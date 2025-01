Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tudjuk, hogy hiányoznak az adóbevételek, ezeket újra kell teremtenünk – mondta a miniszter 14 év Fidesz-kormányzás után.","shortLead":"Tudjuk, hogy hiányoznak az adóbevételek, ezeket újra kell teremtenünk – mondta a miniszter 14 év Fidesz-kormányzás után.","id":"20241231_Nagy-Marton-financial-times-nyilatkozat-unios-forrasok-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"f5a41871-3d27-40c7-9b48-3384a7266465","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Nagy-Marton-financial-times-nyilatkozat-unios-forrasok-gazdasag","timestamp":"2024. december. 31. 14:54","title":"Nagy Márton a Financial Timesnak: „Rendbe kell tennünk a gazdaságot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb13dde5-309b-4af4-ba19-d153a00fccad","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Nem Belgium az egyetlen olyan ország Nyugat-illetve Észak-Európában, amely a lakosság biztonságának fokozásán gondolkodik, sőt, egyenesen arra hívja fel polgárai figyelmét, hogy vásároljanak meg bizonyos cikkeket az úgymond bizonytalan békére tekintettel.","shortLead":"Nem Belgium az egyetlen olyan ország Nyugat-illetve Észak-Európában, amely a lakosság biztonságának fokozásán...","id":"20241231_szeretettel-brusszelbol-haboru-valsagcsomag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb13dde5-309b-4af4-ba19-d153a00fccad.jpg","index":0,"item":"2e598672-e8f8-4646-a35c-6c5efff80f51","keywords":null,"link":"/360/20241231_szeretettel-brusszelbol-haboru-valsagcsomag","timestamp":"2024. december. 31. 17:30","title":"Szeretettel és némi aggodalommal Brüsszelből: Készüljünk háborúra? Legyen otthon válságcsomagunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c79b33e-b08e-48a5-a903-ec7c2f83369d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nép Pártján politikusának tetszik az előrehozott választás ötlete.","shortLead":"A Nép Pártján politikusának tetszik az előrehozott választás ötlete.","id":"20250101_Jakab-Peter-uzent-Magyar-Peternek-elorehozott-valasztas-osszefogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c79b33e-b08e-48a5-a903-ec7c2f83369d.jpg","index":0,"item":"3c547197-489a-4db4-8a9c-7642d42a74c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_Jakab-Peter-uzent-Magyar-Peternek-elorehozott-valasztas-osszefogas","timestamp":"2025. január. 01. 16:15","title":"„Nem kell szeretni egymást, de össze kell dolgozni” – Jakab Péter üzent Magyar Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc61d1f-020b-4879-8afc-01f15bba39e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előzzük meg szilveszterkor a tragédiákat – figyelmeztetett a rendőrség, majd felrobbantottak tűzijátékkal egy tesztbábut. ","shortLead":"Előzzük meg szilveszterkor a tragédiákat – figyelmeztetett a rendőrség, majd felrobbantottak tűzijátékkal...","id":"20241230_Szilveszter-petarda-rendorseg-biztonsag-tuzijatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cc61d1f-020b-4879-8afc-01f15bba39e1.jpg","index":0,"item":"c70b2b9a-ed0f-4d89-8bd2-49c2a456a3f9","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Szilveszter-petarda-rendorseg-biztonsag-tuzijatek","timestamp":"2024. december. 30. 18:31","title":"Tesztbábun mutatta be a rendőrség, miért veszélyes, ha eltalál egy petárda szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c1393d-69eb-4148-8838-4aa97021d418","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Orbán Viktor kiadta a jelszót, megint nem leszünk „migránsország”, ennek jegyében január elsejétől kevesebb vendégmunkás jöhet, és a küldő országok körét is korlátozzák. Egy Nógrád megyei vendégmunkásszállón jártunk, ahol a filippínó családapák már csomagolnak. Bármennyire is igyekeztek az elmúlt években beolvadni a közösségbe, a legtöbbjüknek haza kell térni.","shortLead":"Orbán Viktor kiadta a jelszót, megint nem leszünk „migránsország”, ennek jegyében január elsejétől kevesebb...","id":"20241231_hvg-a-vendegseg-vege-fulop-szigeteki-vendegmunkasok-magyarorszagon-karacsony-ersekvadkert-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9c1393d-69eb-4148-8838-4aa97021d418.jpg","index":0,"item":"89fe58f8-6993-4e8b-ae48-c3c8db9faff4","keywords":null,"link":"/360/20241231_hvg-a-vendegseg-vege-fulop-szigeteki-vendegmunkasok-magyarorszagon-karacsony-ersekvadkert-riport","timestamp":"2024. december. 31. 07:00","title":"Filippínók az éjféli misén – így karácsonyoztak Nógrádban a kiebrudalt vendégmunkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Decemberben egy öt bíróból álló testület 20 év börtönbüntetésre ítélte Dominique Pelicot-t.","shortLead":"Decemberben egy öt bíróból álló testület 20 év börtönbüntetésre ítélte Dominique Pelicot-t.","id":"20241230_Pelicot-Franciaorszag-fellebbezes-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6.jpg","index":0,"item":"6367747b-21a0-4bf9-8f33-c8a386688569","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Pelicot-Franciaorszag-fellebbezes-itelet","timestamp":"2024. december. 30. 22:04","title":"Nem nyújt be fellebbezést a Franciaországot megrendítő nemierőszak-ügy elítéltje, Dominique Pélicot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249a0637-30ea-464b-9b14-5a256ebdfff3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy laza játék az esti koccintás előtt?","shortLead":"Egy laza játék az esti koccintás előtt?","id":"20241231_Szijjarto-Peter-2024-utazasok-kviz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/249a0637-30ea-464b-9b14-5a256ebdfff3.jpg","index":0,"item":"9d10bc9f-b284-46db-bc8e-b6216ded4e02","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Szijjarto-Peter-2024-utazasok-kviz-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 11:06","title":"Vajon hány kilométert utazott 2024-ben Szijjártó Péter? Hány országot látogatott meg? Hány órát töltött a levegőben? Kvíz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbd986a-6b78-4055-ac40-5c325b57f9de","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába a megegyező naptári kor, az emberek nem öregszenek egyformán. Egy egyszerű tesztből megmondható, mennyire erős az életkorral összefüggő hanyatlás, milyen az öregedés mértéke.","shortLead":"Hiába a megegyező naptári kor, az emberek nem öregszenek egyformán. Egy egyszerű tesztből megmondható, mennyire erős...","id":"20250101_egylabon-allas-egyensuly-teszt-oregedes-merteke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bbd986a-6b78-4055-ac40-5c325b57f9de.jpg","index":0,"item":"7c776e3f-afaf-4bae-a5cb-fc676cf43310","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_egylabon-allas-egyensuly-teszt-oregedes-merteke","timestamp":"2025. január. 01. 08:03","title":"Ebből az egyszerű tesztből mindössze 30 másodperc alatt kiderül, hogyan öregszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]