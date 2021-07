Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A precíz eszközökből 40 darabot vásárolnak.","shortLead":"A precíz eszközökből 40 darabot vásárolnak.","id":"20210704_szupertraffipax_ellenorzes_kamera_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de328ba2-4ebe-4c11-9961-ec648118d429","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_szupertraffipax_ellenorzes_kamera_kozbeszerzes","timestamp":"2021. július. 04. 09:12","title":"Rengeteg autóst érint: újabb szupertraffipaxokat vásárol a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a8e875-f855-490e-b70b-d8ac1b665215","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állami támogatások megtették hatásukat.","shortLead":"Az állami támogatások megtették hatásukat.","id":"20210703_Juliusban_elerik_az_egymillio_elektromos_autot_a_nemetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3a8e875-f855-490e-b70b-d8ac1b665215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384d8f33-dff6-4d35-b54c-2eb504a5281c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_Juliusban_elerik_az_egymillio_elektromos_autot_a_nemetek","timestamp":"2021. július. 04. 06:20","title":"Júliusban elérik az egymillió elektromos autót a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179da8df-a8a0-4f43-9444-144e9fbf6baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210703_Lezuhant_egy_vitorlazo_repulo_Apostagnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=179da8df-a8a0-4f43-9444-144e9fbf6baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3efc4a-3415-4ed6-aa28-15fa3362df41","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Lezuhant_egy_vitorlazo_repulo_Apostagnal","timestamp":"2021. július. 03. 18:54","title":"Lezuhant egy vitorlázó repülő Apostagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"befd8a9d-51eb-4d21-8c55-601a5e819e9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közútkezelő azt mondta az autósnak, akit a kár ért, hogy a történtekért az felel, aki elhagyta a bútordarabokat. Őt viszont nem találják.","shortLead":"A közútkezelő azt mondta az autósnak, akit a kár ért, hogy a történtekért az felel, aki elhagyta a bútordarabokat. Őt...","id":"20210703_autopalya_felpattano_butorlap_kar_felelos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=befd8a9d-51eb-4d21-8c55-601a5e819e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3212403-e6c4-4ec7-80e7-01c33f034c01","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_autopalya_felpattano_butorlap_kar_felelos","timestamp":"2021. július. 03. 19:58","title":"Autópályán felpattanó bútordarab okozott több százezres kárt, nincsen meg a felelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b240c2d-2c11-48e1-adca-f98c8592c613","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A megnyitók történetében először minden ország egy-egy női és férfi sportolója együtt viheti majd a nemzeti lobogót.","shortLead":"A megnyitók történetében először minden ország egy-egy női és férfi sportolója együtt viheti majd a nemzeti lobogót.","id":"20210704_tokioi_olimpia_megnyito_magyar_zaszlo_mohamed_aida_cseh_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b240c2d-2c11-48e1-adca-f98c8592c613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91207eee-e873-4c87-925f-1f7982a1fbda","keywords":null,"link":"/sport/20210704_tokioi_olimpia_megnyito_magyar_zaszlo_mohamed_aida_cseh_laszlo","timestamp":"2021. július. 04. 09:52","title":"Eldőlt, kik viszik a magyar zászlót az olimpia megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46be8ab3-26c1-4005-8ced-6dc7c5cc46ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bakuban nem lehet csak úgy ilyeneket lobogtatni.","shortLead":"Bakuban nem lehet csak úgy ilyeneket lobogtatni.","id":"20210703_szivarvanyos_zaszlo_azerbajdzsan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46be8ab3-26c1-4005-8ced-6dc7c5cc46ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72201acf-2e43-4fd9-b474-c742a45fcf0e","keywords":null,"link":"/elet/20210703_szivarvanyos_zaszlo_azerbajdzsan","timestamp":"2021. július. 03. 20:07","title":"Biztonsági őr rakatta el Bakuban a szivárványos zászló egy dán szurkolóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ideiglenes intézkedéssel gyorsítanák az átkelést. Magyarországra most kizárólag az autópályán lehet bejutni a röszkei átkelőnél.","shortLead":"Az ideiglenes intézkedéssel gyorsítanák az átkelést. Magyarországra most kizárólag az autópályán lehet bejutni...","id":"20210703_roszke_hataratkelo_cssak_kilepes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154488b0-5cf8-4fc6-88cd-a9f0a252f85e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_roszke_hataratkelo_cssak_kilepes","timestamp":"2021. július. 03. 14:50","title":"Autósok, figyelem: Röszkénél csak kifelé használható a közúti határátkelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9d8b20-897e-4c85-9be4-e1cf7a1da3b4","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egyszemélyes intézmény, a stand up hazai megteremtője, aki ki merte röhögni Kádárt is, de úgy, hogy az még a pártfőtitkárnak is tetszett. 