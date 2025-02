Sehol se otthon

A zenés életrajzi filmek közül nagyon kevés sikerül igazán jól, a legtöbb felszínes, közhelyes, szirupos történet az adott sztárról, egyfajta szoborállítás, amiben az előadó rajongásig szeretett zenéje „majd úgyis elviszi a mozit”. Már nem sokat kell várni ahhoz, hogy megnézzük, James Mangold le tudja-e vetkőzni ezt a hozzáállást. Neki ez egyébként már sikerült, ő rendezte a kiváló, Joaquin Phoenix főszereplésével készült A nyughatatlan című Johnny Cash-filmet.

A főszereplő-választás először meglepőnek tűnt, ugyanis a fiatal Dylant – a leginkább a Dűne Paul Atreideseként ismert – Timothée Chalamet-ra bízta. Ő pedig nem csak eljátssza a fiatal, kezdő zenészt, aki pár dollárral a zsebében és egy gitárral a hátán stoppol New Yorkig, ahol aztán beindul a karrierje, hanem ő maga is énekli a dalokat, és mint az előzetesekből kiderült, egészen kiválóan.

A Bob Dylant alakító Timothée Chalamet AFP / Collection ChristopheL / Macall Polay

A forgatókönyv, amelynek elkészítésében egyébként maga Dylan is közreműködött, nem követi végig a zenész egész pályáját, inkább annak egy igen meghatározó szakaszára összpontosít majd: az indulástól, a kezdeti folkzenei sikerektől 1965-ig, amikor a ma már élő legendának számító, Nobel- és Oscar-díjas Dylan elektromos gitárra váltott. Ahogy egyre sikeresebbé válik, a zenészt nyugtalanítani kezdik a hírnévvel járó kötöttségek és a közönség részéről felé támasztott elvárások, az ígértek szerint a film bemutatja a siker és hírnév árnyoldalait is.

A tengerentúlon már bemutatták a filmet, és határozottan jó a kritikai és a közönség visszhangja is, sőt az is kideült, hogy több kategóriában (többek között a legjobb film, legjobb rendezés és a legjobb főszereplő) is bekerült az Oscar-jelöltek közé.



Bemutató (Magyarországon): 2025. február 6.



Hard Truths

Mike Leigh egyszer régen megfogadta, hogy többé nem készít London külsőn játszódó kisrealista családi drámákat, de nagy szerencsénkre nem maradt hű a fogadalmához. Elkalandozott persze ide-oda, például a 200 éve történt peterlooi mészárláshoz, de a külvárosi otthonokban zajló hétköznapi drámák türelmesen vártak, hogy a mester visszatérjen hozzájuk. És nekik lett igazuk.

Az Angliában január végén bemutatott Hard Truths-szal Mike Leigh nemcsak visszatért, de magával hozta egyik legnagyobb sikere főszereplőjét, a Titkok és hazugságokban megismert Marianne Jean-Baptiste-ot is. Leigh filmjeit hagyományosan hosszú előkészítési folyamat előzi meg, a színészei hónapokig próbálgatják a szerepeiket, addig-addig improvizálnak, míg végül összeáll a kész forgatókönyv, amely a próbák kezdetén még inkább csak egy vázlat.

Ez a módszer és Marianne Jean-Baptiste játéka ismét csodát művelt – nem valami nagy, látványos csodát, csak egy olyan jóleső kicsit. Hús-vér embereket látunk napi működésük során, egy nagyon boldogtalan középkorú asszonyt és közvetlen környezetét, férjet, gyereket, testvért, unokatestvéreket, akik – mindenki a maga módján – próbál élni és túlélni.

Bemutató: egyelőre nincs magyarországi dátum.

Hófehérke és a hét törpe

A nagy port kavaró A kis hableány után 2025-ben újabb élőszereplős Disney-remake érkezik a szélesvászonra. Az 1937-es klasszikus mese újragondolását Marc Webb (A tehetség) rendezi, a forgatókönyvért pedig Greta Gerwig felel, akinek a 2023-as nyár nagy sikerét, a Barbie-t köszönhetik.

Rachel Zegler mint Hófehérke AFP / Collection ChristopheL / The Walt Disney Company

Az már 2016 októberében eldőlt, hogy Hófehérke történetéből is élőszereplős film készül, de a forgatási munkálatokat csak 2022 júliusában fejezték be. A főszerepet az a Rachel Zegler játssza, aki az Éhezők viadala előzménytörténetében, az Énekesmadarak és kígyók balladájában a bájos Lucy Gray Bairdet alakította, a Gonosz Királynő szerepe pedig Gal Gadoté, aki Wonder Womanként már bizonyított.

Zegler többször a nemtetszését fejezte ki, amiért a főszereplő Hófehérke arra vár, megmentse valaki ahelyett, hogy saját maga találna megoldást a helyzetére, ahogy a törpék megjelenését is élesen kritizálta már a filmmel kapcsolatos interjúiban. Hogy Rachel Zegler mennyire formálta át Hófehérke karakterét, és vele együtt a klasszikus történetet, kiderül márciusban.

Bemutató: 2025. március 20.

F1

A Netflix után a mozik is leróják tiszteletüket a Forma–1 előtt, ráadásul egy igazi szupersztárral a kormány és a produkció mögött, így aztán kijelenthető, hogy az autósport és a show business végleg összefonódott. Brad Pitt magától értetődő lazasággal bújt bele Sonny Hayes szerepébe, bebizonyítva, hogy hatvan felett is izzhat még az autóversenyzői karrier. Az F1 című film születését szinte testközelből követhettük, hiszen az alkotók szó szerint beágyazták a cselekményt a valóságba, és a versenyhétvégéken forgattak – többek között a Hungaroringen is, ahol a filmbeli versenyistálló, az APX GP sátrat vert a bokszutcában és a paddockban is, és még Brad Pittet is el lehetett csípni forgatás közben.

F1 F1 film

A hollywoodi izgalom garantált, de elvileg a film autentikussága is, hiszen nemcsak az F1 vezetése adta áldását rá, hanem Lewis Hamilton is beleadta a tudását – és megakadályozta az esetleges bakikat. Szükség is volt rá, hiszen a kiindulópont az, hogy az APX GP-nek úgy kellene nyernie, hogy sem az autója, sem a versenyzője nem a leggyorsabb.

Így aztán okos és kockázatos trükköket kell bevetniük a siker érdekében – és a fantáziának azért határt kellett szabni, hogy az akció valósághű legyen. Minden adott, hogy a producer Jerry Bruckheimer és a rendező Joe Kosinski produkciója a filmrajongókat és az F1 rajongóit is megszólítsa.

Bemutató: 2025. június 26.



One Battle After Another

Amíg még nem volt címe, úgy ismertük a művet, mint “a film, amelyben Paul Thomas Anderson együtt dolgozik Leonardo DiCaprióval”. Ismereteink bővülésével már úgy emlegettük az opuszt, hogy “a 140 millió dollárba kerülő film, amelyben P. T. Anderson együtt dolgozik Leonardo DiCaprióval”. Kisvártatva a filmben szereplő azon színészek kilétére is fény derült, akiket nem Leonardo DiCapriónak hívnak. Sean Penn, Alana Haim, Regina Hall, Teyana Taylor, Wood Harris és Benicio del Toro is feltűnik majd a filmben, aminek időközben címe is lett, először The Battle of Baktan Cross, majd One Battle After Another.

Hogy mit kezd a Boogie Nights, a Magnólia, a Vérző olaj és a Fantom szál megrögzötten szerzői filmes rendezője 140 millió dollárral és Leóval, az csak nyáron fog kiderülni. Nem ez az első eset, hogy egy hollywoodi értelemben vett szupersztár próbál vegyülni Anderson színészeivel, a Magnóliában Tom Cruise esett át ezen a kísérleten. Cruise-nak jól tett az arthouse kitérő, valami hasonlóban reménykedhet DiCaprio is.

Bemutató: 2025. augusztus 8.

Michael

Michael Jackson halála és az utolsó, londoni koncertjének próbáit bemutató This Is It után után tizenhat évvel, várhatóan októberben megérkezik a mozikba a legendás énekes életét bemutató újabb film, ami egyben az első, amelyet kifejezetten szélesvászonra szántak.

Különlegessége, hogy az énekest unokaöccse, Jaafar Jackson alakítja majd, aki most debütál színészként. Michael Jackson egyik legfőbb támaszát, gyermekei későbbi gyámját Diana Rosst pedig a Vámpírnaplók színésznője, Katerina Graham játssza.

Michael Lionsgate

A filmért A hét mesterlövész rendezője, Antoine Fuqua felel; Jackson rivaldafényben töltött éveit követi egészen a Jackson 5-os korszakától a tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig, miközben bemutatja azt is, apja mennyire szigorú volt a fiatal fiúval, akiből mindenképpen sztárt akart faragni. Az alkotók szerették volna hitelesen bemutatni azt az időszakot is, amikor Jacksont gyermekmolesztálással vádolták, ezt a részt azonban jogi akadályok miatt még 2025 elején újra kellett forgatniuk.

Bemutató (Amerikában): 2025. október 3.

Avatar: Tűz és hamu

„Úgy tűnik, most már könnyedén kihozzuk pozitívra, úgyhogy úgy néz ki, sehogy sem tudok kibújni alóla, muszáj lesz megcsinálnom a többi folytatást. Hát, már tudom, mivel fog telni az életem következő hat-hét éve” – panaszkodott két éve viccelődve James Cameron az Avatar: A víz útja elképesztő sikere miatt. Az Avatar második részére mi nem panaszkodtunk, szokatlanul lelkes kritikusunk azt írta róla, hogy az több mint egy film, és mindenkinek látnia kell, hiszen csakúgy, mint a 2009-es első résszel, Cameron újra forradalmasította a filmkészítést.

Ezek után az idén karácsonykor bemutatandó harmadik rész is ígéretesnek tűnik. Erről egyelőre annyit lehet tudni, hogy a Pandora bolygó az eddigiekhez képest egészen más területeire kalauzol majd, hogy – több mint három órában – bemutasson egy új kultúrát, a tüzes na’vikat. Ők kevésbé lesznek barátságosak, mint az eddig megismert kék lények, sőt míg eddig az emberek voltak a főgonoszok, most ez a harcos klán lesz az ellenség, ők fognak pusztítást végezni a bolygón. A rendező ugyanis szakítani akart a „minden ember rossz, minden na’vi jó” képpel. Cameron azt ígéri, ennek ellenére nem lesz sötét film a Tűz és hamu. „Sötétebb helyekre megy el, mint az előzőek, de ez még mindig egyértelműen az a fajta nagy kaland, amire minden alkalommal törekszünk, amikor elindulunk.”

Na, ezt a nagy kalandot várjuk a harmadik (és a tervezett negyedik ás ötödik) részben, és persze azt az elképesztő látványvilágot, amit már alapnak gondolunk egy Cameron-filmnél.



Bemutató: 2025. december 19.

Birmingham bandája

Tavaly március óta tudjuk, hogy jön a Peaky Blinders-, vagy magyar fordításban a Birmingham bandája-sorozatot lezáró film, ami a Netflixen droppol majd. Hogy pontosan mikor, az sajnos még titkos, de mivel az már kiderült, hogy a forgatást tavaly decemberben befejezték, elég jók az esélyeink rá, hogy még idén láthatjuk Tommy Shelbyt és – javarészt a családtagjaiból álló – bűnbandáját visszatérni.

A hatévados, BBC-gyártott tévésorozatnak már a főcímdalát is imádtuk, a húszas évekbeli angliai ipartelepeket, nyomorúságos munkáskolóniákat, kocsmákat, lóversenypályákat megidéző díszletekkel, jelmezekkel, a pompás színészi játékkal és az egészen parádés akcentusokkal egyetemben. Cillian Murphyre úgy passzolt a machiavellista, másokat és önmagát is pusztító maffiavezér szerepe, mint a tökéletesen rászabott, háromrészes tweed-öltönyei, Tom Hardy minden megszólalása zseniális volt Alfie Solomonsként, a hol szövetséges, hol ellenséges camdeni zsidó bandavezérként, Helen McCory pedig már nincs köztünk, de a legerősebb női karakter, az általa megformált Polly intrikáira és világmegvető tekintetére mindig is emlékezni fogunk.

Peaky Blinders CARYN MANDABACH PRODUCTIONS / TI / COLLECTION CHRISTOPHEL VIA AFP

A sztori eddig – az utolsó évadokban már egyre szövevényesebben – a valóságban is létező, Peaky Blinders (avagy „pengesapkások”) nevű utcai gengsztercsapat felemelkedését mutatta be, ami egy komplett, jól szervezett hálózattá nőtte ki magát. A nagy volumenű csempészügyletek és az országos, sőt nemzetközi politikába való bevonódás persze már bőven a fikció része, néhol talán már elszállt módon is, de azért kíváncsian várjuk, hogy mit tartogat A Nagy Lezárás. Habár a film cselekményéről még információmorzsákat se nagyon szórtak eddig a rajongók elé, az alkotók annyit már elmondtak korábban, hogy a második világháború idején fog játszódni, a főszerepben nyilván Murphyvel, de fel fog tűnni Rebecca Ferguson és Barry Keoghan is. A rendező az a Tom Harper, aki az első évad epizódjaiért is felelt, Steven Knight pedig forgatókönyvíróként és ezúttal producerként tér vissza, egyébként Murphyhez hasonlóan.



Bemutató: egyelőre nincs magyarországi dátum.