[{"available":true,"c_guid":"9df66fca-0e4e-4313-b448-cd4b4a048ee7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozhatta a problémát, amitől világszerte lehalt a PlayStation rendszere. Amíg a gyártó meg nem oldja a gondot, az offline játékok elindításával érdemes próbálkozni.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozhatta a problémát, amitől világszerte lehalt a PlayStation rendszere. Amíg a gyártó meg nem...","id":"20250208_play-station-lehalas-ismeretlen-hiba-sony-leallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9df66fca-0e4e-4313-b448-cd4b4a048ee7.jpg","index":0,"item":"ce565e13-ccb5-487d-8e55-afef0c1dfb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20250208_play-station-lehalas-ismeretlen-hiba-sony-leallas","timestamp":"2025. február. 08. 20:06","title":"Világszerte padlóra küldte a PlayStationöket egy hiba, lassan egy teljes napja halott a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es nagyon korai példány mellé odatettük a 2025-ös legújabb verziót, ami tulajdonképpen egy Volkswagen.","shortLead":"Vázoljuk, hogyan lett a Ford Capri kicsi és könnyű sportkupéból nagy és nehéz elektromos szabadidő-autó. Egy 1969-es...","id":"20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92e1d842-3576-4f99-bdbf-1d7a534c091e.jpg","index":0,"item":"1d07d502-a75a-44ee-9c42-fe5b238df0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250209_regi-oldtimer-es-elektromos-ford-capri-1969-2025-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 09. 08:00","title":"56 éves pajtalelettől a legújabb villanyosig: Ford Caprikat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c99625-a6e8-4726-94c2-22bfe7b814b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Vitézy Dávid korábban azt állította, hogy az arab befektetőktől megkaparintott területet a MOHU-tól szerzett pénzből vásárolják meg. A hulladékgazdálkodó vállalat azonban nem így gondolja.","shortLead":"Vitézy Dávid korábban azt állította, hogy az arab befektetőktől megkaparintott területet a MOHU-tól szerzett pénzből...","id":"20250208_mohu-rakosrendezo-budapest-fovaros-vitezy-karacsony-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6c99625-a6e8-4726-94c2-22bfe7b814b8.jpg","index":0,"item":"0de593e2-b9da-4875-a07f-6b90ea31644a","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_mohu-rakosrendezo-budapest-fovaros-vitezy-karacsony-mini-dubaj","timestamp":"2025. február. 08. 19:08","title":"MOHU: Biztos, hogy nem a hulladékkoncesszió bevételeiből veszi meg Rákosrendezőt a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba506e79-d43a-408d-bed9-568f8eb8ffc6","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A szélsőjobboldalt kivéve csak vesztesei voltak a kétnapos szavazási huzavonának a német parlament alsóházában. A történtek hatása még nehezen kiszámítható a február 23-ai szövetségi választásra.","shortLead":"A szélsőjobboldalt kivéve csak vesztesei voltak a kétnapos szavazási huzavonának a német parlament alsóházában...","id":"20250209_tabudontes-berlinben-szethuzo-kozep-diadalmas-jobbszel-ket-szavazas-nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba506e79-d43a-408d-bed9-568f8eb8ffc6.jpg","index":0,"item":"21f39ceb-f5c2-4831-a382-8f2eacc2280d","keywords":null,"link":"/360/20250209_tabudontes-berlinben-szethuzo-kozep-diadalmas-jobbszel-ket-szavazas-nemetorszagban","timestamp":"2025. február. 09. 11:00","title":"Már a CDU egységét is megbontotta a kancellárjelölt Merz, aki az AfD-tabu sebezhetőségét teszteli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee87733-bbdf-4445-8180-87c292d874c0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az észtek, lettek, litvánok az orosz energiaimportot már leállították, de ezen a hétvégén fizikailag is megszakítják a kapcsolatot az orosz áramhálózattal. Importál-e ezzel Európa üzemzavarokat?","shortLead":"Az észtek, lettek, litvánok az orosz energiaimportot már leállították, de ezen a hétvégén fizikailag is megszakítják...","id":"20250208_Ukrajna-utan-a-balti-allamokat-is-rakapcsoljak-az-egyseges-europai-aramhalozatra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ee87733-bbdf-4445-8180-87c292d874c0.jpg","index":0,"item":"bf114ddb-b294-450d-b3e1-c1ef3b616e87","keywords":null,"link":"/360/20250208_Ukrajna-utan-a-balti-allamokat-is-rakapcsoljak-az-egyseges-europai-aramhalozatra","timestamp":"2025. február. 08. 15:30","title":"Nagyfeszültség: Ukrajna után a balti államokat is rákapcsolják az egységes európai áramhálózatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8345dff0-e72f-4531-8649-af0a6c0c2f6d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alasdair Gray műve egyszerre gótikus rémregény, szociográfiai mélységű társadalmi szatíra, Glasgow és Skócia kultúrtörténete. Immár magyarul is olvasható.","shortLead":"Alasdair Gray műve egyszerre gótikus rémregény, szociográfiai mélységű társadalmi szatíra, Glasgow és Skócia...","id":"20250208_hvg-Alasdair-Gray-Szegeny-parak-konyv-Michael-Donnelly-Archibald-McCandless-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8345dff0-e72f-4531-8649-af0a6c0c2f6d.jpg","index":0,"item":"6f41c9b4-0504-423d-9e2f-72ee0df61af4","keywords":null,"link":"/360/20250208_hvg-Alasdair-Gray-Szegeny-parak-konyv-Michael-Donnelly-Archibald-McCandless-film","timestamp":"2025. február. 08. 16:00","title":"A Szegény párák könyvben jóval több, mint a belőle készült film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf20582-d520-4dbf-a3ce-59d6d16e2167","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az egyetlen példányban készült Skoda Ferat egy hamisítatlan vérszomjas szocialista szupersportkocsi.","shortLead":"Az egyetlen példányban készült Skoda Ferat egy hamisítatlan vérszomjas szocialista szupersportkocsi.","id":"20250209_csehszlovak-knight-rider-verrel-hajtott-egyedi-sport-skoda-ferat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf20582-d520-4dbf-a3ce-59d6d16e2167.jpg","index":0,"item":"438768dc-48a5-4fc6-ab39-69141a22e3f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250209_csehszlovak-knight-rider-verrel-hajtott-egyedi-sport-skoda-ferat","timestamp":"2025. február. 09. 07:21","title":"Csehszlovák Knight Rider: beültünk a „vérrel hajtott” egyedi sport Skodába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16cd3e5-11ec-4e38-bcf0-178aa4b11a34","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport arra volt kíváncsi, milyen döntéseket hoz a mesterséges intelligencia, ha olyan érzésekkel szembesül, mint az öröm vagy a fájdalom. Egyáltalán, hogyan fogja fel ezeket?","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport arra volt kíváncsi, milyen döntéseket hoz a mesterséges intelligencia, ha olyan érzésekkel...","id":"20250210_mesterseges-intelligencia-fajdalom-erzet-kiserlet-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16cd3e5-11ec-4e38-bcf0-178aa4b11a34.jpg","index":0,"item":"1b01757d-2eb0-4c1f-8ad4-9dc1589fb0d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_mesterseges-intelligencia-fajdalom-erzet-kiserlet-reakcio","timestamp":"2025. február. 10. 09:03","title":"Fájdalmat okoztak a mesterséges intelligenciának – gondolták: mi baj lehet a kegyetlenkedésből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]