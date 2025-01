Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1df53531-8fe4-4071-a178-86208e0ea3c3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ónos eső mellett fagyott eső is eshet.","shortLead":"Az ónos eső mellett fagyott eső is eshet.","id":"20250120_idojaras-onos-eso-masodfoku-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1df53531-8fe4-4071-a178-86208e0ea3c3.jpg","index":0,"item":"44e1e664-b330-4eef-b0ec-c60f377c1298","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_idojaras-onos-eso-masodfoku-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 20. 11:47","title":"Ónos esőt kapunk a nyakunkba kedden, több megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akar politikai oldalhoz sorolni, komoly kritikával kezeli a teljes politikai elitet, és kikéri magának, ha valaki megkérdőjelezi a magyarságát az egyetnemértés miatt – erről posztolt a Csurran, cseppen zajos visszhangja után. ","shortLead":"Nem akar politikai oldalhoz sorolni, komoly kritikával kezeli a teljes politikai elitet, és kikéri magának, ha valaki...","id":"20250120_Majka-Csurran-cseppen-reakcio-Facebook-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3.jpg","index":0,"item":"e52855d5-8b24-4d70-96ec-462ce6e9e236","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Majka-Csurran-cseppen-reakcio-Facebook-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 15:35","title":"Majka az új daláról: Nem kívánok politikai oldalakhoz sorolni, elsősorban a szórakoztatásra született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Az Európai Unió 34 úgynevezett kritikus fontosságú nyersanyagot tart nyilván, amelyek fontos összetevői a termelésnek. Ezeknek a túlnyomó többségét importálni kell, ezért Brüsszelben egyre nagyobb figyelmet szentelnek Dél-Amerikának, ahol viszont a szükséges nyersanyagok közül 24 fellelhető. A baj csak az, hogy ez másnak is eszébe jutott.","shortLead":"Az Európai Unió 34 úgynevezett kritikus fontosságú nyersanyagot tart nyilván, amelyek fontos összetevői a termelésnek...","id":"20250121_nyersanyagok_latin-amerika_versenykepesseg-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272.jpg","index":0,"item":"ee08140e-fa86-4472-a79d-6e4093209ea5","keywords":null,"link":"/360/20250121_nyersanyagok_latin-amerika_versenykepesseg-eu","timestamp":"2025. január. 21. 16:25","title":"Az EU is beszállt a versenybe a dél-amerikai ásványkincsekért – épp csak az USA-t és Kínát kellene beelőznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e7e6cc-efbe-45e0-920d-26f9fd40f3a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább öt és fél órányi késést szedtek össze a vonatok egyetlen délelőtt alatt.","shortLead":"Legalább öt és fél órányi késést szedtek össze a vonatok egyetlen délelőtt alatt.","id":"20250120_MAV-hetfo-reggel-kesesek-jarmuhiba-szarvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4e7e6cc-efbe-45e0-920d-26f9fd40f3a4.jpg","index":0,"item":"1892a1e6-5d0c-4b93-ad42-09ffd3b8ccdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_MAV-hetfo-reggel-kesesek-jarmuhiba-szarvas","timestamp":"2025. január. 20. 13:12","title":"Nehezen indult a hétfő reggele? Fogadjunk, hogy a MÁV-nak rosszabb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"1700 milliárd forint kamat érkezik a következő hónapokban az állampapírok után a számlákra, a nemzetgazdasági miniszter pedig újra arra kéri az embereket, hogy ezt költsék el.","shortLead":"1700 milliárd forint kamat érkezik a következő hónapokban az állampapírok után a számlákra, a nemzetgazdasági miniszter...","id":"20250120_Nagy-Marton-allampapir-kamat-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"2ad9f7ac-eda2-4be2-abc5-e4ebf33905d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Nagy-Marton-allampapir-kamat-penz","timestamp":"2025. január. 20. 10:14","title":"Nagy Márton arra kér mindenkit, költse a „rettentő sok” pénzét, majd ajánlást is tesz, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c813742e-ec81-4013-897c-f0929ed6b6ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkoholfüggőségével küzdő színész négy nehéz éven van túl. ","shortLead":"Az alkoholfüggőségével küzdő színész négy nehéz éven van túl. ","id":"20250120_Molnar-Gusztav-rehab-kezeles-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c813742e-ec81-4013-897c-f0929ed6b6ca.jpg","index":0,"item":"b370a78c-3c6f-41f7-a1f8-0b85f98b0f45","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Molnar-Gusztav-rehab-kezeles-munka","timestamp":"2025. január. 20. 11:05","title":"Molnár Gusztáv: Négy színházi bemutatóm lesz az évadban, márciustól színészmesterséget oktatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5f2cb5-4be5-4a08-a20e-5d7df590a37f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Német kutatók nemrég új fotókra bukkantak egy Afrikából származó dinoszaurusz-lelettel kapcsolatban, és azt találták, hogy az őslény nem ahhoz a fajhoz tartozik, amihez addig besorolták.","shortLead":"Német kutatók nemrég új fotókra bukkantak egy Afrikából származó dinoszaurusz-lelettel kapcsolatban, és azt találták...","id":"20250122_uj-dinoszauruszfaj-kovulet-archiv-fotok-fenykep-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a5f2cb5-4be5-4a08-a20e-5d7df590a37f.jpg","index":0,"item":"155f616d-e4c1-47bf-94c2-5db5bc08a59d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_uj-dinoszauruszfaj-kovulet-archiv-fotok-fenykep-felfedezes","timestamp":"2025. január. 22. 08:03","title":"Lebombázták a II. világháborúban, így aztán csak most, 111 éves fotókon találtak egy új dinoszauruszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Márki-Zay Péter többször is felajánlkozott, hogy hallgassák meg, de így sem keresték.","shortLead":"Márki-Zay Péter többször is felajánlkozott, hogy hallgassák meg, de így sem keresték.","id":"20250121_ellenzeki-vezetot-kampanyfinanszirozas-ugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770.jpg","index":0,"item":"2def0bae-e3e9-4db9-926a-1ff74de36a5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_ellenzeki-vezetot-kampanyfinanszirozas-ugy","timestamp":"2025. január. 21. 17:37","title":"Dollárbaloldal: egyetlen ellenzéki vezetőt sem hallgattak ki még a legutóbbi választást érintő kampányfinanszírozási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]