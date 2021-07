Az önmagát időről-időre újragondoló Csigó Tamás (Beat Dis) hét nagylemez nélküli évet követően 2021-ben nemcsak friss anyaggal jelentkezik, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven. A Nem kijárat Felült a csend című dalát és annak klipjét első alkalommal a hvg.hu-n láthatják és hallhatják.

A 2002-ben Szombathelyen megalakult Beat Dis az elmúlt 19 év során több átalakuláson is átesett, amíg a süppedt downtempótól a nyersebb triphopon át az indusztriális-technicista alter-rockig eljutott. A 2014-ben megjelent ötödik nagylemez után egyre ritkábban léptek fel, majd a zenekar is leállt – aztán jött a Covid. A kényszer szülte bezártság hónapjai alatt pedig Csigó Tamás ismét újragondolta, de ezúttal nem a zenekarát, hanem önmagát, részben ebből született a Nem kijárat, ami rajta kívül Kabai Lóránt költőből és Hodosi Enikő (Manoya, Neo) énekes-dalszerzőből áll. Egy évek óta húzódó régi terv került most végre megvalósításra.

Csigó Tamás és az elsősorban költőként ismert, de már regényt is írt Kabai Lóránt egy Beat Dis-koncert után ismerkedett meg egymással. Az a bizonyos közös hang, az alkotói kémia pedig szinte azonnal működött köztük. Az, hogy ők egyszer ketten együtt majd csinálnak valamit, már 10 évvel ezelőtt felmerült bennük, akkor még mint kósza ötlet. Az első szövegeket aztán 5 éve kezdte küldözgetni Lóri Tamásnak, ezekből születtek az első dalkezdemények a Beat Dis leállása után – az pedig azonnal nyilvánvaló volt, hogy ez nem egy újabb Beat Dis-lemez lesz, hanem valami új dolog. Amikor nem sokkal később Hodosi Enikő is csatlakozott a költőhöz és a zenész-producerhez, akkor kapta az új zenekar – Kabai Lóránt második kötetétől kölcsönvéve – a Nem kijárat nevet.

Az új zenekar okos és érzékeny alter-popot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A Nem kijárat, ahogy mondják, "nem fél fülbemászóan slágeres lenni, a táncparkettet sem veti meg, de bátran nyit a melankólia felé is". Zenéjükben három hatás érvényesül: egyfelől a '80-as évek magyar alternatív zenekarai – ezek eleve nagy hatással voltak Csigó Tamás zenei munkásságára –, másfelől pedig az olyan kortárs brit zenekarok, mint a London Grammar vagy The XX, de Hodosi Enikő és Csigó Tamás egymásra feleselgető énekében egy nagy adag Tricky is benne van.

A szövegeket Kabai Lóránt írta, a zeneszerző-producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hodosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és lemezen is két régi zenésztárs, Gergácz Gábor (billentyűs hangszerek), valamint Rozmán Zoltán (dob).

A Mit tudok én címet viselő bemutatkozó nagylemez anyaga már elég jól áll, várhatóan az ősz folyamán jelenik meg. A felvételek a lehető legnyugodtabb körülmények között, Biatorbágyhoz és a természethez közel, egy erdőszéli házban készülnek.

A Nem kijárat első, bemutatkozó dala, amit most a közönség is megismerhet, ráadásul klippel együtt, a Felült a csend című szám, ami a zenekar melankolikus arcát mutatja felénk. A klipet egy, a dal hangulatához tökéletesen passzoló, elhagyatott erdei házban vették fel, a rendezést maga Csigó Tamás vállalta magára. Az operatőr Kovács Bence volt, a vágás és az utómunka feladata pedig Wittman Balázsra hárult.