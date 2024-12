Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a2aeb9b1-f6e1-4592-bb53-45c6b90859fc","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"<strong>A tiniknek elsősorban ámulni- és szelfiznivaló környezet, az idősebbeknek elgondolkodtató tudományos-művészeti tárlat, persze nem tilos a tiniknek sem a gondolkodás és az idősebeknek sem a szelfizés. Jónéhány órát érdemes rászánni a Light Art Museum tárlatára, úgyhogy kiváló téli szüneti program lehet.</strong>","shortLead":"<strong>A tiniknek elsősorban ámulni- és szelfiznivaló környezet, az idősebbeknek elgondolkodtató tudományos-művészeti...","id":"20241222_Light-Art-Museum-LAM-fenymuveszet-hold-utcai-piac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2aeb9b1-f6e1-4592-bb53-45c6b90859fc.jpg","index":0,"item":"00ccbf8f-94af-44d3-82a6-13157b67bcac","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Light-Art-Museum-LAM-fenymuveszet-hold-utcai-piac","timestamp":"2024. december. 22. 17:30","title":"Elveszhetünk egy gigantikus szivarban – ez lehet a legfényesebb téli program Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bc6d87-243e-486a-b5ad-f12c6751dc28","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem mintha az autó bármiről is tehetne, de nem volt kegyelem. ","shortLead":"Nem mintha az autó bármiről is tehetne, de nem volt kegyelem. ","id":"20241222_Roncstelepen-zuztak-be-egy-utcan-driftelgeto-autos-Toyota-Suprajat-Katarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23bc6d87-243e-486a-b5ad-f12c6751dc28.jpg","index":0,"item":"d974c5e5-b1ff-4f13-b7e6-4b4532e122c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20241222_Roncstelepen-zuztak-be-egy-utcan-driftelgeto-autos-Toyota-Suprajat-Katarban","timestamp":"2024. december. 22. 18:18","title":"Roncstelepen zúzták be egy utcán driftelgető autós Toyota Supráját Katarban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f214d4fb-36fd-4752-af65-0739af4fb00e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország északi, északkeleti részében, az Északi-középhegység nyugati felében akár több centiméteres hóréteg is kialakulhat.","shortLead":"Az ország északi, északkeleti részében, az Északi-középhegység nyugati felében akár több centiméteres hóréteg is...","id":"20241221_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f214d4fb-36fd-4752-af65-0739af4fb00e.jpg","index":0,"item":"0f851f72-4b3d-43c1-8fe7-9c67c05a071a","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-eso","timestamp":"2024. december. 21. 16:42","title":"Esőt, havat hoz a vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem bánta meg, hogy előadott Schmidt Mária konzervatív értékeket bemutatni hivatott konferenciáján, viszont vannak erkölcsi aggályai a filmjei újra kiadásával kapcsolatban.","shortLead":"Nem bánta meg, hogy előadott Schmidt Mária konzervatív értékeket bemutatni hivatott konferenciáján, viszont vannak...","id":"20241222_Megcsinaltam-a-Men-In-Black-pornovaltozatat-is-Men-in-Fuck-volt-az-eredeti-cime-Kovi-Kovacs-Istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4.jpg","index":0,"item":"7e44881d-0882-49cc-97f4-f8e238d6ca23","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Megcsinaltam-a-Men-In-Black-pornovaltozatat-is-Men-in-Fuck-volt-az-eredeti-cime-Kovi-Kovacs-Istvan","timestamp":"2024. december. 22. 10:50","title":"Kovi: „Megcsináltam a Men In Black pornóváltozatát is. Men in Fuck volt az eredeti címe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350a592e-dbc5-4ed3-8c58-75f0b2ea916d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A TIME magazin az év találmányait összefoglaló 200-as listáján autós közlekedést megújító ötletek is helyet kaptak. A Cavnue megoldására például Magyarországon is nagy szükség lenne.","shortLead":"A TIME magazin az év találmányait összefoglaló 200-as listáján autós közlekedést megújító ötletek is helyet kaptak...","id":"20241223_2024-legjobb-talalmanyai-autok-time-200","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/350a592e-dbc5-4ed3-8c58-75f0b2ea916d.jpg","index":0,"item":"ed2f55a1-81ee-470f-900b-1bdf292aeecb","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_2024-legjobb-talalmanyai-autok-time-200","timestamp":"2024. december. 23. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: motorrá alakítható autó és a szkenner, ami 30 másodperc alatt kiszúrja a hibákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa92c06-4b2d-43e2-baf1-58c6e60929a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő az életművéért kapja meg a rangos filmszakmai elismerést. ","shortLead":"A színésznő az életművéért kapja meg a rangos filmszakmai elismerést. ","id":"20241221_Tilda-Swinton-Berlinale-Arany-Medve-dij-eletmu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fa92c06-4b2d-43e2-baf1-58c6e60929a1.jpg","index":0,"item":"126d0d74-af2c-48e3-a69f-d3b61aa0f37f","keywords":null,"link":"/kultura/20241221_Tilda-Swinton-Berlinale-Arany-Medve-dij-eletmu","timestamp":"2024. december. 21. 16:01","title":"Tilda Swinton Arany Medve-díjat kap a Berlinalén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hónapja mutatták be Herendi Gábor állami pénz nélkül készült filmjét.","shortLead":"Egy hónapja mutatták be Herendi Gábor állami pénz nélkül készült filmjét.","id":"20241222_Atlelpte-a-250-ezres-nezoszamot-a-Futni-mentem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9.jpg","index":0,"item":"5bd07158-1fd2-41ee-a83f-3c618275f6b7","keywords":null,"link":"/kultura/20241222_Atlelpte-a-250-ezres-nezoszamot-a-Futni-mentem","timestamp":"2024. december. 22. 08:26","title":"Átlépte a 250 ezres nézőszámot a Futni mentem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b421c01-1e6d-4f54-a193-f992bcce3757","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan próbálkoznak manapság a fogyókúra egyik módszerével, az időszakos böjttel, és úgy tűnik, olvadnak is le tőle a kilók. Azonban a szervezet megbosszulja ezt a stresszt, például azzal, hogy lelassítja a szőrnövekedést.","shortLead":"Sokan próbálkoznak manapság a fogyókúra egyik módszerével, az időszakos böjttel, és úgy tűnik, olvadnak is le tőle...","id":"20241221_idoszakos-bojt-hatasa-szornovekedesre-egerek-emberek-haj-novekedese-lassabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b421c01-1e6d-4f54-a193-f992bcce3757.jpg","index":0,"item":"36c4f6f2-726d-452e-9140-d612fbb9a5ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_idoszakos-bojt-hatasa-szornovekedesre-egerek-emberek-haj-novekedese-lassabb","timestamp":"2024. december. 21. 16:03","title":"Fogyhat vele, de ne csodálkozzon, ha nem nő rendesen a haja: 18%-kal lassabb a hajnövekedés azoknál, akik belekezdenek az időszakos böjtbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]