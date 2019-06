Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7ceecc6-de95-4c75-a5d8-05a18ce59190","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Motorból csak egyetlen szívó benzines érhető el, igaz legalább kétféle teljesítménnyel. ","shortLead":"Motorból csak egyetlen szívó benzines érhető el, igaz legalább kétféle teljesítménnyel. ","id":"20190612_matol_kaphato_a_legujabb_lada_ami_egy_terepkombi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7ceecc6-de95-4c75-a5d8-05a18ce59190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4b3596-ca8c-4360-92d2-bcd634dba727","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_matol_kaphato_a_legujabb_lada_ami_egy_terepkombi","timestamp":"2019. június. 12. 15:21","title":"Mától kapható a legújabb Lada, ami egy divatos terepkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyári szezonban átlagban öt-hétszeresére, de a legnépszerűbb helyeken akár több mint a tízszeresére növekszik a balatoni régióban mobilozók száma. A Telenor adatai szerint ilyenkor a teljes országos mobilforgalom több mint 10%-a ebben a térségben keletkezik, ezért a Balaton és környéke a nyári hónapokban nem csupán turisztikai, hanem távközlési szempontból is kiemelt fontosságú terület.","shortLead":"A nyári szezonban átlagban öt-hétszeresére, de a legnépszerűbb helyeken akár több mint a tízszeresére növekszik...","id":"20190613_balaton_terero_telenor_mobilnet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433fa70e-7bce-4840-81e8-7b9be5a0ccb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_balaton_terero_telenor_mobilnet","timestamp":"2019. június. 13. 10:45","title":"Feltolja a potmétereket a Telenor a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dbb7dc-c0f7-40c2-a102-21e898fb2b0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még három embert keresnek.","shortLead":"Még három embert keresnek.","id":"20190613_dunai_hajobaleset_hableany_holttest_rendorseg_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33dbb7dc-c0f7-40c2-a102-21e898fb2b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b506d28-87ae-4df6-b065-cf116777efbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_dunai_hajobaleset_hableany_holttest_rendorseg_azonositas","timestamp":"2019. június. 13. 06:20","title":"A Hableány-tragédia újabb áldozatát azonosították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilszolgáltatóktól, számítógépszervizektől, de még a munkáltatónktól is kérhetjük annak igazolását, hogy a részére átadott adathordozóról megfelelően törölte személyes adatainkat, és ezt a jogunkat széles körben tudjuk érvényesíteni – hívja fel a figyelmet a minősített adattörléssel foglalkozó Blancco hazai képviselete. A cég az adatvédelmi hatóság véleményét is kikérte.","shortLead":"A mobilszolgáltatóktól, számítógépszervizektől, de még a munkáltatónktól is kérhetjük annak igazolását, hogy a részére...","id":"20190612_adattorles_gdpr_szerviz_hasznalt_mobil_ceges_laptop_szemelyes_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35e6344-d640-4bda-b54d-43f7e2f8c3ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_adattorles_gdpr_szerviz_hasznalt_mobil_ceges_laptop_szemelyes_adatok","timestamp":"2019. június. 12. 10:03","title":"Tudjon róla: joga van hozzá, hogy \"fertőtleníttesse\" telefonját, még a munkahelyén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6223c7be-cd89-4b5b-9c50-93d3d1162a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a lakóautóval egy komplett család indulhat nyaralni a legnagyobb kényelemben. ","shortLead":"Ezzel a lakóautóval egy komplett család indulhat nyaralni a legnagyobb kényelemben. ","id":"20190611_ime_az_uj_mercedes_aminek_a_hatabol_egy_franciaagy_csusztathato_ki_gombnyomasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6223c7be-cd89-4b5b-9c50-93d3d1162a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058ce70e-7b6c-44a0-99ea-c80d1e4da700","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_ime_az_uj_mercedes_aminek_a_hatabol_egy_franciaagy_csusztathato_ki_gombnyomasra","timestamp":"2019. június. 11. 13:21","title":"Íme az új Mercedes, aminek a hátából egy franciaágy csúsztatható ki gombnyomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f53b7c6-1189-4a6c-96c4-cbc3c512a44c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első flip telefon megjelenésének 30. évfordulójára indított érdekes kampányt egy amerikai kommunikációs cég. Komoly kihívás elé állítja az okostelefonnal szimbiózisban élő felhasználókat.","shortLead":"Az első flip telefon megjelenésének 30. évfordulójára indított érdekes kampányt egy amerikai kommunikációs cég. Komoly...","id":"20190612_frontier_communications_kihivas_egy_het_flip_telefonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f53b7c6-1189-4a6c-96c4-cbc3c512a44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f0f85d-47ed-4051-be2e-219480f724c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_frontier_communications_kihivas_egy_het_flip_telefonnal","timestamp":"2019. június. 12. 13:03","title":"1000 dollárt fizet egy cég annak, aki egy hétre hajlandó letenni az okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ebec3-b964-4864-a315-b9697a516ef0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentésben résztvevők megálltak egy percre, hogy fejet hajtsanak.","shortLead":"A mentésben résztvevők megálltak egy percre, hogy fejet hajtsanak.","id":"20190611_Megrendito_kepen_tisztelegnek_a_Hableany_egyik_aldozatanak_a_holtteste_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d05ebec3-b964-4864-a315-b9697a516ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997ae867-8864-4434-b39e-aa74f73789af","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Megrendito_kepen_tisztelegnek_a_Hableany_egyik_aldozatanak_a_holtteste_elott","timestamp":"2019. június. 11. 11:16","title":"Megrendítő képen tisztelegnek a Hableány egyik áldozatának holtteste előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mindkét szett rövidítésben dőlt el, negyeddöntőt ér a győzelem.\r

\r

","shortLead":"Mindkét szett rövidítésben dőlt el, negyeddöntőt ér a győzelem.\r

\r

","id":"20190611_Stollar_Fanny_nagyon_szoros_paros_teniszmeccsen_jutott_tovabb_Hollandiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aaec57-7c98-4929-aa43-6112faf59e54","keywords":null,"link":"/sport/20190611_Stollar_Fanny_nagyon_szoros_paros_teniszmeccsen_jutott_tovabb_Hollandiaban","timestamp":"2019. június. 11. 19:42","title":"Stollár Fanny nagyon szoros páros teniszmeccsen jutott tovább Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]