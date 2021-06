Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3e1b8d45-010d-42fe-a35f-0d28b7871cf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 136 lakásos társasház egy része csütörtökön omlott le.","shortLead":"A 136 lakásos társasház egy része csütörtökön omlott le.","id":"20210625_flroida_hazomlas_eltunt_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e1b8d45-010d-42fe-a35f-0d28b7871cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6233bc4a-92f5-480f-bbf6-000757d5eb2c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210625_flroida_hazomlas_eltunt_halott","timestamp":"2021. június. 25. 17:45","title":"Már négy halottja van a floridai házomlásnak, 159 lakó eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a65bfe0-148d-487d-817c-a71ce775367c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Városházára is kikerült a sokszínűséget jelképező zászló.","shortLead":"A budapesti Városházára is kikerült a sokszínűséget jelképező zászló.","id":"20210625_tordai_bence_pride_kepviseloi_irodahaz_szivarvany_zaszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a65bfe0-148d-487d-817c-a71ce775367c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6b0d39-cf8f-4131-9f9c-5309042c85aa","keywords":null,"link":"/elet/20210625_tordai_bence_pride_kepviseloi_irodahaz_szivarvany_zaszlo","timestamp":"2021. június. 25. 14:40","title":"Tordai szivárványszínű zászlót tűzött a Képviselői Irodaházra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2645b-a460-4a3c-9399-a06504724602","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lövések érték a kolumbiai elnököt szállító helikoptert, amely a venezuelai határ közelében repült - írja a BBC.","shortLead":"Lövések érték a kolumbiai elnököt szállító helikoptert, amely a venezuelai határ közelében repült - írja a BBC.","id":"20210626_Lovesek_ertek_a_kolumbiai_elnok_helikopteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2645b-a460-4a3c-9399-a06504724602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7169c6b2-9325-48b2-bffb-e717c2855646","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Lovesek_ertek_a_kolumbiai_elnok_helikopteret","timestamp":"2021. június. 26. 08:43","title":"Lövések érték a kolumbiai elnök helikopterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722bd9ee-30d1-4096-a271-76603f2fd310","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Orbán Viktor legerősebb szövetségesének egyelőre nem kell félnie, a kilépő képviselők nem abszolút ellenzéki munkára készülnek.","shortLead":"Orbán Viktor legerősebb szövetségesének egyelőre nem kell félnie, a kilépő képviselők nem abszolút ellenzéki munkára...","id":"20210625_pis_tobbseg_alsohaz_lengyelorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722bd9ee-30d1-4096-a271-76603f2fd310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efd4668-f4ab-41dd-b37c-1497ed051b3b","keywords":null,"link":"/vilag/20210625_pis_tobbseg_alsohaz_lengyelorszag","timestamp":"2021. június. 25. 18:12","title":"A lengyel kormány elveszítette parlamenti többségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fba33ef-2f67-4eeb-ab60-274a29bb5026","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy volt az öröm, lenyűgözőek lettek a képek.","shortLead":"Nagy volt az öröm, lenyűgözőek lettek a képek.","id":"20210625_Lo_terhesfotozas_kepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fba33ef-2f67-4eeb-ab60-274a29bb5026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d305db6b-0be3-4684-8e5d-9b3051765948","keywords":null,"link":"/elet/20210625_Lo_terhesfotozas_kepek","timestamp":"2021. június. 25. 13:42","title":"Ló így még nem trollkodott meg terhesfotózást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Ha valóban elegünk van a korrupcióból, nem csak a Fidesz klientúraépítését kell elutasítanunk, írja szerzőnk.","shortLead":"Ha valóban elegünk van a korrupcióból, nem csak a Fidesz klientúraépítését kell elutasítanunk, írja szerzőnk.","id":"202125_Seres_kilora_megveve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e7a8c3-3183-439b-8188-329fa49427da","keywords":null,"link":"/360/202125_Seres_kilora_megveve","timestamp":"2021. június. 26. 13:30","title":"Seres: Nemet kell mondanunk a központi osztogatás filozófiájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f08b569d-3ce3-41f6-90c1-f96f9e52d4f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán Viktor és Áder János megkereszteli Ferenc pápát a Balatonban - ez a címe annak az akril vászonnak, amit dr. Máriás Béla készített. ","shortLead":"Orbán Viktor és Áder János megkereszteli Ferenc pápát a Balatonban - ez a címe annak az akril vászonnak, amit dr...","id":"20210626_Orban_es_Ader_a_Balatonban_furdik_egyutt_a_papaval__dr_Marias_megint_alkotott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f08b569d-3ce3-41f6-90c1-f96f9e52d4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70088ff-17c1-46c9-8183-edf640f7d44f","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Orban_es_Ader_a_Balatonban_furdik_egyutt_a_papaval__dr_Marias_megint_alkotott","timestamp":"2021. június. 26. 10:17","title":"Orbán és Áder a Balatonban fürdik együtt a pápával - dr. Máriás megint alkotott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47622cb0-a187-41b1-881a-550176ee5b96","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A müncheni stadion miatt aktuális szimbólumra is igaz, hogy értelmezése attól függ, ki használja és miért.","shortLead":"A müncheni stadion miatt aktuális szimbólumra is igaz, hogy értelmezése attól függ, ki használja és miért.","id":"20210625_a_szivarvanyzaszlo_tortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47622cb0-a187-41b1-881a-550176ee5b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908ed5ea-06e9-4ddb-8b02-9c5260b40cf2","keywords":null,"link":"/360/20210625_a_szivarvanyzaszlo_tortenete","timestamp":"2021. június. 25. 17:00","title":"Ezer színből áll és sokféleképpen értelmezik – a szivárványzászló története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]