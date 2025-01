Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72a34b65-dc10-4ff4-902d-ca743c31b39d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy száz négyzetméteres ház égett, a tűzben ketten megsérültek.","shortLead":"Egy száz négyzetméteres ház égett, a tűzben ketten megsérültek.","id":"20250114_robbanas-tuz-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a34b65-dc10-4ff4-902d-ca743c31b39d.jpg","index":0,"item":"55369b84-55be-40f0-ab63-64d3961624ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_robbanas-tuz-budapest","timestamp":"2025. január. 14. 10:48","title":"Robbanás után kigyulladt egy ház Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e637fe9d-e34c-4c80-8022-14cb47887303","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A férfi futásnak eredt, amikor rajtakapták a rendőrök. ","shortLead":"A férfi futásnak eredt, amikor rajtakapták a rendőrök. ","id":"20250113_Melygarazsban-parkolo-autokat-fosztogatott-Debrecenben-egy-tolvaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e637fe9d-e34c-4c80-8022-14cb47887303.jpg","index":0,"item":"225f6c9a-030c-4b1c-9ba5-768a216768bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_Melygarazsban-parkolo-autokat-fosztogatott-Debrecenben-egy-tolvaj","timestamp":"2025. január. 13. 08:50","title":"Mélygarázsokban fosztogatta az autókat egy tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a99556-58df-4e93-9efc-f3e2e074c21d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő 98 éves volt.","shortLead":"A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő 98 éves volt.","id":"20250114_Meghalt-Bekes-Itala-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84a99556-58df-4e93-9efc-f3e2e074c21d.jpg","index":0,"item":"4beb1dd8-3c75-4c41-a2af-7b4d884ea79f","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_Meghalt-Bekes-Itala-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 16:39","title":"Meghalt Békés Itala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Der Spiegel szerint „bődületes sebességgel esik szét a világrend”. Ha Ausztriában Herbert Kickl lesz a kancellár, annak elsősorban a Kreml örül igazán, mert folytatódna Európa putyinizálódása, írja a Neue Zürcher Zeitung. Giorgia Meloni amerikai befolyásáról ír a Süddeutsche Zeitung. A Financial Times szerzője szerint a közösségi média nagy játékosai cseppet sem olyan erősek, mint amilyennek gondolják őket. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"A Der Spiegel szerint „bődületes sebességgel esik szét a világrend”. Ha Ausztriában Herbert Kickl lesz a kancellár...","id":"20250113_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-kickl-oroszorszag-putyin-trump-hszi-csin-ping-x-meta-facebook-meloni-orban-fico","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"84b98b28-796c-43d0-801b-03f0c8990bc6","keywords":null,"link":"/360/20250113_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-kickl-oroszorszag-putyin-trump-hszi-csin-ping-x-meta-facebook-meloni-orban-fico","timestamp":"2025. január. 13. 10:30","title":"Der Spiegel-vélemény: Trump, Putyin és Hszi Csin-ping azon dolgozik, hogy birodalmakra osszák fel a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4ae4aa-ffe1-45ee-a747-db8d0994372a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korlátozások Bernecebaráti környékét és a Kemencei Erdészet területét érintik.","shortLead":"A korlátozások Bernecebaráti környékét és a Kemencei Erdészet területét érintik.","id":"20250113_Vadaszat-tura-kektura-Borzsony-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb4ae4aa-ffe1-45ee-a747-db8d0994372a.jpg","index":0,"item":"5bc43caf-3cc5-4a68-aceb-89ceec6939cf","keywords":null,"link":"/elet/20250113_Vadaszat-tura-kektura-Borzsony-lezaras","timestamp":"2025. január. 13. 16:42","title":"Vadászat miatt lezárnak turistautakat a Börzsönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331f3b60-9c8a-436e-9c57-3bf828688290","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több nagyvárosból, köztük Szaratovból és Kazanyból is károkat jelentettek.","shortLead":"Több nagyvárosból, köztük Szaratovból és Kazanyból is károkat jelentettek.","id":"20250114_oroszorszag-ukrajna-haboru-raketa-dron-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/331f3b60-9c8a-436e-9c57-3bf828688290.jpg","index":0,"item":"dffbf8f5-04e9-4451-ace5-bfbf2d225132","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_oroszorszag-ukrajna-haboru-raketa-dron-tamadas","timestamp":"2025. január. 14. 14:00","title":"Ukrajna rakétákkal és drónok százaival támadott üzemeket Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök nyelvi leleménye Indiában sem kopott meg: előrehozott választást emleget, holott ez csupán időközi volt. ","shortLead":"A miniszterelnök nyelvi leleménye Indiában sem kopott meg: előrehozott választást emleget, holott ez csupán időközi...","id":"20250113_india-orban-viktor-csibi-krisztina-tolna-gratulacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"0be7c7ff-ac8e-46d1-a987-514fc93b9927","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_india-orban-viktor-csibi-krisztina-tolna-gratulacio","timestamp":"2025. január. 13. 10:56","title":"Indiából gratulált Orbán Viktor a tolnai választást behúzó fideszesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem volt még olyan, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire sok állampapír járt volna le, mint amennyi most fog, a kormány pedig készül egy akciótervvel, hogy a megfelelő helyre vigyék az emberek a megtakarításaikat – mondta el a gazdasági miniszter.","shortLead":"Nem volt még olyan, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire sok állampapír járt volna le, mint amennyi most fog, a kormány...","id":"20250114_Nagy-Marton-allampapir-megtakaritas-bankok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"af8e5ab5-4d74-4883-a18d-636cfa3d23af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_Nagy-Marton-allampapir-megtakaritas-bankok","timestamp":"2025. január. 14. 12:30","title":"Nagy Márton: Őrület lesz, annyi pénz szabadul fel a következő két hónapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]