Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b3713172-a43f-4027-8317-80b63be4bb2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ózdon ötévnyi várakozás után nyílhat meg a gyorsétterem.","shortLead":"Ózdon ötévnyi várakozás után nyílhat meg a gyorsétterem.","id":"20210701_Tobb_uj_McDonalds_nyilhat_videken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3713172-a43f-4027-8317-80b63be4bb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65612012-7a7a-45f3-86f5-63f3c0ed7a4e","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_Tobb_uj_McDonalds_nyilhat_videken","timestamp":"2021. július. 01. 10:08","title":"Több új McDonald’s nyílhat vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adc0691-c533-4986-bfdf-6bb0e89491a6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a Velencei-tó sajátos adottságai miatt fokozott veszélye van a tömeges halpusztulásnak, felkészülhetnek a hazai horgásztavak is: a túlhasználat és a klímaváltozás miatt a hazai ökoszisztémára katasztrofális következményekkel járhat számos tényező. ","shortLead":"Bár a Velencei-tó sajátos adottságai miatt fokozott veszélye van a tömeges halpusztulásnak, felkészülhetnek a hazai...","id":"20210629_Klimavaltozas_es_tulhasznalat_boritekolhato_lesz_a_hazai_halak_pusztulasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8adc0691-c533-4986-bfdf-6bb0e89491a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28b6c02-9c00-4967-b99f-9f33fd3fb80e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210629_Klimavaltozas_es_tulhasznalat_boritekolhato_lesz_a_hazai_halak_pusztulasa","timestamp":"2021. június. 29. 14:00","title":"A Velencei-tó esete nem egyedi, más tavaknál is lehet tömeges halpusztulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeff2065-ec6a-4e78-850d-2011fdbc176f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Csak Vancouverben 69-en vesztették életüket. Az egyesült államokbeli Portlandben leállt a villamosközlekedés, nehogy megolvadjanak a kábelek.","shortLead":"Csak Vancouverben 69-en vesztették életüket. Az egyesült államokbeli Portlandben leállt a villamosközlekedés, nehogy...","id":"20210630_rendkivuli_hoseg_USA_Kanada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeff2065-ec6a-4e78-850d-2011fdbc176f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e86e44d-32a4-4d13-81bf-859a45c6b1ab","keywords":null,"link":"/vilag/20210630_rendkivuli_hoseg_USA_Kanada","timestamp":"2021. június. 30. 08:08","title":"Száznál is több halálos áldozata van a rendkívüli hőségnek Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b5992c8-de1c-4c3c-aaae-3b00458c262a","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"A gyerekekkel sokszor kihívást jelent olyan utazást választani, amely során az egész család feltöltődhet. Előfordul, hogy míg a kisebbek élvezik a nyarat, addig a felnőtteknek folyamatos készenlétet jelent egy-egy hétvége. Ez az ausztriai Sonnenthermében elképzelhetetlen, hiszen a wellness- és élményközpontot arra találták ki, hogy mindenki megtalálja a szórakozást, majd valóban kisimultan térjünk vissza a hétköznapokba. ","shortLead":"A gyerekekkel sokszor kihívást jelent olyan utazást választani, amely során az egész család feltöltődhet. Előfordul...","id":"feelaustria_20210617_Egy_hely_ahova_kisgyerekkel_is_csak_ruhat_kell_csomagolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b5992c8-de1c-4c3c-aaae-3b00458c262a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d8fc8-bc3d-4602-92a8-ee6e14ed292d","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210617_Egy_hely_ahova_kisgyerekkel_is_csak_ruhat_kell_csomagolni","timestamp":"2021. július. 01. 07:30","title":"Egy hely, ahova kisgyerekkel is csak ruhát kell csomagolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"4dfd13ae-b631-4be2-8705-8f368a2dbff8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anglia-Németország a Wembley-ben - a focitörténelem egyik, ha nem a legnagyobb presztízsű meccse 2-0-s angol sikerrel ért véget. Késő este aztán a Svédország-Ukrajna összecsapással lett teljes a negyeddöntő mezőnye. Az Európa-bajnokság keddi eseményeit itt követtük percről percre.","shortLead":"Anglia-Németország a Wembley-ben - a focitörténelem egyik, ha nem a legnagyobb presztízsű meccse 2-0-s angol sikerrel...","id":"20210629_Eb_percrol_percre_angol_nemet_sved_ukran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dfd13ae-b631-4be2-8705-8f368a2dbff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28206e68-ab2a-4aa4-90b4-2c7789d18e57","keywords":null,"link":"/sport/20210629_Eb_percrol_percre_angol_nemet_sved_ukran","timestamp":"2021. június. 29. 15:19","title":"Anglia bedarálta a németeket, Ukrajna a 121. percben lőtt góllal ejtette ki Svédországot - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Robert Koch országos közegészségügyi intézet vezetője szerint biztos, hogy a delta variáns „átveszi az uralmat” Németországban, csak az a kérdés, hogy mikor.","shortLead":"A Robert Koch országos közegészségügyi intézet vezetője szerint biztos, hogy a delta variáns „átveszi az uralmat”...","id":"20210630_delta_varians_mutacio_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2cd298-83c8-470b-b0c5-0e0d93ed29ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_delta_varians_mutacio_nemetorszag","timestamp":"2021. június. 30. 06:15","title":"Egy becslés szerint már 50 százalékos a delta variáns aránya Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cac0895-27b7-44c9-bfad-56d2b6b5c511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről a témáról nem tett említést a miniszterelnök, amikor a várható kérdésköröket sorolta.","shortLead":"Erről a témáról nem tett említést a miniszterelnök, amikor a várható kérdésköröket sorolta.","id":"20210629_nemzeti_konzultacio_kerdes_szexualis_propaganda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cac0895-27b7-44c9-bfad-56d2b6b5c511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b96668e-6e98-47ec-900f-274c9e1f8f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_nemzeti_konzultacio_kerdes_szexualis_propaganda","timestamp":"2021. június. 29. 17:53","title":"A szexuális propagandáról is lesz kérdés a nemzeti konzultációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A bevételek nőttek ugyan 2020 első negyedévéhez képest, az állami kiadások azoknál sokkal jobban, az egyenleg így jelentős mínuszba fordult. Sok pénzt vitt el a 13. havi nyugdíj visszaépítése és a járványválság.\r

","shortLead":"A bevételek nőttek ugyan 2020 első negyedévéhez képest, az állami kiadások azoknál sokkal jobban, az egyenleg...","id":"20210701_Magyarorszag_800_milliard_forintos_hiannyal_inditotta_az_evet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b86264b-9515-40ff-8a71-949f9c9ec49c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210701_Magyarorszag_800_milliard_forintos_hiannyal_inditotta_az_evet","timestamp":"2021. július. 01. 09:35","title":"Magyarország 800 milliárd forintos hiánnyal indította az évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]