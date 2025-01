A norvég alt-pop szupersztár, AURORA önálló, egész estés koncerttel érkezik hazánkba, és nagysikerű, tavaly megjelent What Happened To The Heart? című lemezének dalai mellett természetesen legnagyobb slágereit is elhozza a Budapest Park színpadára, írják a szervezők.

“Az áttörést 2015-ben megjelent Running with the Wolves című EP-je hozta meg számára, amin a Runaway című sláger is helyet kapott. A 2010-es években a norvég popzene egyik legnagyobb feltörekvő tehetsége lett, és 2016-os első nagylemeze, az All My Demons Greeting Me as a Friend két hétig vezette a norvég albumeladási listákat és kétszeres platina minősítést ért el, miközben egyre több európai országban is egyre népszerűbb lett. A következő két lemeze is hasonló sikereket aratott: 2018-ban megjelent a Infections of a Different Kind (Step 1), ami egy két részből álló album első fele volt, míg a második rész, A Different Kind of Human (Step 2) 2019-ben debütált” – írják.

AURORA zenei világában egyre inkább keveredtek az elektronikus pop, a folk és az art pop elemei, mindezt az ő különleges, éteri hangja koronázza meg. A 2022 januárjában megjelent The Gods We Can Touch című lemeze tovább mélyítette az énekesnő zenei univerzumát.

Legutóbb tavaly nyáron jelentkezett lemezzel – a What Happened To The Heart? egy érzelmekkel teli, mélyreható zenei utazás, amely a modern világban elveszett lelki kapcsolatokat, a sebezhetőség erejét és a változás szükségességét boncolgatja – olvashatjuk a sajtóközleményben.

AURORA július 4-én ad koncertet a Budapest Parkban.