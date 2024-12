Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"68d05e68-232b-4061-8f9d-342de0f2fd87","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20241225_Marabu-Feknyuz-A-part-okle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d05e68-232b-4061-8f9d-342de0f2fd87.jpg","index":0,"item":"b02fdb29-a61c-4bc5-99f0-52fc01642be2","keywords":null,"link":"/itthon/20241225_Marabu-Feknyuz-A-part-okle","timestamp":"2024. december. 25. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A párt ökle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e70fa84-7084-4ec5-b8f2-21d6737d387e","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Egészen 2004-ig úgy gondolták a szakemberek, hogy az Indiai-óceánon alacsony a szökőárveszély, ennek megfelelően az emberek sem voltak rá felkészülve. 