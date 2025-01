Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a584d89-424a-4bcf-9b35-326cea9bea0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Izrael és a Hamász közötti túszalku első fázisa során 33 Gázában fogva tartott embert engednek szabadon, a 469 napja raboskodó Omri Miran azonban nincs a szabadulók listáján.","shortLead":"Az Izrael és a Hamász közötti túszalku első fázisa során 33 Gázában fogva tartott embert engednek szabadon, a 469 napja...","id":"20250117_izrael-hamasz-tuszalku-tuzszunet-gazai-tuszok-listaja-izraeli-magyar-apa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a584d89-424a-4bcf-9b35-326cea9bea0f.jpg","index":0,"item":"50505102-a00b-42c8-a9e4-989c31f75486","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_izrael-hamasz-tuszalku-tuzszunet-gazai-tuszok-listaja-izraeli-magyar-apa","timestamp":"2025. január. 17. 13:20","title":"Nincs a Hamász fogságából kiszabaduló túszok listáján a magyar–izraeli apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Duolingo adatai szerint a tavalyi év azonos időszakához képest a napokban 216 százalékkal nőtt meg azon amerikai felhasználók száma, akik mandarinul kezdtek el tanulni.","shortLead":"A Duolingo adatai szerint a tavalyi év azonos időszakához képest a napokban 216 százalékkal nőtt meg azon amerikai...","id":"20250117_tiktok-betiltasa-amerika-duolingo-mandarin-nyelv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df.jpg","index":0,"item":"90a370cf-4658-442c-bedb-3334b84742f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_tiktok-betiltasa-amerika-duolingo-mandarin-nyelv","timestamp":"2025. január. 17. 11:03","title":"Kilőtt a Duolingón a mandarinul tanulók száma a TikTok betiltási határideje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d3cf380-5579-4346-9554-1ebfe404b40a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a tévéreklámban is szerepelt remek állapotú német szedán a 80-as évek közepére tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a tévéreklámban is szerepelt remek állapotú német szedán a 80-as évek közepére tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250119_bologato-kutya-es-wunderbaum-is-jar-a-gyonyoru-40-eves-vw-passat-melle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d3cf380-5579-4346-9554-1ebfe404b40a.jpg","index":0,"item":"71572829-257e-4a8d-ae72-9cad0f7e2814","keywords":null,"link":"/cegauto/20250119_bologato-kutya-es-wunderbaum-is-jar-a-gyonyoru-40-eves-vw-passat-melle","timestamp":"2025. január. 19. 07:21","title":"Bólogató kutya és Wunderbaum is jár a gyönyörű 40 éves 5 hengeres VW Passat mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ivóvízszolgáltató szerint csak lokális probklémáról van szó, a polgármester nem javasolja senkinek, hogy igyon a vízből.","shortLead":"Az ivóvízszolgáltató szerint csak lokális probklémáról van szó, a polgármester nem javasolja senkinek, hogy igyon...","id":"20250118_Larvak-es-kukacok-vannak-az-ivovizben-Pilisen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"8516c36d-4cf6-47b3-99bd-7d1fdee0a5d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Larvak-es-kukacok-vannak-az-ivovizben-Pilisen","timestamp":"2025. január. 18. 10:55","title":"Lárvák és kukacok vannak az ivóvízben Pilisen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6643743-48ae-438d-91c3-4cd4a8bf8075","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta első embere egy podcast interjúban támadta az Apple-t. Beszélt az innováció hiányáról, a 30 százalékos „App Store-adóról” és a zárt ökoszisztéma hátrányairól is. A háttérben viszont a két techóriás közötti növekvő feszültség áll.","shortLead":"A Meta első embere egy podcast interjúban támadta az Apple-t. Beszélt az innováció hiányáról, a 30 százalékos „App...","id":"20250118_mark-zuckerberg-velemenye-apple-meta-podcast-innovacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6643743-48ae-438d-91c3-4cd4a8bf8075.jpg","index":0,"item":"259ecbf9-353e-4c6e-b134-945fac631c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250118_mark-zuckerberg-velemenye-apple-meta-podcast-innovacio","timestamp":"2025. január. 18. 20:03","title":"Unalmassá vált, alig fejleszt valamit, de a pénz kell neki: Zuckerberg kiakadt az Apple-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b20d90-1506-471f-8e68-102951812d15","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A gazdaság változásaihoz igazította az Eurostat és a KSH a tevékenységek osztályozását, az új rendszer szerint már egyértelműen besorolható az uberezés és az Airbnb-zés, de hungarikumokból sincs hiány, a pálinkához és a jurtabérléshez csatlakozott a kisvasút is. A cégek és vállalkozók tevékenységeinek átvezetése automatikusan megtörtént – elméletileg, de nem ment minden zökkenőmentesen.","shortLead":"A gazdaság változásaihoz igazította az Eurostat és a KSH a tevékenységek osztályozását, az új rendszer szerint már...","id":"20250117_ksh-teaor-nav-airbnb-uber-influenszer-e-sport-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b20d90-1506-471f-8e68-102951812d15.jpg","index":0,"item":"bfab3532-798f-4ed2-9a2a-e774e440912a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_ksh-teaor-nav-airbnb-uber-influenszer-e-sport-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 13:00","title":"Már influenszerekkel, lósuttogókkal és kisvasutakkal is számol a KSH: megérkezett a nagy TEÁOR-ráncfelvarrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk könnyen vette a veszteséget, a SpaceX feje a közösségimédia-oldalán arról írt, hogy a siker bizonytalan, de a szórakozás garantált.","shortLead":"Elon Musk könnyen vette a veszteséget, a SpaceX feje a közösségimédia-oldalán arról írt, hogy a siker bizonytalan, de...","id":"20250117_repulogepek-kesesek-spacex-felrobbant-starship","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944.jpg","index":0,"item":"821fc222-083e-4237-ac5d-d85c703fb1db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_repulogepek-kesesek-spacex-felrobbant-starship","timestamp":"2025. január. 17. 16:38","title":"Több tucat repülőgép kényszerült kerülő útra a felrobbant Starship potyogó darabjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f81ae1-3bb6-47f8-a3f5-859bb29e073e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan el fogja törölni a nyelvi akadályokat a népszerű médialejátszó, a VLC, fejlesztői ugyanis bevetik a mesterséges intelligenciát, így az alkalmazás számos nyelven lesz képes feliratozni a videókat.","shortLead":"Hamarosan el fogja törölni a nyelvi akadályokat a népszerű médialejátszó, a VLC, fejlesztői ugyanis bevetik...","id":"20250118_valos-ideju-feliratozas-sok-nyelven-vlc-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3f81ae1-3bb6-47f8-a3f5-859bb29e073e.jpg","index":0,"item":"6a9ddbfa-cce7-4532-b5b6-34f98ed57a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250118_valos-ideju-feliratozas-sok-nyelven-vlc-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 18. 08:03","title":"Remek új funkció jön a VLC-be, sokak kedvenc videólejátszójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]