[{"available":true,"c_guid":"92aa1948-9856-472a-9176-66a36f55933c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A szervezet korábban bizottságot állított fel az ügy kivizsgálására. A testület az eljárás megindítása mellett azt is javasolta, hogy a szakemberek számára tartsanak képzéseket az edző–versenyző kommunikációról.","shortLead":"A szervezet korábban bizottságot állított fel az ügy kivizsgálására. A testület az eljárás megindítása mellett azt is...","id":"20250129_magyar-uszoszovetseg-etikai-eljaras-takacs-imre-iron-swim-hosszu-katinka-wladar-sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92aa1948-9856-472a-9176-66a36f55933c.jpg","index":0,"item":"60fac08b-229f-43bd-b5e9-93c0d81cbd29","keywords":null,"link":"/sport/20250129_magyar-uszoszovetseg-etikai-eljaras-takacs-imre-iron-swim-hosszu-katinka-wladar-sandor","timestamp":"2025. január. 29. 19:15","title":"Az úszószövetség fegyelmi eljárást indít Hosszú Katinka klubjának volt edzője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Képes-e a CDU távol tartani az AfD-t a hatalomtól? Mire van szüksége Vucic szerb elnöknek ahhoz, hogy ne bukjon meg? Mire hívja fel a toryk volt elnöke, William Hague Donald Trump figyelmét? Miért lesz Trump saját maga legnagyobb ellensége? Kérdéseket és válaszokat ismertetünk a világsajtóból.","shortLead":"Képes-e a CDU távol tartani az AfD-t a hatalomtól? Mire van szüksége Vucic szerb elnöknek ahhoz, hogy ne bukjon meg...","id":"20250129_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"c5b9abb5-b3c0-4103-b5f9-c81d0ba6d477","keywords":null,"link":"/360/20250129_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 29. 12:23","title":"Guardian: Háborús bűncselekmény lenne, amit Trump ajánl a gázai palesztinoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos a korábbi asszisztensével együtt szervezte, hogy az amúgy ingyenes vizsgálatokért illegálisan pénzt kapjon.","shortLead":"Az orvos a korábbi asszisztensével együtt szervezte, hogy az amúgy ingyenes vizsgálatokért illegálisan pénzt kapjon.","id":"20250131_csokipapirba-rejtett-halapenz-pecsi-nogyogyasz-asszisztens-lebukas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f.jpg","index":0,"item":"45a63e60-65c2-4e0b-97c7-33948b53e2d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_csokipapirba-rejtett-halapenz-pecsi-nogyogyasz-asszisztens-lebukas-rendorseg","timestamp":"2025. január. 31. 11:29","title":"Csokipapírba rejtett hálapénzzel bukott le egy pécsi nőgyógyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9032004-2747-495c-8002-ca3937357205","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány úgy véli, a közvetlen kijutás a 2026-os világbajnokságra inkább álom, mint cél.","shortLead":"A szövetségi kapitány úgy véli, a közvetlen kijutás a 2026-os világbajnokságra inkább álom, mint cél.","id":"20250130_marco-rossi-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-vilagbajnoki-selejtezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9032004-2747-495c-8002-ca3937357205.jpg","index":0,"item":"eb903b88-3d2f-4412-99e1-99d8c505822c","keywords":null,"link":"/sport/20250130_marco-rossi-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-vilagbajnoki-selejtezo","timestamp":"2025. január. 30. 12:48","title":"Rossi szerint Európában mára mindenki tiszteli a magyar válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17c11cd-2045-4882-a046-92fee0091475","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":" Beindulhat a nagy vándorlás a cégeknél. ","shortLead":" Beindulhat a nagy vándorlás a cégeknél. ","id":"20250129_kinaiak-Europaba-hozzak-autogyartast-nemetek-Amerikaba-vinnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a17c11cd-2045-4882-a046-92fee0091475.jpg","index":0,"item":"d022e590-a272-4748-abed-42030cba273f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_kinaiak-Europaba-hozzak-autogyartast-nemetek-Amerikaba-vinnek","timestamp":"2025. január. 29. 15:01","title":"A kínaiak Európába hozzák az autógyártást, a németek meg Amerikába vinnék a vámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár anyósa nem közintézménynél dolgozik, az EP-képviselő szerint nem nehéz kapcsolatot találni a kirúgása és az ő, Kulja András kormányt bíráló felszólalása között. ","shortLead":"Bár anyósa nem közintézménynél dolgozik, az EP-képviselő szerint nem nehéz kapcsolatot találni a kirúgása és az ő...","id":"20250130_kulja-andras-anyos-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9.jpg","index":0,"item":"a34340d5-9fea-407a-a7f7-b3454b65f95e","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_kulja-andras-anyos-kirugas","timestamp":"2025. január. 30. 11:30","title":"Végkielégítés nélkül rúgták ki Kulja András anyósát, a tiszás képviselő nem zárja ki, hogy politikai okok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c066638-3a96-4ede-9b47-264742bf1161","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyről a HVG számolt be, Polt Péter most Vadai Ágnes kérdésére válaszolva ismerte el, hogy eljárás van folyamatban.","shortLead":"Az ügyről a HVG számolt be, Polt Péter most Vadai Ágnes kérdésére válaszolva ismerte el, hogy eljárás van folyamatban.","id":"20250130_szamalk-szalezi-vadai-agnes-zaklatas-polt-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c066638-3a96-4ede-9b47-264742bf1161.jpg","index":0,"item":"da9bf8ee-f3e2-4935-a49c-b56cce95d472","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_szamalk-szalezi-vadai-agnes-zaklatas-polt-peter","timestamp":"2025. január. 30. 13:41","title":"A készenléti rendőrség nyomoz a január közepén gyermekvédelmi ügyben felfüggesztett szalézi igazgatóhelyettes ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ukránok szerint Ficót és az ország parlamentjének egy részét „megmérgezte az orosz propaganda”, és most már „a szomszédos baráti demokráciák vezetőit tekintik ellenségnek”.","shortLead":"Az ukránok szerint Ficót és az ország parlamentjének egy részét „megmérgezte az orosz propaganda”, és most már „a...","id":"20250129_volodimir-zelenszkij-robert-fico-orosz-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86.jpg","index":0,"item":"86228826-161a-4ac6-90d1-406756ef6913","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_volodimir-zelenszkij-robert-fico-orosz-gaz","timestamp":"2025. január. 29. 17:28","title":"Zelenszkij szerint Fico a szlovák szuverenitással fizet az orosz gázért és amúgy is, „ne külföldre nézzen, hanem a tükörbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]