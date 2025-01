Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d15bf5c-0877-47e4-98db-a0cccf1b2be9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Van, ahol valóban vannak következmények: a Sonos cég vezérének mennie kellett egy tavaly májusban bevezetett alkalmazás hibái miatt.","shortLead":"Van, ahol valóban vannak következmények: a Sonos cég vezérének mennie kellett egy tavaly májusban bevezetett alkalmazás...","id":"20250126_sonos-app-hibak-vezerigazgato-elbocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d15bf5c-0877-47e4-98db-a0cccf1b2be9.jpg","index":0,"item":"1444682a-93c5-4faa-bf29-ab7681cf49e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_sonos-app-hibak-vezerigazgato-elbocsatas","timestamp":"2025. január. 26. 08:03","title":"Olyan rosszul sikerült egy alkalmazás, hogy kirúgták a vezérigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szijjártó Péter rögtön Soros-ügynöközéssel reagált a lengyel miniszterelnök figyelmeztetésére.","shortLead":"Szijjártó Péter rögtön Soros-ügynöközéssel reagált a lengyel miniszterelnök figyelmeztetésére.","id":"20250125_Donald-Tusk-Ha-Orban-blokkolja-a-szankciokat-egyertelmu-lesz-hogy-Putyin-csapataban-jatszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e.jpg","index":0,"item":"5b64f53a-a713-474b-8ad0-e14e84006b2f","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Donald-Tusk-Ha-Orban-blokkolja-a-szankciokat-egyertelmu-lesz-hogy-Putyin-csapataban-jatszik","timestamp":"2025. január. 25. 16:39","title":"Donald Tusk: Ha Orbán blokkolja a szankciókat, egyértelmű lesz, hogy Putyin csapatában játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9db6ee9-229f-415b-a179-104df732f981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 15 éves fiatal ellen terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett gyanúja miatt indult büntetőeljárás. Őrizetbe vették. ","shortLead":"A 15 éves fiatal ellen terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett gyanúja miatt indult büntetőeljárás. Őrizetbe...","id":"20250126_robbantassal-fenyegetes-veszto-altalanos-iskola-15-eves-fiu-terrorcselekmeny-elkovetesevel-fenyegetes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9db6ee9-229f-415b-a179-104df732f981.jpg","index":0,"item":"7eb2ae0d-4ece-4f20-bcf7-6cfb7c97381c","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_robbantassal-fenyegetes-veszto-altalanos-iskola-15-eves-fiu-terrorcselekmeny-elkovetesevel-fenyegetes-rendorseg","timestamp":"2025. január. 26. 10:36","title":"Fel akart vágni egy lány előtt, robbantással fenyegető e-mailt küldött egy borsodi fiú egy általános iskolának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be577078-331d-456f-a3e4-e2fe84275dd1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az MSI újdonsága, a CPU-hűtőbe tett lemezjátszószerűség érdekes és látványos megoldás. Sajnos nem érdemes keresni a boltok polcain, ugyanis csupán egy koncepciótermékről van szó.","shortLead":"Az MSI újdonsága, a CPU-hűtőbe tett lemezjátszószerűség érdekes és látványos megoldás. Sajnos nem érdemes keresni...","id":"20250125_msi-koncepcio-processzorhuto-forgo-lemeztanyerral","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be577078-331d-456f-a3e4-e2fe84275dd1.jpg","index":0,"item":"e43f1ea8-1a37-42a7-ace5-050e31e24b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_msi-koncepcio-processzorhuto-forgo-lemeztanyerral","timestamp":"2025. január. 25. 14:03","title":"Minden geek apró álma: mintha egy kis lemezjátszó került volna ebbe a processzorhűtőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","shortLead":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","id":"20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89.jpg","index":0,"item":"d16c41f8-656e-4a6e-893a-d24a13922fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","timestamp":"2025. január. 27. 09:16","title":"Mini-Dubaj: hiába van a fővárosnak elővásárlási joga, ha él vele, az állam is élhet a saját visszavásárlási jogával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a tények makacs dolgok, úgy tűnik, hogy az ellenőrzésük nem tetszik annyira a nagy techvállalatoknak, gondoljunk például a Meta nemrégiben megszüntetett amerikai tényellenőrzési gyakorlatára. Legutóbb pedig a Google döntött úgy, nem fogja betartani az Európai Unió ezzel kapcsolatos kódexét.","shortLead":"Bár a tények makacs dolgok, úgy tűnik, hogy az ellenőrzésük nem tetszik annyira a nagy techvállalatoknak, gondoljunk...","id":"20250126_europai-unio-tenyellenorzesi-kodex-google-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0.jpg","index":0,"item":"9fb5b8bf-2142-45c1-b282-97d41ed8a1fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_europai-unio-tenyellenorzesi-kodex-google-elutasitas","timestamp":"2025. január. 26. 10:03","title":"Bekeményít a Google: határozott nemet mond az európai tényellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77286470-1774-44b0-a9fb-6964d9f707a5","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit – valamilyen játékban, ha bevonul az újabb generációs mobilhálózat a stadionokba. A mindennapokban hasznos példák sorával illusztrálhatók az 5G üzleti előnyei, melyekkel a felhasználók is jól járhatnak.","shortLead":"A szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit – valamilyen játékban, ha bevonul az újabb generációs mobilhálózat...","id":"20250126_hvg-5g-hasznalati-lehetosegei-monetizalhatosag-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77286470-1774-44b0-a9fb-6964d9f707a5.jpg","index":0,"item":"a307a14d-ad5a-463a-80bc-ea23ae73556c","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-5g-hasznalati-lehetosegei-monetizalhatosag-uzlet","timestamp":"2025. január. 26. 15:30","title":"Szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit, ha bevonul az 5G a stadionokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik a 11. percben szerzett vezetést a Liverpoolnak az Ipswich Town ellen, a magyar játékos egy szép lövőcsel után, húsz méterről talált a kapuba.","shortLead":"Szoboszlai Dominik a 11. percben szerzett vezetést a Liverpoolnak az Ipswich Town ellen, a magyar játékos egy szép...","id":"20250125_szoboszlai-gol-ipswich-town-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98.jpg","index":0,"item":"d04c1a75-388c-4939-b3d4-a99a8364ee11","keywords":null,"link":"/sport/20250125_szoboszlai-gol-ipswich-town-video","timestamp":"2025. január. 25. 16:49","title":"Szoboszlai szép gólt lőtt a Liverpool bajnokiján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]