük Gulyás Gergelyt a milliárdos hatvanpusztai Orbán-birtokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Japánban továbbra is sok az új koronavírus-fertőzött, az emberek tartanak az olimpiától, amelyre ráadásul külföldi nézőket sem engednek be, egy évvel az eredetileg kitűzött időpontja után mégis megtartják Tokióban. A The New York Times hat számmal magyarázta meg, hogy miért.","shortLead":"Japánban továbbra is sok az új koronavírus-fertőzött, az emberek tartanak az olimpiától, amelyre ráadásul külföldi...","id":"20210623_tokio_olimpia_japan_szuga_josihide_nob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6587cfc8-5827-421d-9669-05553d77eee1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210623_tokio_olimpia_japan_szuga_josihide_nob","timestamp":"2021. június. 23. 15:38","title":"Hat szám, amely elmagyarázza, miért nem fogják lefújni a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec699261-3a91-49ec-a6b3-671bcf03875c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy arra járó turista le is fotózta az ország új álompárját.","shortLead":"Egy arra járó turista le is fotózta az ország új álompárját.","id":"20210624_Meszaros_Lorinc_DelOlaszorszagban_nyaral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec699261-3a91-49ec-a6b3-671bcf03875c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216c76e6-9572-438d-9c6b-18c069584ebf","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Meszaros_Lorinc_DelOlaszorszagban_nyaral","timestamp":"2021. június. 24. 20:41","title":"Mészáros Lőrinc Dél-Olaszországban nyaral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy számítógépes probléma áll a legendás űrteleszkóp leállásának hátterében, de egyelőre nem úgy néz ki, hogy sikerül orvosolni.","shortLead":"Egy számítógépes probléma áll a legendás űrteleszkóp leállásának hátterében, de egyelőre nem úgy néz ki, hogy sikerül...","id":"20210623_hubble_urteleszkop_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1e6e4f-d22e-4148-9ca4-7f16ee0ecdb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_hubble_urteleszkop_urkutatas","timestamp":"2021. június. 23. 14:06","title":"Itt a vége? Még mindig nem sikerült megjavítani a Hubble-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]