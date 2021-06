Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d5d4dbe-3271-41b1-96f9-9c3f122cb207","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először figyeltek meg közvetlenül egy fekete lyukból és egy neutroncsillagból alkotott kettős rendszert – közölte a Wigner Fizikai Kutatóközpont. Ezzel újabb hiányzó láncszemmel egészítette ki az extrém kozmikus jelenségekről alkotott ismereteinket a gravitációs hullámok detektálására létrejött, az észlelést végző LIGO-Virgo-KAGRA együttműködés, amelyben három magyar kutatócsoport is részt vesz.","shortLead":"Először figyeltek meg közvetlenül egy fekete lyukból és egy neutroncsillagból alkotott kettős rendszert – közölte...","id":"20210630_gw200105_gw200115_fekete_lyuk_neutroncsillag_egyesulese_kettos_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d5d4dbe-3271-41b1-96f9-9c3f122cb207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e0a1da-e173-4dc6-8289-32c7ea422d41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_gw200105_gw200115_fekete_lyuk_neutroncsillag_egyesulese_kettos_rendszer","timestamp":"2021. június. 30. 12:03","title":"Sosem látott jelenséget kaptak el a csillagászok: összeolvadt egy fekete lyuk és egy neutroncsillag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f579fee2-03b3-4f33-b759-d10e1f860f7e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210630_Marabu_Feknyuz_Hatvanpuszta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f579fee2-03b3-4f33-b759-d10e1f860f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642abc36-3212-4247-adbc-285efe1b4773","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Marabu_Feknyuz_Hatvanpuszta","timestamp":"2021. június. 30. 08:50","title":"Marabu Féknyúz: Hatvanpuszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bátrabb iskolaigazgatókra és bérrendezésre lenne szükség – mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke, aki állítja, a homoszexualitást senki nem „népszerűsíti” az iskolákban.



","shortLead":"Bátrabb iskolaigazgatókra és bérrendezésre lenne szükség – mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke...","id":"20210628_Par_ev_mulva_kezelhetetlen_lesz_a_tanarhiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4b0e03-e6e4-4aa9-aa7e-d009d86445b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Par_ev_mulva_kezelhetetlen_lesz_a_tanarhiany","timestamp":"2021. június. 28. 20:01","title":"Horváth Péter: Nem lesz hatása a pedofiltörvénynek az iskolákra, mert eddig sem népszerűsítette senki a homoszexualitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7a0ed7-9e26-4b0f-aee5-cb24864ebe67","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy személyautó és egy kamion ütközött össze.","shortLead":"Egy személyautó és egy kamion ütközött össze.","id":"20210629_m0_dugo_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb7a0ed7-9e26-4b0f-aee5-cb24864ebe67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91eb29f1-c065-4f34-ab9a-5455fba6a249","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_m0_dugo_baleset","timestamp":"2021. június. 29. 19:02","title":"Baleset történt az M0-son, több kilométeres a kocsisor a Megyeri hídnál mindkét irányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adc0691-c533-4986-bfdf-6bb0e89491a6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a Velencei-tó sajátos adottságai miatt fokozott veszélye van a tömeges halpusztulásnak, felkészülhetnek a hazai horgásztavak is: a túlhasználat és a klímaváltozás miatt a hazai ökoszisztémára katasztrofális következményekkel járhat számos tényező. ","shortLead":"Bár a Velencei-tó sajátos adottságai miatt fokozott veszélye van a tömeges halpusztulásnak, felkészülhetnek a hazai...","id":"20210629_Klimavaltozas_es_tulhasznalat_boritekolhato_lesz_a_hazai_halak_pusztulasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8adc0691-c533-4986-bfdf-6bb0e89491a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28b6c02-9c00-4967-b99f-9f33fd3fb80e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210629_Klimavaltozas_es_tulhasznalat_boritekolhato_lesz_a_hazai_halak_pusztulasa","timestamp":"2021. június. 29. 14:00","title":"A Velencei-tó esete nem egyedi, más tavaknál is lehet tömeges halpusztulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokkal többet vásároltak, mint amennyit fel tudnak használni.","shortLead":"Sokkal többet vásároltak, mint amennyit fel tudnak használni.","id":"20210629_izrael_pfizer_800_ezer_adag_lejaro_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e143eeb-b091-4e18-a07e-bba344b3e64d","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_izrael_pfizer_800_ezer_adag_lejaro_vakcina","timestamp":"2021. június. 29. 20:10","title":"800 ezer adag Pfizer-vakcinát dobhatnak ki Izraelben, mert lejár a szavatosságuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Plakátokon a \"Gyurcsány-show\", de nem tudni, ki rakta ki ezeket. Szijjártó szerint nem sértő a pedofiltörvény. Biden elkötelezettségéről biztosítja Izraelt. Kiestek a franciák. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója","shortLead":"Plakátokon a \"Gyurcsány-show\", de nem tudni, ki rakta ki ezeket. Szijjártó szerint nem sértő a pedofiltörvény. Biden...","id":"20210629_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc554d35-1d42-488d-8e2b-a9d107f35ec4","keywords":null,"link":"/360/20210629_Radar360","timestamp":"2021. június. 29. 08:00","title":"Radar360: A plakátok Karácsonynak üzennek, Szijjártó a homofóbtörvény ellenzőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Távirati Iroda annak ellenére utasította vissza az ellenzéki párt kommünikéjének közreadását, hogy arra bírósági ítélet kötelezi.","shortLead":"A Magyar Távirati Iroda annak ellenére utasította vissza az ellenzéki párt kommünikéjének közreadását, hogy arra...","id":"20210629_per_demokratikus_koalicio_kozlemegy_mti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0089bf6a-fd5c-4a21-b652-4758191c1756","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_per_demokratikus_koalicio_kozlemegy_mti","timestamp":"2021. június. 29. 16:25","title":"A DK pert nyert az MTI ellen, mégsem adják ki a közleményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]