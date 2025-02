Vasárnap, 92 éves korában elhunyt Tom Robbins, az Another Roadside Attraction, a Still Life With Woodpecker és az Even Cowgirls Get the Blues (magyarul Olykor a kovgörl is elandalodhat címmel jelent meg) szerzője. Ez utóbbi kötetéből Gus Van Sant készített filmet (Néha a csajok is úgy vannak vele) 1993-ban.

A halálhírt felesége, Alexa Robbins adta hírül a Facebookon, nem említve a halál okát.

„Családja és hűséges házi kedvencei vették körül. Ezekben a nehéz utolsó fejezetekben végig bátor, vicces és édes volt” – írta Alexa Robbins. – „Azt kérte, hogy az emberek úgy emlékezzenek rá, hogy elolvassák a könyveit” – idézi a bejegyzést a The Guardian.

Robbins a modern amerikai irodalom egyik legkülönlegesebb alakja volt, „komoly játékossággal” írt műveiben a humor, a filozófia és a szürrealizmus egyedülálló ötvözetét teremtette meg. Novellái nem csupán a szavakkal való játék miatt váltak kultikussá, hanem a sajátos világlátása miatt is. Robbins egyaránt merített a tudományból, az ezotériából és a popkultúrából.

„Azzal próbálkozom rendszerint, hogy a fantáziát és a spiritualitást, a szexualitást, a humort és a költészetet olyan kombinációkban keverjem össze, amelyekre az irodalomban még soha nem volt példa” – mondta Robbins egy 2000-es interjúban. – „Azt szeretném, hogy amikor egy olvasó befejezi egy könyvemet, olyan állapotban lenne, mint egy Fellini-film vagy egy Grateful Dead-koncert után.”