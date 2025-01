Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d404c2d5-0972-4463-bcc4-6aa9c2ec1129","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Cserébe hazatérhetnek az övezet déli részére menekült észak-gázaiak.","shortLead":"Cserébe hazatérhetnek az övezet déli részére menekült észak-gázaiak.","id":"20250127_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuszok-fogolycsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d404c2d5-0972-4463-bcc4-6aa9c2ec1129.jpg","index":0,"item":"0331b0ed-2a3d-4cdd-bf1a-eb87ec9f2832","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuszok-fogolycsere","timestamp":"2025. január. 27. 10:31","title":"Soron kívül elenged három izraeli túszt a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2522507a-ab1d-4fad-977a-00497e6d3850","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tom Welling, az ifjú Superman egykori alakítója ittas vezetés miatt került bajba.","shortLead":"Tom Welling, az ifjú Superman egykori alakítója ittas vezetés miatt került bajba.","id":"20250129_Letartoztattak-Supermant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2522507a-ab1d-4fad-977a-00497e6d3850.jpg","index":0,"item":"78e3910c-334d-4a7d-b29b-462f941097a7","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Letartoztattak-Supermant","timestamp":"2025. január. 29. 08:20","title":"Letartóztatták Supermant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9687b28-985a-4c88-8be5-8a3a26e985b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A business look reklámarca is lehetne az amerikai first lady, aki modellszakmai előéletének minden tapasztalatát beletette a pózolásba. ","shortLead":"A business look reklámarca is lehetne az amerikai first lady, aki modellszakmai előéletének minden tapasztalatát...","id":"20250128_melania-trump-feher-haz-hivatalos-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9687b28-985a-4c88-8be5-8a3a26e985b2.jpg","index":0,"item":"1246339c-3c24-4bfe-8c6f-436508657057","keywords":null,"link":"/elet/20250128_melania-trump-feher-haz-hivatalos-foto","timestamp":"2025. január. 28. 10:37","title":"Melania Trump vállalati ragadozónak tűnik az új hivatalos portréján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b215c64d-e62b-4e05-9e69-4e22f3733fa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 esetben az volt a probléma, hogy nem hagyták el az ország területét 72 órán belül.","shortLead":"10 esetben az volt a probléma, hogy nem hagyták el az ország területét 72 órán belül.","id":"20250128_2023-ota-17-szabadon-engedett-embercsempeszt-kellett-ujra-bortonbe-zarni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b215c64d-e62b-4e05-9e69-4e22f3733fa8.jpg","index":0,"item":"c0da3c16-5442-42f2-b5a5-62d04769ebc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_2023-ota-17-szabadon-engedett-embercsempeszt-kellett-ujra-bortonbe-zarni","timestamp":"2025. január. 28. 21:21","title":"2023 óta 17 szabadon engedett embercsempészt kellett újra börtönbe zárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cde320a-26d5-4161-ac47-73a989a48f3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pályatársai szerint rendkívül intelligens, különleges tehetségű ember volt a 81 évesen elhunyt egykori tévés, aki szilárdan kitartott a nézetei mellett.","shortLead":"A pályatársai szerint rendkívül intelligens, különleges tehetségű ember volt a 81 évesen elhunyt egykori tévés, aki...","id":"20250128_feledy-peter-demencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cde320a-26d5-4161-ac47-73a989a48f3c.jpg","index":0,"item":"5846029e-9692-43a2-9533-d2169d37e630","keywords":null,"link":"/kultura/20250128_feledy-peter-demencia","timestamp":"2025. január. 28. 08:28","title":"Demenciában szenvedett Feledy Péter, néhány hét alatt hatalmasodott el rajta a betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"360","description":"A Tisza elnöke tutira megy, ráadásul úgy ír, mintha közvélemény-kutatási adatok birtokában állítaná: a fideszesek sem kérnek a kormányzat projektjéből.","shortLead":"A Tisza elnöke tutira megy, ráadásul úgy ír, mintha közvélemény-kutatási adatok birtokában állítaná: a fideszesek sem...","id":"20250128_magyar-peter-rakosdubaj-budapest-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49.jpg","index":0,"item":"72fdb13e-92d1-4590-b92f-90645e4e5264","keywords":null,"link":"/360/20250128_magyar-peter-rakosdubaj-budapest-karacsony-gergely","timestamp":"2025. január. 28. 15:29","title":"Miért most, és miért így szállt be Magyar Péter a Rákosdubaj körüli vitába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A hangsúly azon van, hogy “már”. Bár az Opten cégregiszter még azt mutatja, hogy Lázár János miniszternek 10 százalékos tulajdonrésze van a Divatcsarnok Projekt Zrt.-ben, a minisztérium szerint ez már nincs így. Igaz, a kilépése pontos dátumát nem árulják el. A cégben igazgatósági tag egy Habsburg-leszármazott, Lázár vadásztársa.","shortLead":"A hangsúly azon van, hogy “már”. Bár az Opten cégregiszter még azt mutatja, hogy Lázár János miniszternek 10 százalékos...","id":"20250127_Lazar-mar-pont-nem-tulajdonos-a-Divatcsarnokban-ahol-az-arab-befektetok-a-Mini-Dubaj-ertekesitesi-pontjat-nyitjak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"9ea8d13a-bd2a-4d08-aa6d-95a1ef34b93d","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Lazar-mar-pont-nem-tulajdonos-a-Divatcsarnokban-ahol-az-arab-befektetok-a-Mini-Dubaj-ertekesitesi-pontjat-nyitjak","timestamp":"2025. január. 27. 15:17","title":"Lázár már pont nem tulajdonos a Divatcsarnokban, ahol az arab befektetők a Mini-Dubaj értékesítési pontját nyitják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bbb70-aa66-403a-a3b6-7c1987af0096","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit már ismerték a svéd hatóságok.","shortLead":"A férfit már ismerték a svéd hatóságok.","id":"20250128_svedorszag-stockholm-autos-tamadas-orosz-nagykovetseg-ukran-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e20bbb70-aa66-403a-a3b6-7c1987af0096.jpg","index":0,"item":"6fdc9eea-27e0-4e38-9b2e-2cf78c904a45","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_svedorszag-stockholm-autos-tamadas-orosz-nagykovetseg-ukran-ferfi","timestamp":"2025. január. 28. 14:12","title":"Autóval próbált betörni Oroszország stockholmi nagykövetségére egy ukrán férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]