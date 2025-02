Kiosztották a 2025. évi Grammy-díjakat. A Beatles hozta a papírformát, hiszen jóformán elképzelhetetlen volt, hogy a tavaly kiadott Now and Then ne nyerjen díjat, így meg is kapta a legjobb rock-metál-alternatív felvételért járó elismerést. A zsűri ezzel, ha közvetve is, de a mesterséges intelligenciát is díjazta, hiszen anélkül ez a felvétel meg sem születhetett volna.

Az egykori legendás formáció utoljára 28 éve nyert Grammyt, amikor a Now and Thenhez hasonlóan egy régi Lennon-demofelvételt, a Free as a Birdöt rögzítették a túlélő tagok.

Az év legjobb felvételéért és a legjobb daláért, valamint a legjobb rap előadásért, a legjobb rapszerzeményért és a legjobb klipért járó díjat is Kendrick Lamar seperhette be a Not Like Us című számával.

Az év legjobb lemezét Beyoncé kapta a Cowboy Carterért, ami nem csak azért izgalmas, mert a leginkább R’n’B-ben utazó énekesnő ezúttal egy countrylemezt készített, hanem azért is, mert így ő lett az első fekete nő a díj történetében, akit ebben a műfajban tudott nyerni. Érdekesség továbbá, hogy a Cowboy Carteren is van egy Beatles-feldolgozás.

Az év felfedezettje Chappel Roan lett, míg az év producerének járó díjat a Roannel is dolgozó Daniel Nigro vihette el. Az év dalszerzője Amy Allen lett, aki többek között Sabrina Carpenternek és Justin Timberlake-nek is írt számokat.

Például ő írta Carpenternek az Espresso című dalt, amit pop kategóriában a Grammy-zsűrije a legjobbnak ítélt. A legjobb popduettet idén Lady Gaga és Bruno Mars hozta a Die With A Smile című dalukkal.

A legjobb poplemez is Carpenteré lett, míg a legjobb dance/elektronikus lemezért a díjat Justin Timberlake és Tame Impala kapta meg.

A Beatles sikere mellett a nagy riválisnak is jutott a díjakból, ugyanis a legjobb rocklemez ezúttal a Rolling Stonesnak jutott a Hackney Diamondsért.

Metálkategóriában a Gojira, Marina Viotti és Victor Le Masne együttműködéséből született, a párizsi olimpiamegnyitón is előadott Mea Culpa hozta el a legjobb előadás díját, míg a legjobb rockdal az Annie Clark (St Vincent) által írt, Broken Man lett.

A legjobb alternatív zenei előadás a zsűri szerint St Vincent Flea című dala volt, ahogyan ő kapta a legjobb alternatív lemezért (All Born Screaming) járó elismerést is.

Muni Long Made For Me (Live On BET) dala lett a legjobb R’n’B produkció, míg az év legjobb hagyományos R’n’B-előadása Lucky Daye That’s You című dala lett.

A legjobb R’n’B szerzemény pedig Rob Bisel, Cian Ducrot, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon és Scott Zhang együttműködéséből született Saturn lett.

A legjobb progresszív R’n’B lemez kategóriájában a zsűri nem tudott egyértelmű döntést hozni, így AverySunshine So Glad to Know You és a NxWorries Why Lawd? című lemezét is díjazták.

A legjobb R’n’B-album díját Chris Brown kapta a 11:11 (Deluxe)-ért, míg a legjobb dallamos rap előadás a zsűri szerint a Rapsody Featuring Erykah Badu produkció 3 című dala lett.

A tavalyi év legjobb filmzenei produkciójaként a zsűri Hans Zimmert díjazta a Dűne: Második részért.

