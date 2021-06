Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0302c33a-e154-439a-a6d5-5c88b167f8b9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hetente mintegy ötezer személygépkocsit nem tudnak befejezni.","shortLead":"Hetente mintegy ötezer személygépkocsit nem tudnak befejezni.","id":"20210625_A_Skodanal_is_beutott_a_felvezetohiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0302c33a-e154-439a-a6d5-5c88b167f8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e64a1e-a61c-464f-9ee6-2b2bf0a89754","keywords":null,"link":"/cegauto/20210625_A_Skodanal_is_beutott_a_felvezetohiany","timestamp":"2021. június. 25. 07:39","title":"A Skodánál is beütött a félvezetőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszter szerint Ferihegy lemaradt, az állam azonban biztosíthatná az elvárt minőséget. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például büszkeséggel. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és...","id":"20210626_Foci_helyett_Valogatas_a_Pridehonap_programjaibol__elso_felvonas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=556e2a38-f07d-4be8-b79f-93545e7096f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf640a1-3e5c-4bef-8e27-772eaa86747d","keywords":null,"link":"/elet/20210626_Foci_helyett_Valogatas_a_Pridehonap_programjaibol__elso_felvonas","timestamp":"2021. június. 26. 09:30","title":"Foci helyett: Válogatás a Pride-hónap programjaiból – első felvonás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]