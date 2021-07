Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem, nem keleti vakcinákkal. A flamand mentalitás és a leegyszerűsített oltási program is segített.","shortLead":"Nem, nem keleti vakcinákkal. A flamand mentalitás és a leegyszerűsített oltási program is segített.","id":"20210629_Hogyan_hagytak_le_a_magyarokat_a_belgak_az_oltasok_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4de6f5-4b9c-4a39-bf89-58a585dbec82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_Hogyan_hagytak_le_a_magyarokat_a_belgak_az_oltasok_teren","timestamp":"2021. június. 29. 13:20","title":"Hogyan hagyták le a magyarokat a belgák az oltások terén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b354e39-a120-4608-ac8a-fdb3d2ff13ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A váci diadalív közelében áll az új Kolodko-szobor. ","shortLead":"A váci diadalív közelében áll az új Kolodko-szobor. ","id":"20210629_Kolodko_Mihaly_Vacott_is_letette_a_vedjegyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b354e39-a120-4608-ac8a-fdb3d2ff13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8773be-5429-4524-b113-f2321b55f368","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Kolodko_Mihaly_Vacott_is_letette_a_vedjegyet","timestamp":"2021. június. 29. 15:27","title":"Kolodko Mihály Vácott is letette a védjegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb546ac-7479-4e15-bcb1-bd3783d498fc","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Magyar LMBTQ emberek, akik úgy döntöttek, hogy a velük szemben fokozódó politikai hangulatkeltést nem tűrik tovább itthon. Emberek, akik már semmi pénzért nem jönnének haza, mert külföldön nemcsak elfogadják őket, de nemük, szexuális orientációjuk nem kérdés a munkahelyen, a bankban és az iskolában sem. Angliában, Dániában, Németországban és Ausztriában élő szivárványmenekültekkel beszélgettünk. ","shortLead":"Magyar LMBTQ emberek, akik úgy döntöttek, hogy a velük szemben fokozódó politikai hangulatkeltést nem tűrik tovább...","id":"20210630_lmbtq_elkoltozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cb546ac-7479-4e15-bcb1-bd3783d498fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e08522-3d77-4743-8b30-02d3c26c9d18","keywords":null,"link":"/elet/20210630_lmbtq_elkoltozes","timestamp":"2021. június. 30. 14:00","title":"\"Soha nem jöttünk volna el Magyarországról, ha normálisan tudtunk volna párként élni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdf0b75-d5a8-4f59-a8b5-203366545812","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra kéri a kormányt a főpolgármester, hogy tegyék ingyenessé az M0-ást.","shortLead":"Arra kéri a kormányt a főpolgármester, hogy tegyék ingyenessé az M0-ást.","id":"20210629_karacsony_dugodij_m0_mosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bdf0b75-d5a8-4f59-a8b5-203366545812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a3bc5-12b4-4fe8-9364-41582b957f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_karacsony_dugodij_m0_mosz","timestamp":"2021. június. 29. 19:24","title":"Karácsony: Nem most van a dugódíj bevezetésének ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elemzők szerint a drágulás várhatóan nem áll meg, de mérséklődhet.","shortLead":"Elemzők szerint a drágulás várhatóan nem áll meg, de mérséklődhet.","id":"20210629_tankolas_benzin_aremelkedes_toltoallomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e36477d-24b1-4696-800f-9e68ca59686f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_tankolas_benzin_aremelkedes_toltoallomas","timestamp":"2021. június. 29. 19:58","title":"Kilencéves csúcs közelébe emelkedik a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lap szerint profi szervezők segédkeztek a popsztár szerződtetésében. \r

","shortLead":"A lap szerint profi szervezők segédkeztek a popsztár szerződtetésében. \r

","id":"20210701_jennifer_lopez_sztarvendeg_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_eskuvo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d57847e-6ae7-473d-8baa-61c6a8f2af86","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_jennifer_lopez_sztarvendeg_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_eskuvo","timestamp":"2021. július. 01. 06:49","title":"Blikk: Jennifer Lopez énekelhet Mészáros és Várkonyi esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar egészségügy napja miatt nem nyitnak ki a patikák.","shortLead":"A magyar egészségügy napja miatt nem nyitnak ki a patikák.","id":"20210701_gyogyszertar_patika_zarva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe2b8c1-4638-484a-8f64-f3a449e69763","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_gyogyszertar_patika_zarva","timestamp":"2021. július. 01. 10:46","title":"Ne lepődjön meg, ha ma zárva találja a gyógyszertárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72913c2-ddf5-4e49-b16c-91b1e41eeb49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egészségügyért is felelős Kásler Miklós rendelete péntektől érvényes.","shortLead":"Az egészségügyért is felelős Kásler Miklós rendelete péntektől érvényes.","id":"20210630_haziorvos_ugyelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72913c2-ddf5-4e49-b16c-91b1e41eeb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46ed767-976c-46b7-9458-bcddf0c58e06","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_haziorvos_ugyelet","timestamp":"2021. június. 30. 08:58","title":"Orvosi végzettség nélkül is részt lehet venni a háziorvosi ügyeletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]